Что такое Mini LED, и чем эти экраны так хороши

Если вы выбираете или выбирали новый телевизор или просто смотрели недавнюю презентацию Apple, на которой она показала новый iPad Pro 2021, у вас наверняка возникали некоторые вопросы. Например, что означает термин Mini LED? Особенно интересно это становится после того, как все заявляют о преимуществах этой технологии, не называя сами эти преимущества. То есть просто лучше и все. Но такое описание не имеет смысла, если не рассказать, в чем именно смысл этой технологии и почему картинка в таком варианте должна радовать нас своими характеристиками. Нельзя сказать, что это полностью новый шаг в развитии экранов, но определенный смысл в этой технологии есть. У таких дисплеев есть будущее, и вот почему это так важно для смартфонов и планшетов.

Что такое Mini LED

Начать стоит с того, что это развитие основных идей технологии ЖК-дисплеев. Здесь не идет речи о технологии органических светодиодов (OLED). Но именно в этом и заключается преимущество Mini LED. Можно сказать, что это способ совмещения лучшего из двух миров и двух философий развития экрана.

В любом случае Mini LED действительно важен для таких вещей, как телевизоры и планшеты Android, которые обычно поставляются с ЖК-дисплеями. OLED-телевизоры давно и успешно производятся такими компаниями, как LG и Samsung. OLED-планшеты тоже существуют, но из-за них продукты получаются довольно дорогими. Хотя разница при сравнении с ЖК действительно есть.

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Есть ли разница между OLED и LCD

Вы увидите разницу между OLED и LCD (ЖК), даже если не будете об этом знать. Все из-за очень простой вещи — того, как мы видим черный цвет. В природе черный цвет действительно является черным. Но в силу особенностей вывода изображения обычная жидкокристаллическая панель не может сделать его таковым. В то время, как OLED действительно делает черный цвет черным. После него кажется, что ЖК-экран работает так, будто прикрыт сверху мутным стеклом.

Как работает OLED-экран

ЖК-панели использовали отдельные светодиоды в качестве подсветки, а OLED-панели — нет. Это означает, что когда должен отображаться черный цвет, OLED-панель просто выключает неиспользуемые пиксели, которые сами по себе являются источником света, и они не становятся темно-серыми.

Как работает ЖК-экран

У ЖК-дисплеев нет такой роскоши. Их цветные пиксели не являются источником света. Они просто загораются, когда надо показать изображение. Если они не горят (в темной области картинки), они все равно подсвечиваются ЖК-подсветкой. Из-за этого они и являются пусть и очень темными, но все равно не черными. Отчасти из-за этого можно даже увидеть небольшой ореол на стыке темных и светлых участков.

Производители OLED-панелей стараются внушить нам, что это ужасно, но это не так. ЖК-дисплеями можно и нужно пользоваться. Более того, кроме относительно невысокой цены, у них есть и свои преимущества. Например, они меньше оказывают воздействие на глаза и у них не такой сильный ШИМ (широтно-импульсная модуляция).

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Почему телефоны с OLED дорогие

Большая разница между ЖК-дисплеем и OLED — это стоимость. В то время, как такие компании, как Samsung, нашли способ сделать OLED-панели для телефонов обычным явлением, изготовление OLED-панелей большего размера действительно обходится дорого.

Во многом цена обусловлена большим процентом выбраковки. OLED-дисплей не может иметь дефектов. Всякий раз, когда есть группа пикселей или субпикселей, которые не работают должным образом, вы сразу же это заметите. Это не просто заставляет производителей каждый раз отправлять такие экраны на переработку, но и делает по-настоящему сложным производство больших панелей. Это легко объяснить.

Представим, что в экране условного смартфона 2 миллиона пикселей. Если по статистике не работает каждый десятимилионный пиксель, то в брак уходит только каждый пятый экран смартфона. А если панель состоит из 12 миллионов пикселей, то при такой статистике его просто невозможно создать или выбраковываться будет два из трех дорогущих экрана. Это объяснение немного утрированное, так как разрешение не всегда растет пропорционально размеру экрана. А еще есть и другие технологические особенности. Но суть вы поняли.

OLED-экраны делаются из большого листа органических светодиодов. Они просто вырезаются из него. Когда резать приходится на маленькие части, можно делать это как угодно. Так можно рассчитать количество диодов и не переживать за повреждение крайних. Когда нужно вырезать большой экран с большими пикселями, тут все становится намного сложнее.

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Samsung и LG могут позволить себе использовать OLED-панели большего размера, потому что они сами производят эти панели. Но большинство других компаний этого не делают, поэтому внутри большинства устройств мы видим ЖК-панели размером более 6 дюймов.

Преимущества Mini LED

Mini LED решает эти проблемы. Это прогресс в области ЖК-дисплеев, который делает несколько вещей, чтобы процесс производства стал проще, а результат — лучше. Благодаря уменьшению размеров отдельных светодиодов подсветки на панели, картина меняется и подсветка перестает так сильно влиять на качество передачи цветов.

Если не вдаваться в сложные технические подробности, то маленькие светодиоды могут подсвечивать только определенные области изображения. То есть там, где картинка темная, она не будет подсвечиваться, и черный станет намного ближе к черному. В результате мы получим контрастность (разницу яркости соседних групп пикселей), близкую к тому, что демонстрирует OLED-технология.

Кроме нового iPad Pro, подобная технология применяется в телевизорах TCL и при схожих характеристиках цена на них существенно ниже, чем на OLED-модели. Это заставляет многих производителей ноутбуков, планшетов, телевизоров, мониторов и даже смартфонов задумываться о переходе на новые экранные панели. Посмотрим, что из этого получится, но пока перспективы Mini LED кажутся очень и очень радужными.

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Что лучше? Mini LED или OLED?

Важно понимать, что Mini LED не делает ЖК-панель эквивалентом OLED. OLED-панели по-прежнему предлагают лучший контраст и могут быть ярче с тем же (или лучшим) диапазоном цветов. Но это означает, что большие дисплеи можно сделать намного лучше, не делая их намного дороже.

За исключением новейшего 12,9-дюймового iPad Pro, мы не видели, чтобы в портативных устройствах использовалась технология мини-светодиодного дисплея. Но мы надеемся, что хорошие планшеты и ноутбуки будут использовать эти наработки, чтобы держать цены под контролем, при этом имея возможность предлагать конкурентоспособный продукт.

Рано или поздно эта технология придет на смартфоны в качестве ”третьей силы” и мы увидим, что компании, которые в настоящее время используют ЖК-экраны, совершат важный переход. Более того — многие модели, которые традиционно работали на OLED, могут получить Mini LED для снижения стоимости производства и, конечно, цены. Мне кажется, что это очень даже неплохо, а вы что думаете?