MediaTek показала Dimensity 8300. Дешевый чип с флагманскими возможностями ИИ

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Артем Сутягин

Компании Qualcomm и MediaTek уже анонсировали флагманские процессоры для смартфонов с поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта. Как обычно, технологии заходят в наш мир с верхних сегментов, но рано или поздно опускаются в средний и бюджетный. В этот раз это произошло достаточно быстро и нам не пришлось долго ждать. По крайней мере мы дождались появления интересной технологии в среднем сегменте. Речь о тех самых широких возможностях искусственного интеллекта, ставших реальными совсем недавно.

MediaTek показала Dimensity 8300. Дешевый чип с флагманскими возможностями ИИ. Новый процессор уже вызывает немало интереса. Фото.

Новый процессор уже вызывает немало интереса

Процессор с искусственным интеллектом

MediaTek анонсировала Dimensity 8300, и это первый чипсет для смартфонов среднего класса с поддержкой генеративного искусственного интеллекта. По словам тайваньской компании, чип APU 780 AI поддерживает большие языковые модели (LLM) с 10 млрд параметров.

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Одним из главных вопросов является скорость обработки маркеров, поскольку MediaTek не раскрывает эту информацию. Вообще говоря, скорость 15–20 лексем в секунду считается достаточно быстрой для разговорных ответов больших языковых моделей. Для сравнения, флагманский процессор Dimensity 9300 поддерживает до 33 млрд параметров со скоростью три-четыре токена в секунду или модель с семью миллиардами параметров со скоростью 20 токенов в секунду. В то же время Snapdragon 8 Gen 3 поддерживает модель с десятью миллиардами параметров при 15 лексемах в секунду.

Stable Diffusion в телефоне

Dimensity 8300 также поддерживает формирование изображений в режиме Stable Diffusion. Скорость работы здесь MediaTek также не раскрыла. Но мы надеемся, что пользователям не придется ждать десятки секунд, пока изображение будет сгенерировано. К слову, Qualcomm и MediaTek утверждают, что их флагманские чипсеты способны формировать изображения Stable Diffusion менее чем за секунду. Если в данном случае речь идет о 2–3 секундах, то это все равно будет отличный результат.

Stable Diffusion в телефоне. На презентации не ограничились перечислением характеристик новинки. Фото.

На презентации не ограничились перечислением характеристик новинки.

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Новый чипсет компании также обеспечивает поддержку оперативной памяти LPDDR5X со скоростью до 8 533 Мбит/с. MediaTek отметила, что именно для работы системы искусственного интеллекта необходима более быстрая оперативная память.

Почему новый процессор Dimensity 9300 круче Snapdragon 8 Gen 3, и вам нужен смартфон на MediaTek.

Характеристики Dimensity 8300

Даже если вам не важны возможности генеративного ИИ, вам все равно стоит обратить внимание на новый чипсет, ведь и остальные его характеристики выглядят весьма достойно. Он построен по 4-нм техпроцессу TSMC второго поколения и оснащен трехуровневым процессором. За работу будут отвечать одно ядро Cortex-A715 с тактовой частотой 3,35 ГГц, три ядра Cortex-A715 с частотой 3 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 2,2 ГГц. По данным компании, производительность процессора выросла до 20% по сравнению с Dimensity 8200, а эффективность — до 30%.

Графический процессор нового Dimensity 8300 был модернизирован еще больше. GPU Mali-G615 MC6 обеспечивает заявленный прирост производительности на 60% и прирост эффективности на 55%. Поэтому геймерам с ограниченным бюджетом стоит обратить внимание на дешевые телефоны с этим чипом.

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Новый чипсет MediaTek также оснащен так называемой «адаптивной игровой технологией». Представитель компании Йен-Чи Ли отметил, что это означает, что приложение/игра может «разговаривать» с чипсетом, чтобы понять тепловую нагрузку и внести соответствующие изменения в режим работы. То есть приложение само будет понимать, как оптимизировать свой режим работы, а не будет ограничиваться процессором путем троттлинга. Заодно, по словам компании, такой подход позволяет снизить энергопотребление на 14%.

Характеристики Dimensity 8300. В последние годы MediaTek сильно прибавила в производстве процессоров. Фото.

В последние годы MediaTek сильно прибавила в производстве процессоров.

Влияет ли процессор смартфона на качество фотографий

Dimensity 8300 также предлагает несколько улучшений, связанных с камерой. Мы получим возможность записи видео в формате HDR 4K/60fps (вместо SDR 4K/60fps у предшественника), более энергоэффективную запись видео в целом, а также функцию AI-Color. В последнем случае сегментация изображения используется для более детальной настройки цвета в рамках сцены. Однако те, кто ожидает от камеры записи в формате 8K и других значительных усовершенствований, могут быть разочарованы.

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Среди других особенностей стоит отметить декодирование AV1, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E и поддержку частоты обновления до 120 Гц при разрешении WQHD+ (или 180 Гц при FHD+).

По словам MediaTek, первые телефоны с Dimensity 8300 появятся до конца года. О конкретных моделях и рынках сбыта этих телефонов пока ничего не сообщается.

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