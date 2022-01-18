Сколько оперативной памяти должно быть в телефоне и как она тратится

Самые популярные телефоны сейчас имеют большой разброс значений оперативной памяти. С одной стороны, у вас есть ультра-премиальные устройства с 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ. С другой стороны, бюджетные модели, многие из которых имеют варианты всего с 4 ГБ оперативной памяти. Между тем, золотая середина обычно находится в диапазоне между 6 ГБ и 8 ГБ оперативки. Простому человеку ни о чем не говорят эти цифры, кроме того, что ”больше — значит лучше”. Но так ли это на самом деле или иногда можно не переплачивать за лишние цифры, которые все равно не будешь использовать? Тут надо разобраться.

Оперативная память телефона

В целом, менее дорогие телефоны, как правило, имеют меньший объем оперативной памяти, в то время, как флагманы премиум-класса предлагают больше. Пока все логично. Вопрос в том, сколько оперативной памяти вам нужно при покупке нового телефона? Какой идеальный объем оперативной памяти для телефона Android в 2022 году? Давайте разберемся.

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Каждый компьютер, включая ваш телефон, использует оперативную память (ОЗУ). Текущие запущенные программы, их данные и части самой операционной системы хранятся в оперативной памяти, пока устройство работает. Десять лет назад устройства Android имели 512 МБ или 1 ГБ памяти, и это было хорошо на тот момент. Однако средний объем оперативной памяти в устройствах быстро рос. В 2014 году многие устройства премиум-класса имели 3 ГБ ОЗУ, а в 2016 и 2017 годах — 4 ГБ. Это стало золотым стандартом для отрасли. 4 ГБ сейчас считаются минимальным объемом для нового устройства. С меньшим объемом у вас реально будут проблемы.

Независимо от того, сколько оперативной памяти у вашего устройства, это ограниченный ресурс, которым необходимо управлять. Когда вы запускаете новое приложение на Android, оно занимает часть памяти. Простые приложения и игры будут использовать несколько сотен мегабайт. Более сложные игры могут использовать до гигабайта оперативной памяти, а самые требовательные заберут на себя до 1,5 ГБ оперативки.

Достаточно ли 4 ГБ оперативки

4 ГБ ОЗУ в целом достаточно, если вы не устанавливаете и не запускаете одновременно большое количество приложений. Этого даже хватит на несколько средних игр. Но с таким объемом у вас не будет запаса по ресурсам, если вы захотите большего.

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Подкачка оперативной памяти

Чтобы как-то расширить объем памяти, современные устройства используют технику, известную как подкачка. Самые старые и не используемые данные выгружаются в специальное хранилище внутри постоянной памяти. Если эта выгруженная память потребуется позже, сохраненные данные забираются из хранилища и копируются обратно в ОЗУ, заменяясь на другие. Это значительно увеличивает объем доступной памяти для хранения приложений и данных, но компромисс заключается в том, что постоянная память намного более медленная по сравнению с оперативной памятью. И это сказывается на скорости работы устройства.

В отличии от компьютеров, вместо того, чтобы записывать страницы в хранилище, Android сжимает данные и записывает их обратно в оперативную память. Это известно как zRAM, следуя традиции Unix/Linux использовать «z» для обозначения сжатия. Сжатая память недоступна для чтения напрямую, поэтому, если она нужна, ее необходимо распаковать и скопировать обратно, как при традиционной подкачке. А это опять же снижение скорости работы. Стало быть, чем больше памяти, тем лучше. Главное понимать, готовы ли вы за это платить.

Как в случае с обычными данными в оперативке, так и в случае с zRAM, когда объем памяти закончится, приложения просто начнут выгружаться из нее. Это означает, что приложение, к которому вы хотели вернуться, может быть принудительно закрыто, так как ОС Android должна освободить место для нового приложения, которое вы запустили позже.

Сколько оперативной памяти занимают игры

Для примерного понимания того, сколько памяти требуется тому или иному приложению, вот примерные данные по самым популярным играм для Android:

Subway Surfers — 750 МБ

1945 ВВС — 850 МБ

Candy Crash — 350 МБ

Brawl Stars — 500 МБ

Minecraft — 800 МБ

Asphalt 9 — 800 МБ

Shadowgun Legends — 900 МБ

Elder Scrolls Blades — 950 МБ

Genshin Impact — 1,4 ГБ

Chrome — 2,2 ГБ

Какие приложения выгружаются из оперативной памяти

Исходя из этого, можно сделать вывод, что смартфон с 4 ГБ оперативной памяти не удержит в памяти больше трех подобных приложений. А в случае выгрузки вы можете потерять несохраненные данные.

Некоторые телефоны будут выгружать приложения по хронологии. То есть первым уйдет то, которое не использовалось дольше всего. Но некоторые операционные системы могут работать с памятью более мягко. Например, OnePlus предлагает функцию RAMBoost. Она анализирует ваше использование и пытается сохранить приложения, которые вы часто используете, в памяти и убивает приложения, которые вы пользуетесь редко. Она даже может загрузить приложения в оперативную память, если решит, что вы скоро будете их использовать. Но эту функцию можно отключить, ведь часто приложения закрываются тогда, когда в оперативной памяти еще достаточно места.

Сколько оперативной памяти должно быть в телефоне

Подводя итог, можно сказать, что 4 ГБ оперативной памяти хватит только самым нетребовательным пользователям. 6-8 ГБ оперативки будет оптимальным выбором для среднего пользователя. 10-12 ГБ уже более чем достаточно почти для всех. А 16 ГБ — это скорее для того, чтобы сказать, что они есть. Хотя Android так устроена, что ей сколько не дай, она все равно все сожрет. Просто в оперативной памяти у вас будет храниться все то, что вам даже не нужно.

Конечно, если бюджет не позволяет большего, и в вашем телефоне будет всего 2 ГБ оперативки, вы тоже сможете им пользоваться. Тем более, что его производительности не хватит для того, чтобы забить такой объем. С другой стороны, даже в бюджетном сегменте есть модели с 4, 6 и даже 8 ГБ оперативки. Так же важен ее тип и скорость, но это уже тема для отдельного разговора.