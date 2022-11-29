Чем отличается смартфон от флагмана

В 2022 году в сознании людей (да и на рынке смартфонов) перемешалось абсолютно всё, в частности, обычные устройства называют флагманами или так их позиционируют, но они зачастую имеют, вроде, не самое топовое железо. Или смартфон презентуют с помпой, а позже выясняется, что это вообще среднебюджетное устройство. Пожалуй, нет вопросов только к бюджетным устройствам, хотя, постойте: внешне ведь они иногда выглядят как топовые смартфоны от известных производителей и даже начинку соответствующую имеют. Как отличить флагман от обычного смартфона? Если вы окончательно запутались, то прочтите нашу статью.

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Что такое флагманский смартфон

На самом деле, если вы попытаетесь узнать в Интернете, что такое флагманский смартфон, то наверняка наткнетесь на информацию о том, что это устройства, где вся начинка топовая: наличие 5G, камеры на пару сотен мегапикселей, корпуса из стекла или кожи, OLED-экрана, нескольких динамиков или последнего стандарта Bluetooth 5.3. Частично информация верна — в топовых флагманах все эти опции имеются, только их можно найти и в среднебюджетных моделях, но не все сразу.

5G, от которого в России все равно пока нет никакого толку, есть даже в дешевых моделях, OLED-экран можно встретить там же — в недорогих Самсунгах, а про камеры я и вообще молчу. Получается, отличий нет никаких? К счастью, они есть: нужно всего лишь присматриваться к деталям. Например, при выборе флагмана с OLED-экраном обращайте внимание на максимальную яркость — у топовых смартфонов она выше.

В iPhone 14 Pro Max пиковая яркость достигает 2000 нит, у того же Samsung Galaxy S22 Ultra — 1750 нит. У бюджетных моделей она варьируется в пределах 1000 нит и редко превышает этот показатель. Важное отличие флагманов — цветовой охват DCI-P3, который есть в основном у топовых моделей: за счет него картинка на дисплее насыщеннее, чем у sRGB. Вы сразу это заметите.

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Процессор в смартфоне

Пожалуй, единственным серьезным отличием флагманов является процессор. Правда, в чипах Qualcomm и MediaTek довольно легко заблудиться: например, распиаренный Nothing Phone по непонятной причине некоторые СМИ называют флагманом. С одной стороны, говорят правильно, ведь это самый продвинутый гаджет у производителя, с другой — он ведь является единственным!

На мой взгляд, Nothing Phone флагманом не является хотя бы из-за железа: в него установлен Snapdragon 778G Plus — чип среднего уровня, который есть у прошлогоднего Xiaomi 11 Lite и Samsung A73, а это никак не флагманы относительно рынка. Так что, «Ничего телефон» — флагман, но лишь внутри бренда.

Самыми производительными у Qualcomm являются процессоры 8 Gen 1, его улучшенная версия 8+ Gen 1 и новейший 8 Gen 2, который получат флагманы 2023 года. У MediaTek — чипы серии Dimensity и Helio X. К слову, флагманы прошлых лет не стоит списывать со счетов — Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip 3 и многие другие смартфоны на Snapdragon 888 являются таковыми, хоть и вышли довольно давно. Тем не менее, если компания выпустила флагманский смартфон, он таковым остается навсегда, но рано или поздно его просто снимут с производства. Вот список актуальных флагманов.

Смартфон Характеристики iPhone 14 Pro Max 6,7 дюйма, Super Retina XDR, 6 Гб, A16 Bionic, 48 Мп Xiaomi 12S Ultra 6,73 дюйма, OLED, 8/12 Гб, Snapdragon 8+ Gen 1, 50 Мп Samsung Galaxy S22 Ultra 6,8 дюйма, AMOLED, 8 Гб, Snapdragon 8 Gen 1, 108 Мп Google Pixel 7 Pro 6,71 дюйма, AMOLED, 12 Гб, Tensor G2, 50 Мп

Вот так выглядят характеристики топовых флагманов 2022 года. На их примере вы всегда будете знать, как выбрать мощный производительный смартфон с хорошим железом и достаточным объемом памяти.

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Отличия флагмана от смартфона

Наверняка вы ждете, что мы объясним, как отличить флагманский смартфон от обычного по камере, но это сделать довольно сложно: многие бюджетники фотографируют не хуже топовых моделей, даже лучше, а мегапиксели в 2022 году уже не играют никакой роли. Яркий пример — недорогой смартфон Samsung, который делает сочные снимки. Оговориться все же стоит: в дешевых смартфонах всегда много объективов, которые являются какими-нибудь сенсорами глубины. Ну, и как тогда быть?

Вместо этого лучше изучить другие детали. Например, корпус флагманского смартфона почти всегда защищен от влаги по наивысшим стандартам. Если их нет — это повод задуматься: вероятно, производитель на чем-то сэкономил, а смартфон — и не флагман вовсе. Есть исключения: например, складные Samsung только в этом году стали водонепроницаемыми, но отсутствие защиты от воды в предыдущих моделях связано с особенностями конструкции.

Кстати, об особенностях: флагманы чаще получают качественный звук динамиков по соответствующему стандарту. OnePlus, Samsung Galaxy S, Sony Xperia — все топовые модели имеют Dolby Atmos и производитель обязательно это подчеркивает, потому что стандарт — платный и популярный. Дешевые модели ограничиваются каким-нибудь «Super Extra Bass», который придумали внутри компании. Это норма, если вы о нем даже не слышали.

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Наверное, за исключением процессора, видимые отличия между среднебюджетными смартфонами и флагманами вообще отсутствуют. Если вы не вдавались в характеристики и не знаете, что они значат, просто возьмите смартфон в руки: по качеству отделки корпуса, скорости запуска, системным фишкам вы сразу поймете, телефон какого класса перед вами.