Какой стилус купить для телефона и можно ли сделать его своими руками

Многие ошибочно полагают, будто Apple iPhone, представленный в 2007 году, является первым телефоном с сенсорным экраном. Разумеется, это не так, ведь подобные устройства были и раньше. IBM Simon с тачскрином был выпущен аж в 1998 году, однако подавляющее большинство сенсорных моделей в начале нулевых поставлялось со стилусом — специальной ручкой, которая использовалась для управления гаджетом через экран. Компания Apple, в свою очередь, сделала шаг вперед, предложив массовому потребителю более удобный способ взаимодействия без вспомогательного аксессуара, что в 2023 году представляется безальтернативной нормой. Однако стилус для телефона до сих пор остается актуальным и сегодня мы разберемся, какую ручку купить и зачем она может понадобиться.

Почему не делают телефоны со стилусами

Телефоны со стилусом, выходившие до появления Apple iPhone, чаще всего оснащались резистивными экранами, о чем я говорил в отдельном тексте про тачскрины. Главная особенность таких дисплеев заключается в том, что они имеют продавливающийся слой, с помощью которого сенсорная панель считывает нажатие. Причем не важно, чем вы надавливаете на экран, но желательно, чтобы это был предмет с тонким наконечником — читай стилус. В противном случае взаимодействие с коммуникатором станет настоящим испытанием.

Первый iPhone, как и все современные смартфоны, использовал емкостный экран, определяющий координаты касания не путем надавливания, а через токопроводящий материал, коим является наша кожа. Таким образом, необходимость вспомогательного аксессуара отпала.

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Но сегодня, когда экраны смартфонов стали довольно большими, произошло настоящее возрождение стилусов. Например, для тех, кто любит рисовать или делать письменные пометки, включая роспись на электронном документе. Нынешний стилус для Андроид — это пассивная ручка из токопроводящего материала, позволяющая работать с емкостными панелями. Именно о таких простейших аксессуарах мы и будем говорить.

Но, прежде чем мы это сделаем, обмолвлюсь парой слов о стилусах индукционно-емкостного типа. К таковым относится, например, S Pen от Samsung Galaxy S22 Ultra. Перо представляет из себя сложное радиоэлектронное устройство с антенной, чипом и передатчиком. Работает S Pen только с совместимыми устройствами, а потому сегодня мы пройдем мимо таких аксессуаров.

Стилус для телефона — какой купить

Несмотря на кажущуюся простоту и однообразность пассивных емкостных стилусов, ручки для телефона заметно отличаются друг от друга своей реализацией. Далее посмотрим на несколько примеров подобных аксессуаров, которые, к слову, стоят всего 50-150 рублей. Причем не за одну штуку, а за целый комплект!

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Обычный стилус для телефона

Самый обычный стилус представляет из себя ручку с наконечником в виде силиконовой накладки или головки, внешне напоминающей ластик на обратной стороне канцелярского карандаша. Первый аксессуар, о котором я хочу рассказать, оснащен вторым типом наконечника и продается комплектом из 10-ти штук всего за 130 ₽.

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Альтернативный вариант — универсальный стилус. У него по одному наконечнику определенного типа с каждой из сторон, чтобы вы могли самостоятельно решить, какой из них лучше подходит для решения ваших задач. Цена — 133 ₽, но за одну штуку.

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Дешевый стилус брелок

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Поскольку обычные смартфоны не имеют специального отверстия, чтобы носить стилус с собой, китайцы решили обмануть систему. Они сделали ручку для телефона в виде брелока, прикрепив к ней пластиковый штекер в формате миниджека. Да-да, такой стилус можно вставить в разъем для наушников, а цена удовольствия — 145 ₽ за 10 штук.

Купить 10 стилусов брелоков

Еще один вариант брелока стоит всего-навсего 56 ₽. Правда, за одну штуку, но с интересной особенностью. Ручка с круглым наконечником удлиняется, благодаря чему ей намного удобнее писать на экране, чем маленьким брелком.

Купить стилус брелок с удлинителем

Ручка и стилус (2 в 1)

Другие китайцы придумали, возможно, лучший вариант аксессуара для телефона. Они скрестили стилус с обычной канцелярской ручкой, чтобы одной стороной вы могли рисовать на экране, а второй — писать на листе бумаги. Цена — 75 ₽.

Купить ручку стилус

На той же странице товара есть вариация 3 в 1, которая является ручкой, скрещенной с универсальным стилусом, имеющим два наконечника. Вариант более практичный и функциональный, но и стоит уже 119 ₽.

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Как сделать стилус для телефона

Несмотря на то, что ручка для телефона — один из самых доступных аксессуаров, который даже дешевле чехла, многие люди задаются вопросом, как сделать стилус. В этом нет ничего сложного, и вся суть сводится к тому, действительно ли оно того стоит. Если вы отвечаете на данный вопрос утвердительно, то сделайте следующее:

Извлеките стержень из шариковой ручки, оставив колпачок и носик на месте. Разрежьте ватную палочку пополам. Вставьте половину палочки в ручку через носик. Оберните ручку фольгой и оставьте ватный наконечник палочки снаружи.

Покрывать весь корпус фольгой не обязательно. Достаточно обернуть только нижнюю часть, за которую вы будете держаться пальцами. Главное, чтобы фольга соприкасалась с ватой. Более подробно процесс создания стилуса своими руками проиллюстрирован на видео.

Также можно сделать стилус без фольги, заменив ее на любой другой токопроводящий материал (например, медную проволоку), или вообще взять за основу металлическую антенну от старого радио. Но вновь задайтесь вопросом, стоит ли игра свеч, ведь покупка стилуса — отнюдь не самое затратное мероприятие.