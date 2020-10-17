OnePlus сказала, что готовит умные часы. Когда выйдут и почему их не было раньше

Умных часов становится все больше, больше и больше! Как будто где-то отменили запреты или просто производители догадались, что оказывается так можно было, и начали выпускать новые устройства одно за одним. Какое-то время умные часы были привилегией Apple, Samsung и пары спортивных брендов, вроде Garmin и FitBit. Это не считая простых трекеров. Теперь все изменилось, и умные часы выпускают Huawei, Honor, Oppo, Amazfit, Xiaomi и даже многие ”no name” бренды. С одной стороны, все просто. Технологии стали доступнее, и как и для смартфонов продаются готовые базы, на которых строятся часы. Но есть и потребительский интерес. В этом году был зафиксирован бурный рост популярности этого типа гаджетов, а значит, это новый рынок, на котором можно и нужно зарабатывать. Ну, здравствуй, OnePlus!

Новый часы OnePlus Watch

OnePlus выпускает такие смартфоны, которые можно назвать по-настоящему фанатскими. Как правило, если человек покупает одно поколения такого устройства, потом он активно интересуется новыми и рано или поздно, когда приходит время обновиться, снова покупает OnePlus. Такое часто встречается в мире смартфонов, но особенно ярко это выражено у Apple и OnePlus. По крайней мере, я много раз замечал это на личном опыте и в наших социальных сетях, включая Telegram-чат.

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Теперь для компании пришло время что-то поменять и OnePlus наконец-то подтвердила, что часы OnePlus Watch реальны. Более того, они скоро появятся. У нас было много слухов и завышенных ожиданий, но теперь компания опубликовала тизер в Твиттере, давая нам понять, что скоро добавит умные часы в свою экосистему. Объявление было сделано сразу после запуска флагмана OnePlus 8T, который представили на этой неделе и даже уже успели подвергнуть экзекуции и проверке на прочность.

Твит OnePlus возвращает нас к ее предыдущим планам по созданию умных часов. Многие вспомнят, что такая информация появлялась пару лет назад, но на самом деле все началось еще раньше. Компания впервые экспериментировала с этой идеей еще в 2016 году.

Почему OnePlus не делает часы

Фактически, у OnePlus не только были планы, но и уже тогда был готовый продукт, который можно было выпустить на рынок. Но ее руководство приняло правильное решение и не стало этого делать, понимая, что можно все только испортить. Компания решила не запускать часы, потому что не хотела путать свою линейку устройств, добавляя слабый продукт.

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Ее смартфоны были настоящими флагманами, а выпуск очень посредственных часов, соответствующих технологиям того времени, мог все только испортить и оттолкнуть многих фанатов марки. Если вы вспомните умные часы того времени, то так оно и было. Смотреть на них без боли было просто невозможно, но теперь все изменилось.

Теперь, похоже, OnePlus действительно подготовилась, все доработала и начала видеть преимущества в добавлении часов в свою растущую экосистему продуктов. В конце концов, входящие в единый с ней холдинг BBK бренды — Oppo, Realme и Vivo — уже вышли на рынок носимых устройств, и OnePlus единственная, кто остался в стороне. Как говорится, время пришло.

Когд выйдут часы OnePlus

Если забыть старые слухи, то о том, что часы OnePlus действительно готовятся к выпуску, то реальная информация появилась совсем недавно, когда некоторое время назад они появились в нормативных списках именно с таким названием. Бывший сотрудник OnePlus также подтвердил, что в прошлом году компания активно изучала умные часы. Однако все это было как-то очень далеко и, что называется, вилами по воде. И вот только теперь официальный твит компании стал первым случаем, когда OnePlus сама заговорила о том, что умные часы действительно находятся в разработке.

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Маловероятно, что компания начала говорить о том, что только планирует разработать. Почти на сто процентов можно быть уверенным, что гаджет уже готов и самое большее, что ему осталось, это пройти финальную подготовку. Это означает, что увидеть новинку мы можем уже совсем скоро. С большой долей вероятности ее можно ждать уже в этом году. Например, в конце ноября или начале декабря. Так компания сможет ”собрать сливки” с праздничного сезона, когда в декабре люди очень активно тратят деньги на гаджеты в подарок для себя и близких. Учитывая, что часы стоят не так дорого и в целом их популярность в этом году растет, у них есть все шансы стать настоящим хитом в этот период.

Правда, в небольшом тизере говорится о том, что часы на первых порах помогут выйти только в Индии. Впрочем, это предсказуемо для компании. Но и выход на другие рынки является только вопросом времени.

Ожидается, что OnePlus Watch будет иметь круглый циферблат. Никаких других спецификаций пока не сообщается, но мы надеемся увидеть в них новейший процессор Snapdragon Wear вместе с программным обеспечением Google Wear OS. Интересно, смогут ли часы OnePlus Watch как-то повлиять на рынок этого типа аксессуаров. Пока на нем с огромным отрывом доминируют Apple Watch, а остальные компании разделяют буквально доли процентов. Что думаете?