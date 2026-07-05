Каждый раз, когда приближается чей-то день рождения или праздник, я ловлю себя на одной и той же мысли: хочется подарить что-то полезное, а не очередную кружку с надписью «Лучший в мире кто-то там». И вот за последние пару лет я пришёл к простой формуле — дарю то, чем пользуюсь сам. Если вещь прижилась у меня — значит, и человеку зайдёт. Собрал десять таких товаров с AliExpress: от кабеля за 280 рублей до смартфона с камерой, которая даст фору многим флагманам. Всё проверено, всё рабочее, ничего стыдного.

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UGREEN GaN — зарядка на 65 Вт для смартфона и ноутбука

Знаете, что бесит всегда и везде? Три зарядки на три устройства, которые в поездке занимают полрюкзака, а дома — половину стола. Зарядный блок UGREEN на GaN-чипе решает это одним махом: четыре порта, до 65 Вт по основному USB-C — хватает даже на ноутбук. Второй порт выдаёт 45 Вт, так что iPhone и iPad можно заряжать одновременно, не выбирая, кто первый.

Я взял такой блок в марте и заменил им все остальные. Он меньше стандартного яблочного блока на 67 Вт и при этом холоднее в работе. Подойдёт как подарок кому угодно: маме, которая вечно ищет свободную розетку, или другу-айтишнику, у которого гаджетов больше, чем розеток. У оригинального Apple-адаптера ценник кусается втрое сильнее за те же самые ватты.

Цена: 1 500 рублей

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Выдвижной кабель Toocki для тех, кто устал от узлов в сумке

Обычные кабели у меня всегда живут своей жизнью. Особенно в рюкзаке: за пять минут они превращаются в клубок, который нужно распутывать с медитативным терпением. Выдвижной кабель Toocki сматывается в компактный корпус, а длину вы вытягиваете ровно на столько, на сколько нужно. Поддержка до 100 Вт — можно заряжать и смартфон, и ноутбук с USB-C.

Это тот самый подарок, который человек сам себе никогда не купит, а потом не сможет без него обходиться. USB-C на обоих концах, подходит для Samsung, Xiaomi, iPhone 15/16 и вообще всего, что перешло на Type-C. Понятное дело, подарок не дорого, так что жене такой на годовищу точно не вручишь, но вполне можно задарить его коллеге, который вечно берет ваш кабель.

Цена: 280 рублей

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Vivo X300: флагманский камерофон на Андроид

Если ваш близкий увлекается мобильной фотографией, но не пользуется Айфонами — посмотрите на Vivo X300. Это 6,3-дюймовый экран, 12/256 ГБ памяти и камера, которая на уровне устройств вдвое дороже. Версия для Китая, но русский язык ставится без танцев с бубном, Google-сервисы работают.

Скажу честно: этот аппарат я не покупал. Его мне посоветовал наш эксперт по Android Герман Вологжанин, и я сразу понял, что такой аппарат можно взять и себе, и жене, и близкой родне. Благо фотовозможности здесь — на высшем уровне. Портреты, ночная съёмка, видео — всё на уровне, который за 40 тысяч найти почти нереально. В России за официальный Vivo X300 просят заметно больше, так что как подарок человеку, который ценит камеру, — это попадание без промаха.

Цена: 39 550 рублей

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HONOR Watch 5: смарт-часы с батареей на две недели

Смарт-часы — это подарок, который выглядит дорого, а стоит вменяемо. Тут главное — не промахнуться с моделью. HONOR Watch 5 выдают большой AMOLED-экран, мониторинг пульса, кислорода в крови, стресса и сна, а ещё умеют делать комплексный скан здоровья в одно касание. Работают и с Android, и с iOS — подключаются через приложение HONOR Health.

Батарея держит до 15 дней — и это не маркетинговые «до», а вполне реальная цифра при обычном использовании. Для сравнения: Apple Watch нужно заряжать каждый день-полтора. Если вы ищете подарок человеку, который следит за здоровьем или просто хочет стильные часы на запястье — это крепкий вариант без лишних наворотов, который честно делает свою работу.

Цена: 7 400 рублей

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Проводные EarPods для тех, кто устал заряжать наушники

Звучит как безумие в 2026 году — дарить проводные наушники. Но подумайте: у каждого есть момент, когда беспроводные разрядились в самый неподходящий момент, а послушать подкаст или созвониться нужно прямо сейчас. Я закинул эти EarPods в рюкзак прошлым летом «на всякий случай» — и с тех пор достаю их чаще, чем хотел бы признать. Подключил — и они сразу работают. Без кейсов, без Bluetooth, без «подождите, обновляю прошивку».

Звук, к слову, до сих пор вполне достойный для повседневных задач. Штекер Lightning, так что подходят для iPhone до 14-й модели включительно. Как подарок — идеально для человека, который вечно забывает зарядить AirPods. Шестьсот рублей, а благодарить будут каждую неделю.

Цена: 600 рублей

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Переходник с USB-C на USB-A за копейки

Вот вам идея подарка-довеска, который стоит дешевле шоколадки, но пригождается в сто раз чаще. Переходник с USB-C на USB-A — мелочь, без которой не получится подключить к современному ноутбуку старую флешку, мышь или любой аксессуар с обычным USB. Компактный, алюминиевый корпус, в кармане вообще не ощущается.

Работает с любым Android-смартфоном, поддерживающим OTG — воткнули, подключили флешку, перекинули файлы. USB 3.0, скорость передачи до 5 Гбит/с — никаких тормозов. Берите штуки три-четыре и раскидывайте по пакетикам с подарками: в каждом втором случае именно этот переходник окажется самым полезным из всего, что человек получит на праздник.

Цена: 60 рублей

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ТВ-приставка с Android ТВ: подарок для родителей и дачи

Если у ваших родителей стоит телевизор без Smart TV, а покупать новый нет никакого смысла — вот вам подарок, который решит проблему за пару тысяч. ТВ-приставка на Android подключается по HDMI и превращает любой телевизор в полноценный медиацентр. YouTube, онлайн-кинотеатры, браузер — всё работает так же, как на смартфоне, только на большом экране.

Я поставил такую на дачу в начале лета, и с тех пор это главное развлечение для всей семьи по вечерам. Раньше там стоял старый Samsung с антенной на три канала — теперь дочь смотрит мультики, а я вечером включаю кино. Полноценный Android на борту, можно ставить приложения из Google Play. Если ищете подарок родителям, бабушке или на дачу — честно говоря, не ожидал, что за эти деньги приставка будет работать настолько стабильно.

Цена: 2 700 рублей

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Беговой рюкзак, который не чувствуешь на себе

Дарить спортивные аксессуары — это всегда риск: вдруг человек воспримет как намёк. Но если ваш друг или близкий уже бегает — лёгкий беговой рюкзак станет тем подарком, о котором он не задумывался, но который реально нужен. Сидит плотно, не болтается, не натирает даже на длинной дистанции. Внутри — карманы под телефон, ключи и бутылку воды.

Раньше я бегал с телефоном в кармане шорт — он лупил по ноге на каждом шаге, а ключи вообще было некуда деть. С этим рюкзаком проблема исчезла. Вес минимальный — буквально забываешь, что на тебе что-то надето. Смартфон легко достаётся из кармана на ходу, не нужно останавливаться. Если человек бегает хотя бы пару раз в неделю — оценит, сколько нервов это сэкономит.

Цена: 1 990 рублей

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Комплект защитных стёкол для iPhone — подарок, который спасёт экран

Казалось бы, что стекла для Айфона делают в подборке на AndroidInsider.ru? Но не спешите ругаться. Как говорится, в семье не без айфоновода. А это как раз тот подарок, который ни один владелец iPhone сам себе не купит, пока не станет поздно. В комплекте тут идет сразу три защитных стекла, так что можно спокойно менять, когда старое начнёт выглядеть потрёпанным. Подходят для iPhone 14, 15 и 16 серий — просто выберите нужную модель при заказе.

Олеофобное покрытие реально работает: отпечатки пальцев стираются одним движением, а не размазываются, как бывает с дешёвыми плёнками. Наклеить можно самостоятельно за пару минут — в комплекте есть направляющая рамка. За 550 рублей вы получаете запас на год, а человек — целый экран без единой царапины. Спокойная, практичная забота без пафоса.

Цена: 550 рублей

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Доска для отжиманий: подарок тому, кто обещал начать тренироваться

У каждого есть такой человек: он уже полгода говорит «с понедельника начинаю», но дальше слов дело не идёт. Доска для отжиманий — это ровно тот толчок, который нужен. Ручки переставляются по цветным меткам, и в зависимости от положения нагрузка идёт на разные группы мышц: грудь, плечи, спину, трицепсы.

Никакого абонемента в зал, никаких сложных инструкций — встал и отжался. Разметка наглядная: жёлтый — грудные, красный — плечи, синий — спина, зелёный — трицепсы. Я бы сказал, что это такой же честный тренажёр, как турник на двери: простой, понятный и без отговорок. Если живёте в квартире, где нет места для железа, — оцените, как мало пространства она занимает.

Цена: 2 250 рублей

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