Признаюсь честно: как человек, который ни за что не пересядет с айфона на Android, я обычно листаю новинки конкурентов по диагонали. Но распродажа POCO заставила притормозить и присмотреться. За те деньги, что в мире Apple уходят на пару аксессуаров, здесь дают смартфон целиком, да ещё с зарядкой, рядом с которой iPhone выглядит откровенно медлительным. Я отобрал три модели, вокруг которых на распродаже кипит больше всего споров, прошёлся по характеристикам и разобрался, кому какая из них подойдёт.

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Субфлагман, который не даёт спать флагманам

Начну с народного любимца. Во втором квартале 2026 года именно X8 Pro стал самым продаваемым смартфоном на AliExpress, и стоит взять его в руки, как причина становится понятной. Внутри Dimensity 8500-Ultra с восемью производительными ядрами: в AnTuTu он набирает за два миллиона баллов, а это уже территория куда более дорогих аппаратов. За стабильность в играх отвечает крупная система охлаждения, поэтому долгие сессии смартфон держит без троттлинга.

Экран AMOLED 1.5K с частотой 120 Гц радует глаз честно, без скидок на стоимость. Отдельно отмечу зарядку 100 Вт: батарея на 6500 мАч наполняется за 48 минут, и после неспешной зарядки айфона это ощущается как прыжок в будущее. Камера 50 МП с сенсором Sony и оптической стабилизацией снимает уверенно, на месте и защита IP68. В повседневности подкупают мелочи: интерфейс не тормозит, приложения открываются мгновенно, тяжёлые игры идут на высоких настройках без внезапных просадок.

Минусы честные: фирменная оболочка и гора предустановленных приложений, которые в первый вечер захочется вычистить. Но на проблему это не особо похоже, так ведь?

POCO X8 Pro на AliExpress

POCO X8 Pro на Ozon

Когда важнее всего автономность

Теперь то, чего в линейке POCO раньше не было, приставка Max, и добавили её не ради красивого слова на коробке. Главный аргумент здесь батарея на 8500 мАч: это редкий случай, когда смартфон реально доживает до вечера второго дня, а половину заряда набирает за 24 минуты. Владельцы айфонов, привыкшие искать розетку уже к обеду, тут будут тихо завидовать. Если изменить кое-какие настройки, то автономность вырастет еще больше! Ну а процессор Dimensity 9500s по скорости обходит даже Snapdragon 8s Gen 4, запаса мощности хватит на годы вперёд.

Экран подтянули до AMOLED QHD+ с поддержкой Dolby Vision и HDR10+, фильмы и сериалы на нём смотреть одно удовольствие. Геймерам и киноманам такой экран с запасом яркости зайдёт особенно, а стереозвук добавляет погружения в дорогу и вечерние сериалы. Расплата очевидная: аппарат крупный и не самый лёгкий, любителям компактных корпусов будет непривычно.

За адекватную цену вы получаете практически флагманский опыт без наценки за громкое имя, и если автономность с большим экраном для вас важнее компактности, Pro Max отрабатывает каждую тысячу сверху.

POCO X8 Pro Max на AliExpress

POCO X8 Pro Max на Ozon

Флагман по цене середняка

А это уже полноценный флагман, который по недоразумению стоит как чужой крепкий середняк. Сердце смартфона, Snapdragon 8 Elite Gen 5, входит в число самых быстрых мобильных платформ года и не задумываясь тянет любую игру на максималках. Камера здесь по-настоящему взрослая: три модуля по 50 МП плюс честный перископный телевик с пятикратным оптическим приближением и стабилизацией. Такого зума нет ни у одного смартфона из тройки, да и часть айфонов по кратности приближения F8 Ultra спокойно обходит, а для портретов и съёмки со сцены концерта это решает.

Батарея на 6500 мАч заряжается на 100 Вт почти мгновенно, а из приятных мелочей тут есть даже встроенный сабвуфер, за счёт которого звук заметно плотнее обычного. Секрет низкой цены прост: POCO не тратится на имидж премиального бренда и всю экономию отдаёт в характеристики. Выглядит и ощущается аппарат при этом дорого, как флагман, а не его бюджетная имитация.

POCO F8 Ultra на AliExpress

POCO F8 Ultra на Ozon

Если бы выбирал я, расклад такой: X8 Pro для тех, кто хочет максимум за разумные деньги, Pro Max для фанатов автономности и большого экрана, а F8 Ultra для тех, кому нужен честный флагман без переплаты. Не согласны? Поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате.