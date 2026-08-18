Носить с собой блок для ноутбука, зарядку для смартфона и провод для наушников давно надоело, и UGREEN зашла с другой стороны. В России стартовали продажи линейки Air Editions: сюда вошли зарядка Nexode Air на 65 Вт, её тонкая версия Slim и магнитный повербанк MagFlow Air. Все три помещаются в карман, а заряжают не хуже привычных крупных блоков и меньше греются. Раз уж речь о нагреве и батарее, посмотрите, что меняет обходная зарядка на Android. А теперь к новинкам.

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UGREEN Nexode Air 65 Вт: компактная зарядка меньше кейса от наушников

Главная новинка линейки. Это компактная зарядка на 65 Вт, которую UGREEN сделала на 70% меньше обычных 65-ваттных адаптеров: по габаритам она сопоставима с кейсом AirPods Pro. Секрет в фирменной многослойной компоновке Airpyra и нитрид-галлиевой начинке GaN, которая почти не греется и не раздувает корпус.

При этом Nexode Air 65 Вт стала первым устройством, получившим сертификат TÜV SÜD S-класса в категории компактной высокомощной зарядки.

Мощность до 65 Вт (только на одном порту USB-C) Разъёмы 1 × USB-C Особенность на 70% компактнее обычных 65-ваттных, размер как у AirPods Pro Совместимость Айфон, смартфоны на Android, ноутбуки, планшеты, наушники РРЦ 2490 ₽

Порт USB-C выдает 65 Вт и этого хватает MacBook Air, планшету или любому современному смартфону. Зарядка доступна в четырёх цветах, самый культовый из которых явно оранжевый.

Магнитный повербанк UGREEN MagFlow Air на 10 000 мАч

Если зарядка Nexode Air закрывает розетку, то MagFlow Air выручает там, где розетки нет. Это тонкий магнитный повербанк для Айфона на 10 000 мАч: он примагничивается к задней панели и заряжает телефон без проводов по стандарту Qi2 на 15 Вт.

На случай, когда нужно побыстрее или под рукой Android, у повербанка есть встроенный кабель с двусторонней зарядкой до 30 Вт, так что он одинаково быстро и отдаёт энергию, и пополняет собственный запас.

Ёмкость 10 000 мАч Мощность 15 Вт беспроводная (Qi2), до 30 Вт двусторонняя по кабелю Разъёмы встроенный кабель, магнитная площадка Qi2 Совместимость Айфон (Qi2 и MagSafe-совместимые), смартфоны и гаджеты по кабелю РРЦ 5824 ₽

За безопасность отвечают фирменная технология Dymondcell и 13 уровней защиты. Внутри установлены высокоплотные литиевые ячейки ATL, благодаря которым повербанк получается легче и эффективнее. Аккумулятор соответствует авиационным нормам, поэтому его без вопросов берут в ручную кладь. По формату он близок к тому компактному повербанку UGREEN, который мы недавно хвалили, только со ставкой на магнитную зарядку.

UGREEN Nexode Air 65 Вт Slim: зарядка размером с карту

Третья новинка для тех, кому важнее не объём, а толщина. Nexode Air 65 Вт Slim выполнена в форм-факторе карты и стала на 50% тоньше обычных 65-ваттных адаптеров. Такая плоская зарядка легко проскальзывает в отделение чехла для ноутбука или узкий карман сумки, где полноразмерный блок просто не поместился бы.

Мощность до 65 Вт (только на одном порту USB-C) Разъёмы 2 × USB-C + 1 × USB-A Особенность форм-фактор карты, на 50% тоньше обычных 65-ваттных Совместимость Айфон, смартфоны на Android, ноутбуки, планшеты, наушники РРЦ 3690 ₽

Начинка при этом полноценная: та же архитектура Airpyra, те же три порта (два USB-C и один USB-A) и всё те же 65 Вт на старшем разъёме. Хороший вариант в дорогу и в качестве второй зарядки, которая всегда лежит в сумке и не занимает места.

Цены и где купить UGREEN Nexode Air и MagFlow Air в России

Линейка Air Editions уже официально в продаже. Рекомендованные розничные цены такие:

Nexode Air 65 Вт: 2490 ₽

Nexode Air 65 Вт Slim: 3690 ₽

MagFlow Air на 10 000 мАч: 5824 ₽

В рознице и по акциям ценник может быть и ниже. Заказать всё это можно на OZON, Wildberries, Яндекс Маркете и AliExpress. Если хочется сначала подержать новинку в руках и оценить компактность вживую, гаджеты завезли и в офлайн: они есть в DNS, «М.Видео» и «Технопарке».

Смотреть новинки UGREEN Air

Задумка у линейки простая: мощный заряд в компактном формате, который всегда под рукой. Один небольшой адаптер вместо трёх разных блоков, магнитный повербанк в кармане куртки, зарядка-карта в чехле ноутбука, и в поездке, в кафе или в командировке возиться с громоздкими проводами уже не приходится. В общем, мы такое любим и мимо точно не проходим!