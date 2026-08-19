Защищённые смартфоны обычно выбирают не за сообразительность, а за живучесть: чтобы аппарат пережил падение с высоты, пыль на стройке и внезапный заплыв в луже. OSCAL PILOT 8 пробует поспорить со стереотипом и подселяет в брутальный корпус собственного ИИ-ассистента. Новинка уже доехала до российских магазинов и на старте продаж выглядит любопытно как по начинке, так и по ценнику. Кстати, раз уж речь зашла о начинке: недавно мы разбирали, какие характеристики смартфона реально важны при выборе, и камера с батареей заняли там далеко не первые строчки.

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Hi Doki: ИИ-ассистент, который управляет смартфоном, а не только болтает

Главная фишка OSCAL PILOT 8 — это голосовой помощник Hi Doki, которого вживили прямо в систему. Вызвать его можно четырьмя способами: голосом, отдельной кнопкой, жестом или иконкой на рабочем столе, так что ассистент всегда под рукой, будь вы на объекте, в походе или дома на диване. От привычных голосовых помощников Hi Doki отличается тем, что залезает прямо в настройки телефона, а не ограничивается сухими ответами.

Он регулирует яркость, включает фонарик, меняет громкость, управляет энергосбережением, запускает приложения, набирает номер и ищет информацию, не заставляя вручную листать меню. Пригодилось «умное прерывание»: команду можно поправить на ходу, остановить задачу или спокойно продолжить разговор, как с живым собеседником. Ассистент знает девять языков и сам подстраивается под язык системы, что удобно в поездках.

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DokeOS 5.0 и подсветка корпуса: что нового в интерфейсе

Крутится всё на фирменной оболочке DokeOS 5.0 поверх Android 16. Внутри собрали экосистему Doke AI, куда подключили сразу несколько нейросетей: DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini 2.0. На их основе работают встроенные инструменты AI Chat, AI Photos, AI Video и AI Music, которые помогают найти нужное, подчистить фотографию, смонтировать короткий ролик или сгенерировать музыкальную дорожку прямо на телефоне. Предустановленного набора хватает, но полезный софт на Android им не ограничивается: у Google, к примеру, есть подзабытое приложение, которое реально выручает, и поставить его стоит вручную.

Отдельно производитель добавил мелочи для настроения: настраиваемую подсветку Smart Ambient Light в оранжевом и белом для звонков, уведомлений и включения, режим Music Sync, который мигает в такт треку, и обновлённый Always-On Display. Последний держит на экране часы, уведомления и уровень заряда, так что будить смартфон ради беглого взгляда не придётся.

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Железо OSCAL PILOT 8: платформа Qualcomm, автономность и камеры

По железу аппарат метит в верхний сегмент. В основе платформа Qualcomm QCM6690, рядом поддержка Wi-Fi 7 и двух SIM с 5G. Остальные ключевые характеристики удобнее посмотреть в таблице.

Экран 6.83 дюйма, AMOLED, 120 Гц Платформа Qualcomm QCM6690 Память до 48 ГБ ОЗУ, 256 ГБ + microSD до 2 ТБ Батарея 10 000 мАч, зарядка 55 Вт Камеры 108 Мп Samsung, фронтальная 50 Мп, ночная 20 Мп Защита MIL-STD-810H, IP68, IP69K Связь Wi-Fi 7, Dual 5G

Такой набор перекрывает почти все сценарии, ради которых берут защищённый смартфон: стабильная связь на выезде, автономность на целый день и камеры, которые не пасуют в темноте.

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Кому подойдёт OSCAL PILOT 8

Строителям и туристам аппарат интересен в первую очередь защитой, но список сценариев шире. Он подойдёт тем, кто уезжает с телефоном надолго от розетки и цивилизации, и вот тут раскрывается запас памяти, о котором обычно молчат в обзорах брони.

В старших версиях набирается до 48 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, а слот microSD до 2 ТБ означает, что офлайн-карты, отснятые ролики и музыку в дорогу можно не удалять ради свободного места. Для полевого сценария это важнее, чем кажется: под фото и видео память кончается быстро.

Отдельно отмечу экран. Вместо тусклой матрицы, к которой приучили защищённые модели, здесь AMOLED на 6.83 дюйма с разверткой 120 Гц: картинка плавная, а сам дисплей крупный, что удобно и для навигации, и для роликов на привале.

Продажи уже стартовали в России на Ozon и AliExpress, и к запуску приурочили акцию. На Ozon стартовая цена держится на уровне 329 долларов, это порядка 28 000 рублей, и действует до 24 августа. На AliExpress за аппарат просят 356,99 доллара (примерно 30 000 рублей) до 26 августа. Точный ценник в рублях площадка покажет на странице товара, поэтому сверяйтесь с кнопкой ниже. Если давно присматривались к брутальному смартфону с ИИ на борту, момент удобный: после окончания акции цена почти наверняка подрастёт.

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