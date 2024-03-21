Вышли новые смарт-часы KOSPET Tank для реальных пацанов! Противоударные, с GPS и водозащитой

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Иван Герасимов

Противоударные смарт-часы не так популярны как обычные, поэтому зачастую новинки из этой категории обходят пользователей стороной. А вот и зря: в ней регулярно выходят новые устройства, в частности, красивые брутальные смарт-часы для мужчин. Одним из флагманов в этой нише объективно является бренд KOSPET: он регулярно удивляет своих поклонников крутыми устройствами, которые высоко ценятся не только мужчинами, но и женщинами. Дебютировало сразу 4 новых модели KOSPET Tank, каждая из которых отличается своей начинкой! Выбирайте свою и скорее заказывайте смарт-часы по лучшей цене!

Вышли новые смарт-часы KOSPET Tank для реальных пацанов! Противоударные, с GPS и водозащитой. Вышло сразу 4 модели новых смарт-часов KOSPET Tank. Фото.

Вышло сразу 4 модели новых смарт-часов KOSPET Tank

Cмарт-часы с поддержкой звонков KOSPET Tank M3

Прямоугольные смарт-часы — наиболее привычный форм-фактор для большинства пользователей. Но для кого-то будет открытием, что даже среди таких есть противоударные! Новейшая модель KOSPET Tank M3 заключена в противоударный корпус, сертифицированный по армейскому стандарту MIL-STD, но ей это отнюдь не мешает иметь производительное железо! В частности, здесь есть 1,96-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой Always On Display, а также мощный энергоэффективный чипсет. Естественно, за работоспособность начинки можно не переживать — эти брутальные смарт-часы защищены по стандарту IP96K, что делает их практически неуязвимыми.

Cмарт-часы с поддержкой звонков KOSPET Tank M3. KOSPET Tank M3 — крутые смарт-часы для мужчин с поддержкой ответа на звонки. Фото.

KOSPET Tank M3 — крутые смарт-часы для мужчин с поддержкой ответа на звонки

KOSPET Tank M3 — идеальный гаджет для спорта не только за счет дизайна, но и функциональности. Он поддерживает 6 спортивных режимов, которые распознаются автоматически. Вишенка на торте — высокая автономность смарт-часов: с включенным Always On Display они могут проработать до 3 дней, а в режиме обычного использования — до 15! Скорее заказывайте их со скидкой в честь старта продаж!

KOSPET Tank M3 дешево

Мужские смарт-часы с GPS-навигатором

Если вы ведете активный образ жизни и регулярно бываете на природе, то наверняка оцените KOSPET Tank M3 Ultra. Продвинутая версия также выполнена в прямоугольном форм-факторе с массивным безелем вокруг экрана. Пиковая яркость при солнечном свете, к слову, составляет 1000 нит, а защищен он прочным стеклом Gorilla Glass. Эта характеристика вкупе с водонепроницаемостью 5 АТМ позволит без всяких сомнений купаться в водоемах и даже заниматься дайвингом в смарт-часах!

Мужские смарт-часы с GPS-навигатором. Мощные смарт-часы KOSPET Tank M3 Ultra оборудованы GPS-модулем для навигации без смартфона. Фото.

Мощные смарт-часы KOSPET Tank M3 Ultra оборудованы GPS-модулем для навигации без смартфона

Однако главная фишка KOSPET Tank M3 Ultra — встроенный GPS-модуль. С ним вы можете смело отслеживать свой маршрут без использования смартфона. Для наиболее точного определения местоположения в смарт-часах используется двухдиапазонный GPS-модуль, с которым вы явно не заблудитесь в лесу. KOSPET Tank M3 Ultra также могут похвастаться автономностью: если постоянно использовать навигацию, заряда хватит на 30-35 часов, а без нее — до 15 дней!

Купить KOSPET Tank M3 Ultra

Круглые смарт-часы с мощным аккумулятором

Как вы поняли, преимущество смарт-часов KOSPET — это сочетание высокой автономности и защитных свойств. Но как быть, если вам не нравится прямоугольный форм-фактор, так как душе ближе круглые смарт-часы? Возможно, ваш вариант — KOSPET TANK T3. Они оборудованы AMOLED-экраном на 1,43 дюйма с высокой плотностью пикселей 461 ppi и яркостью 1000 нит. Производителю удалось органично встроить такой дисплей в сертифицированный по армейскому стандарту MIL-STD корпус. Благодаря ему, KOSPET Tank T3 защищены от любых невзгод, включая пыль, грязь и удары о твердую поверхность.

Круглые смарт-часы с мощным аккумулятором. KOSPET Tank T3 — брутальное устройство для фанатов круглых смарт-часов. Фото.

KOSPET Tank T3 — брутальное устройство для фанатов круглых смарт-часов

Мужские смарт-часы рассчитаны еще и на фанатов активного образа жизни. Они поддерживают свыше 170 тренировочных режимов и отображают все показатели, включая уровень кислорода в крови. А еще KOSPET Tank T3 — умные часы с поддержкой Bluetooth-звонков, так что, вы можете отвечать на вызовы с запястья. Купить этот гаджет можно с очень хорошей скидкой прямо сейчас!

KOSPET Tank T3

Противоударные воднонепроницаемые смарт-часы KOSPET TANK T3 Ultra

Если вам нравятся спортивные смарт-часы вроде Apple Watch Ultra, но вы не готовы тратить такие большие суммы, то обязательно присмотритесь к их крутой альтернативе — KOSPET Tank T3 Ultra. В них идеально практически все — взять хотя бы многослойный противоударный корпус, устойчивый к царапинам. А дисплей с пиковой яркостью в 1000 нит позволит вам просматривать входящие сообщения даже при ярком солнце! Взгляните на остальные характеристики.

Противоударные воднонепроницаемые смарт-часы KOSPET TANK T3 Ultra. KOSPET Tank T3 Ultra — флагманские смарт-часы на все случаи жизни, в которых есть вообще всё. Фото.

KOSPET Tank T3 Ultra — флагманские смарт-часы на все случаи жизни, в которых есть вообще всё

  • Встроенный GPS-модуль для навигации.
  • Отслеживание высоты, давления воздуха и компас.
  • Свыше 170 тренировочных режимов.
  • Автономность — до 50 дней в режиме ожидания.

Естественно, что смарт-часы KOSPET Tank T3 Ultra защищены от влаги по стандарту IP69K и позволяют погружаться на глубину до 50 метров благодаря водозащите 5 АТМ. А еще они, как и все вышеупомянутые гаджеты, не боятся экстремальных температур, а купить их можно с очень хорошей скидкой на старте продаж!

KOSPET Tank T3 Ultra со скидкой

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