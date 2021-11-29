Я уже хочу эти часы Huawei. Они измеряют давление и содержание жира в организме

Если вы попросите меня помочь с выбором между смарт-часами и фитнес-браслетом, я однозначно проголосую за фитнес-браслет. В большинстве случаев они и дешевле, и функциональнее, и просто удобнее. Потому что до 5 тысяч рублей вы не найдёте ни одних смарт-часов, которые бы замеряли уровень кислорода в крови и позволяли оплачивать покупки бесконтактным способом. А среди фитнес-браслетов таких просто пруд пруди. Но из любого правила бывают исключения, и, кажется, Huawei готовится такое исключение представить.

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Huawei Watch D — это новые смарт-часы компании, которые выйдут совсем скоро. Но их ключевая фишка не в новизне, а в функциональных возможностях. Потому что это будут одни из немногих на рынке умных часов, способных, во-первых, измерять кровяное давление, а, во-вторых, анализировать уровень подкожного жира. Впрочем, обо всём по порядку.

Часы с измерением давления

Замер кровяного давления — функция не уникальная. Впервые она появилась в смарт-часах Samsung Galaxy. С тех пор прошло уже несколько лет, но принцип измерения не поменялся. Часы замеряют силу кровотока и, полагаясь на продвинутые алгоритмы интерпретируют её в информацию о давлении пользователя. А, чтобы не допустить ошибки, Galaxy Watch требуют регулярной калибровки с использованием полноценного тонометра. О том, как это происходит, мы рассказывали в отдельной статье — можете почитать, если интересно.

Скорее всего, Huawei Watch D будут работать примерно по тому же принципу. В конце концов, кровоток — это единственный источник информации о давлении, который вообще доступен часам. Стало быть, и новинка Huawei тоже будет анализировать этот показатель по тому же признаку. Вопрос лишь в том, потребуют ли Huawei Watch D калибровать их с использованием тонометра. С одной стороны, это гарантирует более высокую точность, но с другой, делает использование часов менее удобным.

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Как таковая возможность измерять давление с помощью часов — очень ценна. Особенно, если данная функция работает в фоновом режиме. Ведь очень удобно иметь представление о своём давлении в разрезе какого-то, сколь-нибудь длительного промежутка времени. В конце концов, именно для этой цели выполняется такая процедура, как СМАД (суточный мониторинг артериального давления). Именно на её основе (в том числе, но не только) врачи составляют мнение о склонности пациента к гипертонии.

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Другая крутая фишка, которая должна появиться в Huawei Watch D, — это функция измерения содержания жира. Такого вообще не предлагают ни одни смарт-часы на рынке. Разве что умные весы. Они пропускают через человеческое тело электрический ток малого напряжения, так что сам пользователь ничего не чувствует, но за счёт этого определяют показатели мышечной массы, костей, воды и жира. Очень удобно для тех, кто на сушке или, наоборот, на наборе веса.

Насколько точны будут измерения часов, сказать сложно. Всё-таки даже наиболее продвинутые весы зачастую ошибаются, а уж там электроды и начинка, которая отвечает за сканирование, явно побольше, чем в Huawei Watch D. Но у Huawei есть собственная лаборатория, которая занимается научными исследованиями и разработками в области носимой медицинской электроники. Поэтому высока вероятность, что новая поделка китайского бренда получится.

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Ну, а в качестве вишенки на торте подходит необычный дизайн Huawei Watch D. В то время, как большинство производителей ориентируется на круглый дизайн, который делает их смарт-часы похожими на аналоговые решения, Huawei решила отойти от принятых в отрасли канонов и выпустить прямоугольную модель. Выглядит это весьма свежо и интересно, не говоря уже об увеличении полезной площади дисплея. Главное, чтобы китайцы цену не заломили, а сохранили её в пределах разумного.