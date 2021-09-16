Какие телефоны чаще продают, чем выбрасывают

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Артем Сутягин 0

Обычно жизненный цикл любого телефона заканчивается его сменой на новый. Тут возможны некоторые варианты, так как кто-то продает свое устройство, кто-то отдает родственникам, а кто-то просто складирует до лучших времен или просто на память. Есть и редкие категории пользователей, которые пользуются системой трейд-ина или просто выкидывают свой гаджет. Именно эти различия в поведении и отношении к старой технике очень интересно проследить. Особенно, в свете небольшого исследования, проведенного нашими западными коллегами, которое показывает, пользователи каких устройств как с ними поступают. Оказывается, фанаты Apple ведут себя не так, как любители Android.

Выбрасывать или продавать? Вот в чем вопрос.

Продать телефон или выкинуть его

Отчет, о котором хочется рассказать, был подготовлен Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) в предверии официального анонса iPhone 13 на этой неделе. Он и раскрыл некоторую интересную информацию о том, что происходит со старыми смартфонами, когда они отслужили свой срок или хозяин по той или иной причине решил, что хочет купить что-то новое. Исследование включает данные о количестве пользователей iPhone, которые продают или обменивают свои устройства, по сравнению с владельцами устройств Android.

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Исследователи CIRP обнаружили, что бывшие в употреблении iPhone обычно находятся в лучшем состоянии по сравнению с бывшими в употреблении телефонами Android. Например, более 65% iPhone, используемых в течение 12 месяцев, имеют дисплей в хорошем состоянии, в то время, как это число падает до менее 60%, когда речь идет о смартфонах Android.

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Процентное соотношение того, как разные пользователи поступают со своими телефонами.

Почему iPhone меньше изнашивается

Скорее всего, это можно объяснить тем, что средний iPhone стоит дороже среднего Android-смартфона и к нему изначально относятся более бережно. А еще пожилым людям и детям, которые чаще роняют телефон, тоже обычно покупают Android-смартфон. Ну, и в качестве последнего возможного объяснения можно привести то, что для iPhone обычно продается намного больше чехлов.

Сейчас в мире есть устойчивый тренд пользоваться телефоном до тех пор, пока он работает.

Интересно, что ситуация меняется, если проанализировать состояние батареи. По прошествии одного года только 23% пользователей iPhone сообщили, что батарея их телефона способна проработать целый день без подзарядки, в то время как 30% пользователей Android по-прежнему могли держать свои смартфоны в дали от розетки целый день даже по прошествии 12 месяцев.

Новые телефоны могу продолжить дорожать до 2023 года.

Как долго служит телефон

К счастью, количество устройств, которые приходят в негодность через год, довольно невелико. И среди пользователей iPhone, и среди тех, кто выбрал Android, менее 10% пользователей полностью сломали свои телефоны через год. А еще менее, чем 20% заметили, что заряда батареи хватает всего на несколько часов.

На основании этого специалисты CIRP заключили то, что мы с вами уже не раз отмечали в статьях — по мере того, как телефоны становятся более долговечными, люди реже меняют их на новые.

Большинство телефонов, отслуживших свое у первого владельца, находятся в хорошем состоянии, с пригодными дисплеями и батареями, которых хватает на весь или большую часть дня. Следовательно, многие телефоны продаются или обмениваются, передаются другу или члену семьи, а может быть и вовсе сохраняются для потенциального использования в будущем. Но точно не выкидываются.

Наверняка у кого-то дома есть и такое.

Что сделать со старым телефоном

Но что именно люди, обновляющие свои смартфоны каждый год, делают со своими устройствами? По данным CIRP, менее 10% пользователей iPhone или Android продают свои старые телефоны. Подавляющее большинство пользователей Android просто сохраняют свои предыдущие смартфоны, покупая новые, из-за того, что в модельном ряду есть модели, которые стоят относительно недорого, и так поступать проще.

Мнение: Стоит ли покупать умную колонку в 2021.

Владельцы iPhone не могут позволить себе такой роскоши, и поэтому 30% владельцев iPhone отдают их по программе обмена. Но еще раз отмечу, что статистика касается западного рынка, где трейд-ин работает немного иначе, чем у нас.

Любой телефон лучше утилизировать, чем просто выбросить. В нем слишком много вредных для экологии компонентов.

Apple все активнее продвигает свою программу обновления iPhone, и тем не менее, другие магазины и операторы часто платят за подержанные iPhone больше, чем за аналогичные телефоны Android. Все из-за того, что их проще продать.

А вы что делаете со старыми телефонами?

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