Многие думают, что если крупная компания работает на международном рынке, то ей ”море по колено”. Кажется, что она может покорить любой локальный рынок и занять там не просто лидирующие позиции, а даже убрать с него всех конкурентов, в том числе, местных. Проблема в том, что это так не работает. Действительно, у такой компании будет определённое преимущество на одних рынках, но оно же может сыграть отрицательную роль на других, помешав не просто начать лидировать, но даже не дав удержаться на нем. Почему такое происходит?

Секрет успеха крупных компаний

В первую очередь, стоит разобраться в том, почему крупные компании, вроде Apple, Samsung, Amazon, Google и многие другие занимают такие высокие позиции на своих и международных рынках.

Давайте вспомним, с чего начинали компании. Например, Apple начинала с компьютеров, продолжила ими, а потом расширила свой бизнес в смежной отрасли, перейдя на планшеты, смартфоны, плееры и аксессуары, не забывая о корнях.

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Аналогично вела себя и Google. Она как начинала с поисковика, так и получает от него львиную долю дохода. Конечно, деньги приносит не сам поисковик, а связанные с ним сервисы, реклама и многое другое.

За многие годы компании развивали одно направление, нанимали сотрудников, специалистов, готовили рынок и тем самым завоевывали любовь и доверие потенциальных покупателей. У европейских и американских потребителей есть определённое предубеждение, что бренд должен заниматься своим делом. Если он производит автомобили, не стоит ему лезть в производство кастрюль. Исключением будут только коллаборации для выпуска ограниченной серии аксессуаров, основной целью которых не является извлечение прибыли и налаживание выпуска нового типа продукции. Примером могут служить одежда, канцтовары и подарки покупателям.

При этом, выпуск условных телевизоров и кондиционеров является выпуском смежных типов товаров для дома. К этому сказанное выше не относится. Хотя, это и есть первый шаг в сторону азиатов. Ведь, кто самый известный производитель ”всего подряд для дома”? Не Samsung? Конечно он! А еще Sony и некоторые другие, менее раскрученные бренды.

Как ведут бизнес в Китае

А ведь упомянутый выше Samsung является самым хорошим примером чеболей, на которых и построена вся экономика стран Азии. В первую очередь, это относится к Южной Корее и началось именно там после корейской войны, но косвенно что-то подобное присутствует и в Китае, и в Японии, и во многих других странах.

Если говорить о Южной Корее, можно отметить, что на весь мир известно около тридцати чеболей, их основные экономические показатели оглашаются каждый год. Так, известно, что в 1998 году все вместе они составляли 46 процентов всех продаж в Южной Корее в промышленной отрасли. Таким образом чеболи во многом определяют экономическое положение страны, они же и стали причиной бурного развития Южной Кореи после длительного застоя.

Примером китайского аналога чеболей можно назвать Xiaomi, которая под своим или смежными брендами выпускает все подряд, от флагманских смартфонов до туалетной бумаги. Собственно, на этом компания и смогла подняться, хотя она и не была первым детищем своего создателя, попробовавшего себя в социальных сетях и многом другом.

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С этим сложно спорить, и учитывая менталитет азиатов, преданность которых, в том числе, и бренду, очень существенная. Если нравится их смартфон Honor, они готовы покупать все под этим брендом — от курток до презервативов. Так они чувствуют себя частью большой семьи. Конечно, это связано с менталитетом. Другим проявлением их менталитета является то, что они похожи на большой муравейник, в котором все работают и трудятся на благо общего дела. Учитывая их потенциал, не удивительно, что они так выстрелили в последнее время.

Еще одной причиной, по которой многие компании не могут зайти на азиатский рынок, заключается в их подходе к рекламе. Наверняка вы видели настоящие китайские или японские журналы, сайты, продукты или другие образцы дизайнерской мысли. Даже не надо далеко ходить за примером и можно просто вспомнить безумные AR стикеры в камерах китайских смартфонов.

Им привычно, когда все пестрит, когда все яркое и когда всего много. Это особенности их восприятия. Если iPhone или Tesla те же китайцы еще могут воспринимать нормально, то сайты для них могут делать только такие же китайцы.

Это, например, является объяснением того, почему у Ebay не получилось выйти на китайский рынок. Да, наличие Alibaba тоже сделало свое дело, но и Ebay просто не смог сделать то, что китайцам будет близко.

Хорошие китайские товары

В обратную сторону интеграция происходит плохо. Мы просто не воспринимаем то, что для китайцев является нормой. Хотя, бывают и исключения, но их не так много. Особенно, если они изначально не создавались с прицелом на международный рынок. Huawei и другие смартфоны в качестве примера приводить нельзя, так как мы видим только Android, который имеет мало отношения к Китаю.

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Вывод прост. Китайцы, как самые многочисленные и яркие представители азиатов очень от нас отличаются. Для взаимной работы нам надо проникаться менталитетом. Тот, у кого это получается, достигает больших высот в сотрудничестве и открывает для себя рынок Поднебесной. Конечно, есть еще и закрытость рынка, но даже это не самое серьезное препятствие. Тем более, что если в целом разгадать код азиата, то не в Китае, но в Южной Корее или Японии всегда можно найти ниши для бизнеса. Особенно, крупным компаниям.

Главное, чтобы эти компании не были такими закостенелыми. Беда только в том, что такую махину сложно свернуть с пути и мелким компаниям на этом пути будет даже проще.