Что заставит меня купить новые смарт-часы Samsung

Galaxy Watch 3, возможно, являются лучшими умными часами для пользователей Android. А еще одним из немногих носимых устройств, которые действительно могут сравниться с Apple Watch. Но это не значит, что эти часы безупречны. Аппаратное обеспечение еще можно улучшить, да и в программном тоже есть, над чем поработать. Такое ощущение, что компания долгое время могла сделать что-то хорошее и это проскакивало, но она не решалась сделать сильный шаг вперед. Новые Samsung Galaxy Watch 4, которые должны выйти в этом году, не просто могут, а должны стать чем-то прорывным. Сейчас я расскажу, чего мне не хватает, чтобы очень сильно захотеть купить эти часы.

Что надо улучшить в Galaxy Watch 4

Итак, что же может предложить нам Galaxy Watch 4? Это могут быть как некоторые дежурные улучшения, так и серьезные доработки, вроде получения новых датчиков или даже радикальная смена дизайна. Впрочем, последнее вряд ли случится, и Samsung не будет отходить от своей традиции выпуска круглых часов.

Самые быстрые смарт-часы

Samsung по большому счету ничего не делала с внутренним устройством своих топовых смарт-часов с выхода их первого поколения в 2018 году. Пусть все и работает довольно быстро, но все познается в сравнении, и улучшение производительности однозначно пойдет продукту на пользу.

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Пока же Galaxy Watch 3 по-прежнему построены вокруг двухъядерного процессора Exynos 9110, а 4 ГБ встроенной памяти — это совсем немного. Это явно надо исправить в новом поколении часов.

Проблема в том, что на данный момент нет информации о более новом процессоре, а улучшение существующего не даст того прироста производительности, которого хотелось бы. Хочется верить, что у Samsung есть козырь в рукаве, который она достанет на презентации новых часов.

Даже увеличение объема встроенной памяти окажет исключительно положительное влияние на Galaxy Watch 4. В то время, как Apple предлагает модели с памятью 32 ГБ, говорить о том, что 4 или даже 8 ГБ достаточно как минимум стыдно.

Новые датчики в Galaxy Watch 4

Смарт-часы на то и смарт, чтобы не просто показывать время, но и выполнять другие функции. Включая отслеживание активности и состояния здоровья. Samsung уже умеет работать с ЭКГ и определением уровня кислорода в крови, но Galaxy Watch 4 явно есть куда расти. И я говорю не только о повышении точности работы того, что есть.

Наиболее вероятное дополнение к новым часам — встроенный глюкометр. Слухи о такой функции есть, как в отношении Galaxy Watch 4, так и в отношении Apple Watch Series 7. Это имеет смысл, так как по данным различных здравоохранительных ведомств, в мире примерно 10-12% людей страдает диабетом. Но новая функция будет полезна не только для контроля сахара у диабетиков, но и для мониторинга тенденции у тех, кто находится в зоне риска. Отельный глюкометр себе никто не купит, пока ”не ужалит”, а постоянный мониторинг может позволить избежать многих проблем на раней стадии. А это, на минуточку, спасение жизней.

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Однако исправление существующих датчиков и повышение точности GPS и измерения пульса в Galaxy Watch 3 тоже будут очень полезным улучшением. Более точные измерения могут помочь Galaxy Watch 4 конкурировать как с обычными умными часами, так и (в некоторых случаях) со специальными часами для фитнеса.

Экосистема часов Samsung

Операционная система Tizen от Samsung считается одной из лучших в своем роде, наряду с Watch OS от Apple. Особенно приятно, что она очень хорошо оптимизирована под круглый интерфейс. Она проста для понимания, отзывчива и даже приятна в использовании, если у вас есть вращающаяся рамка.

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Однако ОС Tizen не претерпела значительных изменений и это уже постепенно начинает проявляться. Выбор приложений по-прежнему скромен, и даже такие, как Spotify и Strava не спасают положение. Было бы отлично, если бы Samsung предложила инструменты для простого портирования приложений на часы или хотя бы отплатила работу разработчиков, которые выпустили бы их отдельные версии. Естественно, с возможностью синхронизации.

Главное, чтобы Samsung не спешила переходить на Wear OS. Пусть слухи об этом и ходят, но далек не факт, что речь в них идет о новом поколении Galaxy Watch 4. С остальными моделями пусть играются. Им это может даже пойти на пользу. Тем более, что так совместимость с другими смартфонами будет выше.

Кастомизация Galaxy Watch

Спросите владельца Apple Watch об их любимой дизайнерской особенности, и он вполне может указать на огромное количество вариантов корпуса и ремешка. Вы можете приобрести корпуса самых разных цветов и материалов, а также найти бесчисленное множество оригинальных и сторонних ремешков. Включая такой, который мы публиковали в канале ”Сундук Али-Бабы”.

Если все сделать правильно, то кастомизировать часы можно будет так, что вы никогда не встретите другого такого же ”оригинала”. Сейчас же предлагается только три цвета Galaxy Watch, два варианта материала и несколько официальных ремешков. На этом все, но так дальше не пойдет.

Galaxy Watch 4 заслуживает более широкого выбора. Не обязательно все копировать у Apple, но можно выбрать этот же путь. Пусть и существует возможность замены ремешка на любой другой, вот только это тот еще квест. Samsung сама должна предложить свои линейки ремешков, чтобы их можно было купить и поставить, не задумываясь о том, чтобы искать что-то на стороне. Пусть дизайнеры поработают над совместимостью, а там и китайцы подтянутся. Так можно будет сделать часы более уникальными и позволить подстроить их под любого пользователя, его гардероб и привычки. Ведь во многом именно этим и привлекает покупателей Apple Watch.

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Что надо изменить в Galaxy Watch

Я привел примеры того, что мне больше всего хочется изменить в Galaxy Watch. Сейчас это действительно лучшие часы, которые могут работать с Android смартфонами. Но компании есть куда стремиться. А вы что думаете? Пишите ваши варианты улучшения для нового поколения флагманских часов от Samsung.