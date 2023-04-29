Сколько зарабатывает Samsung. Не так много, как вам кажется

Для рынка смартфонов наступили тяжелые времена. Из-за многих факторов, которые встречаются в последние три года, рынок в целом испытывает серьезные проблемы. Все это приводит к падению спроса и тянет за собой всю цепочку издержек для бизнеса. А еще рынок постепенно идет к перенасыщению, ведь смартфоны есть уже у всех, кому они нужны, а сама индустрия не может предложить чего-то принципиально нового. От этого в той или иной мере страдают почти все производители смартфонов, которые сейчас представлены на рынке. Среди них особняком стоит Samsung, которая является лидером по продажам в мире.

Финансовый отчет Samsung

Сейчас, когда южнокорейская компания отчиталась о своих финансовых показателях за первый квартал, мы можем сделать кое-какие выводы о том, как у нее идут дела. А на фоне этого понять, что именно происходит в отрасли в целом.

Согласно отчету CNBC, в первом квартале 2023 года Samsung столкнулась с резким падением прибыли. Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, то снижение прибыли составило 95%, что в некотором роде пугает. Но этому всегда можно найти объяснение.

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Сколько денег получает Samsung

Так, за первый квартал 2022 года технический гигант получил прибыль в размере 14,12 трлн корейских вон (примерно 10,7 миллиардов долларов). Однако в этом году компания сообщила о прибыли в размере только 640 миллиардов корейских вон (примерно 479 миллионов долларов). Это самая низкая операционная прибыль Samsung за первый квартал с 2009 года. То, что это происходит впервые за 14 лет, говорит о глубине ямы, в которую упала индустрия в целом и Samsung в частности.

Хотя Samsung хорошо известна своими телефонами Galaxy, похоже, что это не сыграло роли в снижении доходов. Запуск серии Galaxy S23 действительно помог. Сообщается, что выручка от мобильного бизнеса выросла на 22%, а операционная прибыль увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом.

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Покупает ли кто-то дорогие телефоны

Премиальный рынок вырос как в объеме, так и в стоимостном выражении даже на фоне слабого спроса на смартфоны, вызванного сохраняющейся макроэкономической неопределенностью. Продажи выросли, а рентабельность восстановилась и достигла двузначных цифр благодаря высоким продажам новых премиальных моделей, в первую очередь S23 Ultra, и усилиям по повышению операционной эффективности.

Настоящим виновником падения прибыли, по-видимому, является чиповое подразделение Samsung. Помимо продажи телефонов, Samsung производит телевизоры, компьютеры и бытовую технику. Но его основной бизнес — это компоненты, такие как чипы и дисплеи.

Samsung сообщила об убытках в размере 4,58 триллиона корейских вон (3,4 миллиарда долларов) в этом отделе. В прошлом году компания получила прибыль в размере 8,45 трлн корейских вон (6,3 млрд долларов). Убыток связан с пандемией, которая вынудила компанию накапливать чипы во время повышенного спроса. Теперь цены упали, и Samsung вынуждена как-то разгребать излишки, которые у нее образовались, но при этом мало кому нужны на данном этапе.

Рынок смартфонов

Выше я сказал, что подобное относится ко всем компаниям, которые работают на этом рынке и производят смартфоны. Косвенно падение спроса на них тоже влияет, но есть бренды, которые все равно растут. Они скорее повторяют показатели мобильного подразделения Samsung, а не всей компании, ведь убыток там вызван именно подразделением процессоров, которого нет у остальных.

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Пока мы можем только сказать, что несмотря на огромные доходы Samsung, они существенно упали. По слухам, компания готовит что-то новое и должна к 2025 году поднять свое подразделение процессоров на новый уровень. Если ставка сделана правильно, и на фоне того, что падение прибыли мало кого беспокоит, можно сделать вывод, что совсем скоро нас ждет новый виток конкуренции на рынке процессоров. Интересно посмотреть, что из этого получится.