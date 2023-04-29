Сколько зарабатывает Samsung. Не так много, как вам кажется

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Артем Сутягин

Для рынка смартфонов наступили тяжелые времена. Из-за многих факторов, которые встречаются в последние три года, рынок в целом испытывает серьезные проблемы. Все это приводит к падению спроса и тянет за собой всю цепочку издержек для бизнеса. А еще рынок постепенно идет к перенасыщению, ведь смартфоны есть уже у всех, кому они нужны, а сама индустрия не может предложить чего-то принципиально нового. От этого в той или иной мере страдают почти все производители смартфонов, которые сейчас представлены на рынке. Среди них особняком стоит Samsung, которая является лидером по продажам в мире.

Сколько зарабатывает Samsung. Не так много, как вам кажется. Samsung заработала меньше, чем раньше. Фото.

Samsung заработала меньше, чем раньше

Финансовый отчет Samsung

Сейчас, когда южнокорейская компания отчиталась о своих финансовых показателях за первый квартал, мы можем сделать кое-какие выводы о том, как у нее идут дела. А на фоне этого понять, что именно происходит в отрасли в целом.

Согласно отчету CNBC, в первом квартале 2023 года Samsung столкнулась с резким падением прибыли. Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, то снижение прибыли составило 95%, что в некотором роде пугает. Но этому всегда можно найти объяснение.

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Сколько денег получает Samsung

Так, за первый квартал 2022 года технический гигант получил прибыль в размере 14,12 трлн корейских вон (примерно 10,7 миллиардов долларов). Однако в этом году компания сообщила о прибыли в размере только 640 миллиардов корейских вон (примерно 479 миллионов долларов). Это самая низкая операционная прибыль Samsung за первый квартал с 2009 года. То, что это происходит впервые за 14 лет, говорит о глубине ямы, в которую упала индустрия в целом и Samsung в частности.

Сколько денег получает Samsung. Samsung не самая богатая компания, но она тоже зарабатывает много. Фото.

Samsung не самая богатая компания, но она тоже зарабатывает много.

Хотя Samsung хорошо известна своими телефонами Galaxy, похоже, что это не сыграло роли в снижении доходов. Запуск серии Galaxy S23 действительно помог. Сообщается, что выручка от мобильного бизнеса выросла на 22%, а операционная прибыль увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом.

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Покупает ли кто-то дорогие телефоны

Премиальный рынок вырос как в объеме, так и в стоимостном выражении даже на фоне слабого спроса на смартфоны, вызванного сохраняющейся макроэкономической неопределенностью. Продажи выросли, а рентабельность восстановилась и достигла двузначных цифр благодаря высоким продажам новых премиальных моделей, в первую очередь S23 Ultra, и усилиям по повышению операционной эффективности.

Настоящим виновником падения прибыли, по-видимому, является чиповое подразделение Samsung. Помимо продажи телефонов, Samsung производит телевизоры, компьютеры и бытовую технику. Но его основной бизнес — это компоненты, такие как чипы и дисплеи.

Samsung сообщила об убытках в размере 4,58 триллиона корейских вон (3,4 миллиарда долларов) в этом отделе. В прошлом году компания получила прибыль в размере 8,45 трлн корейских вон (6,3 млрд долларов). Убыток связан с пандемией, которая вынудила компанию накапливать чипы во время повышенного спроса. Теперь цены упали, и Samsung вынуждена как-то разгребать излишки, которые у нее образовались, но при этом мало кому нужны на данном этапе.

Покупает ли кто-то дорогие телефоны. Производство чипов и не только процессоров, важная часть доходов компании. Фото.

Производство чипов и не только процессоров, важная часть доходов компании

Рынок смартфонов

Выше я сказал, что подобное относится ко всем компаниям, которые работают на этом рынке и производят смартфоны. Косвенно падение спроса на них тоже влияет, но есть бренды, которые все равно растут. Они скорее повторяют показатели мобильного подразделения Samsung, а не всей компании, ведь убыток там вызван именно подразделением процессоров, которого нет у остальных.

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Пока мы можем только сказать, что несмотря на огромные доходы Samsung, они существенно упали. По слухам, компания готовит что-то новое и должна к 2025 году поднять свое подразделение процессоров на новый уровень. Если ставка сделана правильно, и на фоне того, что падение прибыли мало кого беспокоит, можно сделать вывод, что совсем скоро нас ждет новый виток конкуренции на рынке процессоров. Интересно посмотреть, что из этого получится.

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