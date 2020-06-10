Вопреки проколам: Google Pixel продается все лучше

Google Pixel всегда вызывал несколько двоякие чувства. Первое поколение выглядело откровенно странно. Второе — лучше, но все равно с огрехами. В третьем челка больше была похожа на пародию, а в четвертом — не работала батарея, оставляя владельцу минимум автономности. Наверное, самой неплохой моделью на сегодняшний день является Google Pixel 3a. Поэтому все так и ждут, когда выйдет Pixel 4a. Несмотря на эти провалы, смартфон поискового гиганта все равно продается все лучше и лучше. Что это такое делается-то, если каждая новая модель вызывает такую волну критики? Ответить сложно, но аппарат ставит все новые рекорды. Что на этот раз?

Сколько продается Google Pixel

Google Pixel 4 действительно был далек от успеха, согласно некоторым недавним сообщениям, но это не отнимало у Google импульса, который привел к еще большему расширению линейки. Свежие данные IDC дают нам новую информацию, согласно которой линейка Google Pixel показывает свои лучшие продажи в 2019 году за всю ее историю. Цифру нельзя назвать фантастической на фоне того, что показывает Apple, Huawei, Samsung и Xiaomi, но свои 7,2 миллиона смартфонов компания выпустила.

В отчете за прошлый месяц было показано, что Google Pixel 4 удалось продать около 2 миллионов устройств только в течение 6 месяцев, причем большая часть этих продаж пришлась на 2020 год. Как же в этом случае компании удалось продать столько смартфонов в 2019 году? Особенно, если учитывать, что ”четверка” появилась ближе к концу года.

Google Chrome откажется от «черного списка» из-за протестов в США.

Самый популярный Google Pixel

Ответ достаточно прост и чуть выше я уже намекнул на него. Скорее всего, это продажи Google Pixel 3a, который очень хорошо выглядел, приятно лежал в руке, делал шикарные фотографии и при этом стоил очень гуманных денег на фоне старшего брата Google Pixel 3 — всего 399 долларов. Для того телефона это действительно было очень недорого.

Google сама говорила о том, что этот смартфон неплохо продавался и в начале этого года. В 2019 году продажи Google Pixel 3a росли от квартала к кварталу. Иногда у него даже получалось удвоить продажи.

Статистика продаж смартфонов

Если вы не слишком пристально следите за аналитикой и экономикой рынка смартфонов, то 7,2 миллиона могут показаться вам большим количеством и это действительно немало. Вот только если смотреть не в абсолютных величинах, а в относительных, то эта цифра просто меркнет на фоне конкурентов. Хотя и конкурентами их после такого назвать нельзя. Например, OPPO, которая занимает только пятое место в мире по продажам, отгрузила в 2019 году более 114 миллионов смартфонов. И пусть у нее намного более широкий модельный ряд, но разница просто колоссальная.

Из именитых брендов, которые постоянно на слуху, Google Pixel смог опередить только OnePlus. Как видим, Google еще есть куда стремиться и о чем задуматься.

Почему гендиректор Google стесняется говорить о смартфонах Google Pixel

Интересно, что самые хорошие продажи смартфоны поискового гиганта, кроме США, показали в Западной Европе и Японии – рынках, где традиционно очень хорошо продается iPhone. Совпадение или Google Pixel не зря называют ”iPhone на Android”? Наверное, не зря я рекомендовал его, как одну из альтернатив при переходе с iPhone на Android-смартфоны.

Чем плох Google Pixel

Несмотря на косяки в производстве Google Pixel, за которые уже поплатились два топовых члена команды разработчиков, у Google Pixel есть и другие проблемы. Возможно, теперь еще одной проблемой станет больше, так как знаменитые качественные камеры для того смартфона делал один из тех самых уволенных сотрудников команды Pixel.

Увольнения или странный самостоятельный уход сразу двух человек не говорит о том, что в команде все хорошо. Скорее всего, внутри происходит что-то не то и это повлияло на качество продукта. Из-за этого руководство компании и решило заняться кадровыми перестановками.

Каким должен быть Google Pixel 5, чтобы я захотел его купить

Еще одной серьезной проблемой Google Pixel является его цена, особенно на фоне тех самых технических проблем, вроде слабой автономности, которой многим не хватает до конца дня. Не исключено, что в этом году на фоне всеобщего роста цен флагманов компания смогла бы повысить продажи. Для этого надо было бы, как минимум, выпустить смартфон не хуже, чем в прошлом году (решив проблемы с батареей) и сохранить на него прошлогоднюю цену. В этом случае продажи начали бы расти, но компания выбрала другой подход.

Уже мало кто сомневается, что Google Pixel 5 не будет работать на топовом Snapdragon 865. Скорее всего, он получит Snapdragon 765G. Это позволит не просто сэкономить на начинке аппарата, за счет чего можно будет удержать цену, но и даст еще одно преимущество.

Новый Snapdragon 865 не имеет встроенного модема 5G, который должен устанавливаться отдельно и занимать место в корпусе. Чуть менее производительный 765G имеет встроенный модем. Такой чипсет куда проще установить в смартфон, он занимает меньше места и не требует более разветвленной системы охлаждения. Одни сплошные плюсы.

Google рассказала, как улучшит смартфоны Google Pixel

Получается, что незначительно потеряв в производительности, компания получает существенное снижение стоимости и возможность свободнее устанавливать компоненты. Заодно выбрать более емкую батарею. Такое решение выглядит очень перспективным в сложившейся ситуации. Если не согласны, расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

А вообще, Google может себе позволить выпускать смартфоны без существенной прибыли. Беднее от этого она не станет, так как миллиарды долларов ей приносит другая деятельность. Pixel для нее скорее дело чести и игрушка для фанатов марки.