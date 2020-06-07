Какие телефоны на Android я советую тем, кто решил отказаться от iPhone

Я очень много пользовался iPhone на постоянной основе. Даже сейчас одним из моих постоянных смартфонов является продукт Apple. Я отлично разбираюсь в том, что они из себя представляют и как работают. А еще я хорошо знаю, что чувствуешь, когда переходишь с одной платформы на другую. Сейчас я бы хотел поделится парой советов на тему того, как перейти с одной платформы на другую и как при этом определиться с выбором телефона, который вам понравится и с которым будет меньше всего дискомфорта. Ведь, согласитесь, так важно, чтобы смартфон доставлял вам радость в этот непростой период смены привычек, которая неизбежна при переходе с iOS на Android и обратно.

В самом начале отмечу, что когда выменяете смартфон и переходите на другую операционную систему, важно все проверить. Если раньше опыта общения с другой системой не было, обязательно посмотрите, как выглядит новый для вас аппарат. Сделайте это хотя бы в демо-зоне магазина, а лучше обратитесь к друзьям или знакомым. Так можно будет все проверить в спокойной обстановке и задать интересующие вопросы.

Чем отличаются iOS и Android

Если не уходить в программные особенности этих двух платформ, можно сказать, что основное отличие только одно. iOS — это простота использования, а Android — это широкие возможности.

Вышло обновление Telegram с эксклюзивными функциями для Android

Лет десят назад на iOS нельзя было ничего делать, зато все было просто. На Android в тот же период можно было все, но за это приходилось расплачиваться стабильностью и простотой использования. Со временем системы пошли навстречу друг другу. У Apple появился даже файловый менеджер, а Android стал более закрытым и предсказуемым. Сейчас они очень близки, но основная направленность осталась.

Нельзя не отметить, что период перехода сопровождался пусть и не критическим, но ростом проблем с надежностью обеих систем.

Какой андроид купить вместо айфона

Переходя с iPhone на Android будте готовы, что многое вам покажется непонятным. Это как иногда бывает в разных языках, когда буквы одинаковые, но что написано — непонятно. Если смартфоны на Android, то это не значит, что все они будут одинаковыми. Каждый производитель делает свою оболочку, которая кажется ему наиболее правильной. Ниже я приведу примеры нескольких смартфонов, которые при переходе покажутся максимально знакомыми.

Как настроить телефон Android после покупки.

Наиболее простым Android, который и задумывала Google, будет на смартфонах Google Pixel, которые можно купить примерно от 32 000 рублей за модель 3a. Он будет отлично снимать, быстро работать и еще пару лет получать обновления. А еще он работает на так называемом голом Android, который не перегружен лишними надстройками. Если вы хотите резкого ВАУ-эффекта, возможно, стоит выбрать что-то другое, но если вам хочется перейти именно плавно, то это будет отличным вариантом.

Неплохими будут и другие смартфоны, которые работают на Android, но тут уже стоит отталкиваться от стоимости. Гнаться за дешевизной не стоит. Недорогие смартфоны могут быть неплохими, но за них не будут брать меньше денег, чем они реально стоят.

Зачем нужны обновления Android

Еще одним неплохим вариантом будут смартфоны OPPO, которые работают с оболочкой ColorOS, которая хоть и отличается от голого Android, но чуть ли не кричит о том, что позаимствовала многое у iPhone. Это сейчас не упрек, так как во многом она позаимствовала именно лучшее. Мне эта оболочка нравится и я думаю, что она отлично подойдет тем, кто привык к iPhone. В этих устройствах даже вытягиваемые шторки очень похожи.

В качестве третьего варианта я бы назвал смартфоны OnePlus. Они работают на актуальной версии Android и получают обновления едва ли не дольше остальных. Фирменная оболочка называется Oxygen OS. И пусть она не очень похожа на iOS, но она достаточно простая и понятная, если пользоваться ей на бытовом уровне. При этом, если есть желание ”подшаманить” настройки, то такая возможность тоже есть.

Среди других устройств есть отличные варианты, например, мне очень нравится Huawei P30 Pro. Именно эти три примера я привел из-за того, что несколько человек из тех, с кем я общался, посмотрев эти аппараты, говорили, что они для них просты и понятны. Так же сказали и участники нашего Telegram-чата, мнение которых я считаю очень авторитетным.

Правда ли, что телефоны на Android лучше iPhone

Какой iPhone купить

Если вы хотите наоборот перейти с Android на iPhone, то я всегда рекомендую покупать только новый телефон. Пусть он будет прошлогодний, но он должен быть новый. При этом вариант с прошлогодними устройствами подойдет тем, кто хочет сэкономить, но покупая новинку вы будет дольше пользоваться актуальной моделью и дольше будете получать обновления. Особенно это актуально в отношении Android, который в некоторых случаях на разных устройствах может получать обновления не больше года. Все iPhone обновляются примерно 4-5 лет.

Если вы хотите купить новый iPhonе, то на момент написания статьи актуальными являются модели iPhone SE второго поколения (от 39 990 рублей), iPhone 11 (от 59 990 рублей) и iPhone 11 Pro (от 89 990 обычный и от 99 990 версия ”Max”). Это официальные цены, которые могут быть ниже на 15-20 процентов, если покупать у ”серовозов”.

Отталкиваться надо только от цены, так как все они хороши и почти ничем не отличаются. Возможно, только камерой — у старших моделей большее количество модулей. Еще в серии ”Pro” установлены OLED-экраны. Все остальные отличия по большому счету сводятся только к внешнему виду и размеру.

Расскажите в нашем Telegram-чате, был ли у вас переход с Android на iPhone или обратно.

Главное, знайте, что переходя с Android на iPhone, вы не сможете, например, устанавливать приложения не из App Store (если не сделаете джейлбрейк). Также виджеты будут только на отдельном экране, а приложения нельзя будет разместить в любом месте основного экрана. Это просто особенности, которые не являются минусом, но их надо иметь в виду. В остальном смартфоны от Apple тоже являются отличными устройствами. Просто они другие.