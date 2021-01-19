Можно ли отремонтировать Samsung Galaxy S21, если он сломается

Когда выходит новый смартфон, первые покупатели, желая купить его, сталкиваются с определенными рисками. Я даже не говорю о том, что он может работать некорректно или просто не так, как обещал производитель. Речь скорее о том, что покупая новый смартфон, вы рискуете его сломать и ”попасть” на последующий ремонт. Именно ремонтопригодность и должна интересовать многих, ведь далеко не все повреждения и поломки покрываются гарантией. Еще более остро этот вопрос стоит из-за того, что современные устройства довольно сложны сами по себе и соответственно ремонт их стоит дорого. В том числе все сказанное касается нового Galaxy S21, который еще не успел толком поступить в продажу, но уже подвергся проверке на ремонтопригодность. Результаты оказались интересными.

Как разобрать Galaxy S21

Несмотря на то, что Samsung Galaxy S21 вышел только на прошлой неделе, у нас действительно уже есть первое видео по разборке данного аппарата. Оно предоставлено каналом PBKreviews на YouTube и включает полную разборку и повторную сборку обычного S21. По ходу видео авторы ролика дают оценку ремонтопригодности данного смартфона.

Если вам не терпится узнать ответ и нет желания дочитывать статью до конца, скажу сразу, что ремонтируется смартфон довольно легко. Если не считать замену аккумулятора, то ремонт других внутренних компонентов не является чем-то запредельно сложным

Одна из самых спорных составляющих устройства, которая разделила фанатов бренда на два лагеря, ведущих постоянные споры между собой, очень хорошо влияет на общую работоспособность смартфона. Я говорю о пластиковой задней стеке. Она не просто позволяет намного легче разобрать смартфон и получить доступ к его внутренним компонентам, но и снижает риск повреждения самого стекла при демонтаже. Случаи его разрушения встречаются довольно часто и это приводит к увеличению стоимости ремонта, в которую закладываются дополнительные риски.

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Автор ролика смог снять заднюю панель с помощью простого инструмента. Под ней была графитовая пластина с катушкой для беспроводной зарядки и 22 винта. Это все, что стояло на пути к полному доступу к внутренностям Galaxy S21. При этом стоит отметить, что они очень похожи на те, что были в прошлогоднем Galaxy S20.

Что внутри Samsung Galaxy S21

Поддев графитовую пластину, вы увидите две антенны 5G mmWave против одной в прошлом году. Это должно поспособствовать лучшему приему сигнала. Разборка также показывает новую систему охлаждения на основе графита, которая должна работать более эффективно и которая стала широко применяться в других флагманских смартфонах последнего времени.

Приятно видеть, что все внутренние компоненты довольно легко демонтируются. Сложнее всего снять аккумулятор и экран. Для их установки производитель нанес слишком много клея. Больше всего такая сборка расстраивает из-за того, что именно эти два компонента чаще всего выходят из строя. Как правило пользователи меняют или изношенный аккумулятор, или разбитый экран.

Впрочем, проявив терпение, обзаведясь хорошим феном или другим нагревательным прибором и продемонстрировав, что у тебя прямые руки, снять экран и батарею все же можно.

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Легко ли ремонтировать смартфон Galaxy S21

PBKreviews завершает видео, давая S21 оценку ремонтопригодности 7,5 из 10. Хотя вы не можете сравнить этот результат со стандартизованной и тщательно разработанной оценкой iFixit, можно сделать выводы, что смартфоны Samsung как минимум не стали более сложными с точки зрения ремонта, а может быть и вовсе стали проще в этом компоненте.

Пока, для того, чтобы понимать ремонтопригодность по более привычной шкале, надо еще немного подождать. Напомню, что по ней прошлогодний флагман Samsung получил только 3 балла из 10.

Почему важно, как ремонтируется смартфон

Многие пользователи не задумываются о важности легкого ремонта смартфона. Они считают, что год гарантии, который дается при покупке, покроет все риски использования. Проблема в том, что некоторые повреждение не покрываются гарантией. Например, попадание внутрь смартфона воды (даже если он защищен от нее), механические повреждения, повреждения, связанные с использованием неоригинальных аксессуаров, и некоторые другие.

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Когда гарантия закончится, смартфон все равно может сломаться. В этом случае простой ремонт будет еще более актуальным. Стоимость ремонта состоит из стоимости работы и стоимости компонентов, которые надо заменить. Если разборка и сборка будут простыми, то и ремонт будет намного дешевле.

Поэтому не стоит недооценивать важность высокой ремонтопригодности смартфона. А сталкивались ли вы с негарантийным ремонтом? Или может быть вы делали его сами по видеоинструкциям, которые публикуют iFixit и другие источники?