Стоит ли покупать самый дешевый телефон OnePlus

Срок, прошедший с выхода первого смартфона OnePlus, уже постепенно приближается к 10 годам, и компания уже просто не могла и дальше выпускать только флагманы. Есть лишь один производитель, у которого это работает, и то он выпустил уже два относительно недорогих поколения iPhone SE. В Китае конкурировать, если у тебя только один или два дорогих суперфлагмана, сложно. Вот OnePlus и решила, что надо ”идти в народ” и готовить несколько недорогих смартфонов. Так и начали появляться OnePlus Nord, OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100, который и оказался у нас в редакции около недели назад. Право тестировать его выпало мне, и я готов поделиться тем, что я узнал об этом устройстве за прошедшие дни.

Самый дешевый OnePlus

Открою небольшой внутренний секрет работы над обзорами. Обычно они пишутся на одном дыхании и редко в них находится место раздумьям о том, что же написать дальше. Потом они, конечно, вычитываются и незначительные их части могут измениться, но по большому счету это рассказ. Автор готовится и садится наедине с читателем, чтобы рассказать ему о своих ощущениях от устройства.

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Вы спросите, к чему я сделал такое вступление? К тому, что я очень не хочу сравнивать OnePlus Nord N100 с OnePlus Nord N10, обзор которого я делал пару месяцев назад, и с другими смартфонами бренда. Но я не могу гарантировать, что дорожка сама не выведет к этому. Тем интереснее будет следить за развитием повествования.

Опыт использования OnePlus Nord N100

Где можно купить телефон OnePlus

Так уж получилось, что купить в России смартфон OnePlus не так просто, как некоторые другие модели. Зато, это делает его чем-то необычным, что привлекает внимание и интерес. Я уже второй аппарат покупаю на Aliexpress и мне такой способ подходит больше. Доставка получается довольно быстрая, а цена существенно ниже, чем у дилеров, которые завозят гаджеты из Китая и продают с большой наценкой.

Самый дешевый OnePlus

Модель Nord N100 действительно является очень недорогой. Например, мы в редакции свой смартфон купили примерно за 12 000 рублей. За эти деньги можно купить много добротных устройств. Иногда даже кажется, что именно в этот диапазон крупные производители перенесли свои усилия.

Почему только у iPhone и OnePlus есть такой крутой выключатель звука

Того, к чему многие привыкли в топовых OnePlus, в этом смартфоне нет. Он работает на свои деньги и даже понравился мне больше некоторых конкурентов, но чудес ждать не стоит. Пусть у него и есть экран с частотой 90 Гц, и это хорошо заметно на скроллинге, но еще лучше заметно, как он немного задумывается перед выполнением сложных задач. Например, перед запуском приложений или изменением настроек.

Большого количества аксессуаров в комплекте тоже нет, так как производители стараются сэкономить буквально на всем, чтобы еще больше снизить цену устройства. Есть только адаптер питания с внушительной для этого сегмента мощностью (18 Вт) и зарядный кабель. Чехла, пленки и чего-либо еще нет.

Ощущения от OnePlus Nord N100

OnePlus N100 не ощущается в руке как-то запредельно комфортно, но материалы подобраны хорошо, и многие конкуренты кажутся куда менее интересными и приятными.

Несмотря на то, что корпус пластиковый, за неделю без чехла на нем не появилось ни одной царапины. Зато появляется много пыли из-за статического электричества, которую отлично видно на черном корпусе.

По ощущениям пластик немного похож на стекло, и лично для меня это большой плюс. В руке гаджет лежит приятно, пусть он и немного толстоват, но при этом он не тяжелый. А вытянутый корпус позволяет не переживать за то, что устройство выскользнет из руки.

Больше всего меня расстроило то, что в этом смартфоне пришлось отказаться от супер-удобного переключателя беззвучного режима, который есть в старших моделях. Но этого следовало ожидать.

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Экран OnePlus N100

Диагональ экрана самого дешевого на сегодня OnePlus составляет 6,5 дюйма, что отнюдь не так мало. При этом он имеет частоту обновления 90 Гц. Во многом это тоже повлияло на толщину смартфона, о которой я говорил выше. Изменить ее можно на 60 Гц, но делать это придется вручную. Автоматического режима нет.

Картинка на экране смотрится сочно и красиво, особенно с сочетании с фирменной оболочкой OxygenOS 10. Яркости хватает для того, чтобы пользоваться смартфоном даже при ярком солнце. За неделю я застал как солнечные, так и дождливые дни, и никогда у меня не было проблем со считыванием информации. Вопросы были только к производительности.

Не тормозит ли OnePlus Nord N100

Сразу отвечу на вопрос в подзаголовке отрицательно. OnePlus Nord N100 не тормозит. Просто работает немного не так быстро, как хотелось бы. Виной тому Snapdragon 460. Это довольно простая серия процессоров, ждать чудес от которой точно не стоит.

При выполнении базовых задач все работает отлично. При пролистывании меню никаких торможений нет и даже наоборот — благодаря экрану 90 Гц кажется, что смартфон более шустрый, чем другие. При использовании штатных функций, навигации по настройками и несложных приложений есть некоторая задумчивость. А когда дело доходит до серьезного софта, вроде игр или редакторов, тут иногда приходится подождать.

Расчитывать, что на смартфоне можно будет играть в экшен или гонки, не стоит. Они запустятся, но настоящее удовольствие вы вряд ли получите. Лучше выбирайте какие-то логические игры, стратегии без продвинутой графики и несложные платформеры.

Встроенной памяти для телефона с такой стоимостью более чем достаточно. Многие конкуренты до сих пор предлагают 32 ГБ, но тут все как положено — 64 ГБ с возможностью использования карт памяти до 256 ГБ. Правда, в этом случае придется отказаться от второй симки, так как слот комбинированный. Оперативной памяти 4 ГБ — это стандартный, но достаточный показатель для подобных смартфонов.

Как снимает OnePlus Nord N100

Камера N100 меня приятно удивила. Ниже приведены примеры фотографий, но в исходном качестве их можно скачать по этой ссылке Конечно, если снимать источники света в темноте, они как правило превращаются в кашу, а размытие фона не всегда получается корректным, это есть и у в разы более дорогих моделей.

Дневные фото на OnePlus Nord N100:

Вечерние фото на OnePlus Nord N100:

Ночные фото на OnePlus Nord N100:

Если не ждать чудес от сложных условий съемки, то камера снимает более чем достойно. Днем снимки получаются яркими и детализированными. Насыщенность на хорошем уровне и даже динамического диапазона более менее хватает. Единственное замечание касается внешнего вида модуля камеры. Какой-то он очень невзрачный и, на мой взгляд, не соответствует тому, что реально выдает камера.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а дополнительные модули по 2 Мп, поэтому сильно рассчитывать на них я бы не стал, но иногда они выручают.

Пример увеличения камеры OnePlus Nord N100:

Разрешение фронтальной камеры всего 8 Мп. Некоторые производители предлагают бОльшие значения, но не стоит ждать, что это как-то положительно скажется на качестве снимков. В конце концов, оно зависит не от количества пикселей, а от качества матрицы, и в недорогих смартфонах качество селфи всегда примерно одинаковое.

Селфи на OnePlus Nord N100:

Скачать оригиналы фотографий в исходом качестве

Дешевый смартфон с быстрой зарядкой

OnePlus Nord N100 имеет быструю зарядку на 18 Вт. Большие значение возможны, но не в этой ценовой категории.

В комплект поставки включили фирменный адаптер питания и оригинальный красный кабель. Эта связка зарядит смартфон максимально быстро. Беспроводной зарядки, естественно, нет.

Емкость аккумулятора составляет 5 000 мАч. Автономность достаточная, но мне показалось, смартфон можно немного оптимизировать, и тогда будет еще лучше.

Стоит ли покупать OnePlus Nord N100

У меня этот смартфон вызвал несколько двоякие чувства. С одной стороны, он неплохо сделан и по многим параметрам предлагает то, чего нет у других устройств этой категории. Но с другой стороны, меня не покидало странное ощущение, что смартфон не дотягивает до моих ожиданий. Потом я понял, что это связано с тем, кто его сделал.

Представьте, что вы купили автомобиль Bentley по цене Lada Vesta. Я говорю не про битую или сильно подержанную машину, а про отдельную ультрабюджетную модель. Естественно, это будет уже не та Bentley, которую мы привыкли видеть на картинках, а просто доступный автомобиль. В этом нет ничего плохого, и, наверное, она будет даже лучше конкурентов по цене, но шильдик на корпусе будет настраивать на большие ожидания.

Тем не менее, OnePlus Nord N100 в целом получился неплохим. К сильным сторонам я могу отнести приятный корпус, большой объем встроенной памяти, качественный экран, достаточную автономность, достойную камеру и стереозвук.

К недостаткам я бы отнес слишком массивный ”подбородок”, невзрачный на вид модуль основной камеры и минимальный комплект поставки.

Даже несмотря на то, что смартфон вызывает несколько завышенные ощущения из-за больших ожиданий от имени OnePlus, он не становится плохим и за свои деньги кажется очень хорошим предложением. Если вы выбирали смартфон примерно за 12 000 рублей, обратите внимание на него. Может быть вам понравится.

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