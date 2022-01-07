7 функций в смартфоне, которые пригодятся в 2022 году

В 2022 году мы по традиции ожидаем от смартфонов чего-то нового и прорывного: не факт, что это случится, но надежда умирает последней. Тем не менее, уже сейчас можно подвести небольшие итоги и выделить самые актуальные функции смартфонов, без которых сложно представить свою жизнь: производители хорошо поработали над устройствами и дали все необходимое, порой, даже слегка переборщив с набором опций. Кстати, некоторыми вы, возможно, не пользовались, а значит, что пришло время наконец их испробовать. Рассказываем о нескольких функциях современных смартфонов, которые точно будут нужны в 2022 году.

Шазам в телефоне

Shazam не является стандартной функцией смартфона, но представить жизнь без приложения, которое определяет название трека уже невозможно. Вспомните, как часто вы пользуетесь Shazam, когда находитесь в кафе, в кино или при прослушивании радио в машине? Всегда хочется узнать, что за песня играет, чтобы поскорее добавить ее в свою медиатеку. У приложения есть аналоги, но какой в них смысл, если даже название стало нарицательным, а сам процесс идентификации трека называется «зашазамить».

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eSIM в телефоне

10-15 лет назад сложно было представить, что в телефон даже не нужно будет вставлять сим-карту. А еще то, что за ней не нужно будет отправляться в салон сотовой связи — все можно сделать онлайн, получив виртуальный номер за считанные минуты. eSIM на руку вообще всем: и производителям смартфонов, и операторам, и пользователям. Компаниям больше не нужно производить смартфоны со слотом для двух карт, операторы могут быстро реализовывать новые номера, не тратясь на пластиковые сим-карты и не открывая новые точки продаж, а пользователи могут пользоваться услугами связи разных операторов. Особенно это актуально в тех местах, где одна сеть работает хуже другой.

QR-код в телефоне

Долгое время QR-коды были какой-то странной фишкой, но именно в последние два года стали необходимостью и быстрым способом доступа к данным. И речь не только про QR-коды вакцинации (хотя, куда же без них): бронирования авиабилетов, посещение концертов, отелей, оплата услуг. А еще сканер QR-кодов полезен для загрузки чеков в «Едадил». Ну, вы же любите кэшбэчить, не так ли?

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Как найти потерянный телефон

В последние годы пользователи стали терять смартфоны намного реже, чем раньше. Особенно радует то, что найти его теперь намного проще. Кроме того, утерянный телефон вы запросто можете заблокировать или стереть с него данные, чтобы им никто не мог воспользоваться. Эта функция умножает на ноль усилия карманников и воров: раньше украденный телефон было невозможно найти, данные, хранящиеся в нем, пропадали бесследно, а само устройство было нереально найти. Вот вам и причина, почему нельзя отключать геолокацию на смартфоне.

Функция Always on display

Функция, отображающая подробную информацию, стала нормой для нашего времени: сам экран находится в выключенном состоянии, благодаря чему экономится заряд батареи. В этом режиме на экран может выводиться время, уведомления о сообщениях, звонках, название песни в плеере, а сами треки можно переключать. То есть, благодаря этому экономному режиму вы можете реже взаимодействовать со смартфоном без разблокировки экрана, что позволит меньше засиживаться в соцсетях и отвлекаться на уведомления.

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Режим экономии заряда батареи

Кажется, эта функция актуальна с момента появления, а с годами потребность в ней только возрастает. Смартфоны обзавелись мощными батареями, которые, к сожалению, все равно со временем выходят из строя и теряют первоначальную емкость. Из-за этого нам по-прежнему приходится уменьшать яркость экрана и быстро включать режим энергосбережения на телефоне, чтобы несчастных 10 процентов заряда хватило на большее время. Емкость аккумуляторов не может расти бесконечно, поэтому кнопку активации энергосберегающего режима лучше далеко не прятать.

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Быстрая зарядка в смартфонах

Наверное, самая необходимая функция смартфонов на ближайшие годы. Мало того, что у Android-смартфонов зарядка и вправду быстрая, то с каждым годом она становится только круче. Уже сейчас некоторые флагманы можно зарядить менее, чем за час. Смартфон заряжается не только быстро, но и правильно: алгоритмы рассчитывают мощность и распределяют ее так, чтобы телефон не нагревался, а батарея не изнашивалась. Конечно же, для этого специальные аксессуары, желательно, оригинальные или качественные аналоги.

А какие еще функции смартфонов нам пригодятся в наступившем году? Расскажите в нашем Telegram-чате!