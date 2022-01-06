Как правильно продать телефон

Владельцы смартфонов определенно стали использовать свои устройства дольше, чем когда-либо. Несмотря на это однажды настает момент, когда хочется купить новый телефон: что делать со старым — та еще дилемма. Его можно оставить, можно продать или отдать кому-то в пользование (если не жалко). Но если соберетесь продать телефон, то важно знать несколько нюансов: на самом деле продать смартфон не так уж и просто, особенно, когда речь идет об Android-смартфоне. Мы уже рассказывали о том, что iPhone покупают намного охотнее, даже если он с дефектами. С чем можно столкнуться при продаже смартфона, который находится не в самом идеальном состоянии? Ниже перечислим, что нужно знать об этом.

Как продать разбитый телефон

Если думаете, что продать разбитый телефон нельзя, то сильно ошибаетесь. Для начала определите, насколько сильно повреждено устройство: хорошо, если матрица дисплея осталась в порядке и повреждение не влияет на работу экрана. Хуже, если дисплей работает частично или не реагирует на касания. Такие смартфоны часто приобретают владельцы небольших лавок на радиорынке, чтобы отремонтировать и заработать на перепродаже.

Купить разбитый смартфон могут и энтузиасты, которые сами могут его починить, чтобы пользоваться неплохим смартфоном. А еще он всегда пригодится для разбора на запчасти: в нем есть множество датчиков, которые можно переставить в другое устройство. Кроме того, даже если повреждение в смартфоне влияет на его работоспособность, устройство реально сдать в трейд-ин, чтобы получить приятную скидку на покупку нового телефона. В общем, не спешите выбрасывать разбитый смартфон — он еще вам пригодится.

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Телефон без коробки

Вопреки устоявшемуся мнению, что телефон без коробки никто не купит, в 2022 году на это никто не смотрит. Раньше все боялись покупать такие телефоны из-за того, что была вероятность приобрести украденный телефон. Сейчас проще проверить серийный номер или IMEI: коробка от телефона является приятным бонусом на случай, если новый владелец соберется его повторно перепродать. Когда будете выставлять объявление о продаже смартфона, обязательно укажите, что коробки нет, чтобы не вводить людей в заблуждение. И обязательно скажите, что есть в комплекте.

Как подключить наушники к телефону

Смартфон без зарядного устройства

Дорогие флагманы давно перестали комплектовать аксессуарами: уже редко встретишь наушники в комплекте и даже адаптер для зарядки. Раньше продать телефон без зарядника и наушников было весьма проблематично, но с внедрением разъёма MicroUSB, а затем и Type-C всё стало намного проще: читатели нашего Telegram-чата, как правило, не обращают на это внимания.

В общем, в накладе точно никто не остается. А вот наушники в комплекте со смартфоном — та еще проблема. Часто покупатели считают их отсутствие причиной для небольшой скидки, но на деле это не так. Наушники — вещь сугубо индивидуальная. Их сложно отчистить, от ушной серы и других следов использования, поэтому их не принято продавать вместе со смартфоном.

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Смартфон быстро разряжается

Аккумулятор в смартфоне — это расходный материал. К сожалению, время от времени они приходят в негодность, их приходится менять. Некоторые пользователи продолжают пользоваться смартфоном, который быстро разряжается. У некоторых аккумулятор вздувается, но владельцев это ничуть не смущает. И даже такой телефон реально продать. Конечно, лучше заменить батарею, но если на это нет времени (или желания), то лучше просто сделать небольшую скидку, сопоставимую со стоимостью замены аккумулятора.

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Купить смартфон, снятый с производства

Время от времени я ищу небольшие магазины в Интернете, в которых можно купить старые мобильные телефоны, давно снятые с производства. Времена настолько изменились, что даже сильно устаревшие смартфоны находят своих покупателей. К примеру, вполне реально продать Nokia Lumia или старенькую Sony Xperia — пользователи часто ищут недорогой смартфон для работы или просто для личной коллекции.

Правда, стоить такие устройства будут сущие копейки. Если же речь идет о более-менее современных смартфонах, которые больше не выпускают, то они неплохо продаются. Главный плюс при продаже такого устройства — никто не спрашивает про комплектацию и не смотрит на внешний вид. То есть, смартфон просто должен работать, а царапины на экране или на корпусе уже не так важны. Смело доставайте из стола старенький Xiaomi или Nokia — у вас точно его купят в ближайшее время.

Лучший смартфон — тот, который у вас сейчас. К сожалению, в 2021 году некоторые устройства так и не были выпущены. Рассказали обо всех несостоявшихся релизах.