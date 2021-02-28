9 самых провальных продуктов и сервисов Google

Очень легко согласиться с тем, что сделать что-то хорошее может только тот, кто не боится что-то пробовать, ошибаться и этим путем приходить к правильному решению. Если посмотреть на Google, то именно этим компания и занимается. Не будет преувеличением сказать, что это ”компания — мозговой штурм”. Она дала миру много всего — различных продуктов и сервисов, которыми пользуется весь мир. Вот только провальных разработок было еще больше. Интересно в них не только то, что они были своеобразной дорогой к цели, но и то, что некоторые из них, провалившись, дали идею и толчок для того, чтобы другие создатели через некоторое время придумали что-то свое. Не буду идеализировать компанию и говорить, что она лучше всех и идеально видит будущее. Лучше просто приведу примеры нескольких ее провальных продуктов.

Google Nexus — смартфоны Google

Nexus — это серия смартфонов, ставшая одной из самых обидных жертв Google. В то время, как ”зерно” Android продолжает жить и развиваться с линейкой Pixel и телефонами Android One, бренд Nexus подарил нам одни из лучших телефонов с потрясающими характеристиками по доступным ценам. Google никогда официально не убивала серию Nexus, но они не выпускаются и говорить о том, что снова начнут, как минимум не логично.

Уже давно все поняли, что с линейкой надо прощаться, так как она не вписывается не только в концепцию Google, но и мира, в котором мы живем. Многие скучают по этим смартфонам, но надо двигаться дальше.

Годы существования: 2010–2016 гг.

Проект ARA — модульный смартфон Google

Этот скоротечный проект определенно был одной из лучших концепций, разработанных Google. Идея заключалась в том, чтобы разделить все основные компоненты смартфона на модульные части. Вместо того, чтобы тратить сотни долларов на обновление всего телефона, клиенты просто обновили бы конкретный компонент и получили новые характеристики.

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Это было бы что-то вроде замены жесткого диска или видеокарты в компьютере. Или что-то типа замены амортизаторов и колес в машине. Так можно было одновременно и кастомизировать смартфон, и сэкономить на покупке нового устройства, постоянно навешивая на него все новые и новые компоненты.

Эти амбициозные планы постепенно растворились в потоке унификации и рынок не поддержал это начинание. Что-то подобное пыталась делать Motorola, но у нее речь шла скорее о дополнении различным обвесом, а не о глубокой интеграции новых компонентов. Оглядываясь назад, становится немного грустно, ведь сейчас для того, чтобы получить камеру чуть лучше, чем было раньше, надо купить новый смартфон, а цена флагманов уже переваливает за 1000 долларов.

Годы существования: 2014 — 2016 гг.

Chromecast Audio — устройство для трансляции аудио

Chromecast Audio был ответвлением популярного гаджета от Google, который позволял пользователям перенаправлять цифровые музыкальные библиотеки на обычные динамики через разъем 3,5 мм или разъем mini-TOSLINK. Так можно было сделать беспроводными любые колонки с указанными разъемами.

Производство Chromecast Audio было прекращено в январе 2019 года. Виной тому стал массовый выход недорогих устройств с Bluetooth или встроенным Cromecast. А еще широкое распространение получили колонки с голосовыми ассистентами, которые тоже сыграли важную роль в том, что Chromecast Audio теперь просто нет. Но многие из тех, кто купил этот гаджет, до сих пор им пользуются.

Годы существования: 2015–2019 гг.

Google Play Editions — что было до Android One

Предшественники Android One, телефоны Google Play Edition, по сути были обычными смартфонами Samsung, HTC и других производителей со стандартным Android. Вот только купить их можно было практически только у Google.

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Cерия включала в себя версии любимых телефонов Google Play, таких, как Samsung Galaxy S4, Moto G и HTC One. Сейчас возвращение этого направления деятельности компании уже едва ли кто-то захочет, но вот развивать ее последователя — Android One — надо. Этому точно многие обрадуются.

Годы существования: 2013–2015 гг.

Сокращение ссылок в Google

Созданный как простой инструмент для сокращения веб-адресов, Google закрыл goo.gl незадолго до своего десятого дня рождения. Помимо сокращения URL-адресов, ссылки goo.gl могут также отправлять веб-пользователей напрямую в определенные приложения на iOS и Android.

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Ссылки после сокращения становились красивыми и не выглядели, как развернутое нечто. Особенно актуально это было при размещении в описании роликов на YouTube. А еще можно было отследить статистику переходов и некоторые другие вещи, что помогало делать контент лучше. Мы часто пользовались этими ссылками, и когда сервис закрылся, стало немного грустно. Даже несмотря на то, что есть и другие сокращалки, это детище Google навсегда останется в истории.

Годы существования: 2008-2018 гг.

Google Ответы — как получить ответ на вопрос

”Ответы”, предназначенные для любознательных людей, которые задают вопросы интернет-сообществу. В итоге, как и многие хорошие начинания, идея ушла не туда, а окончательно все испортили сами люди, которые превратили сервис в безумие, полное троллей и спамеров.

Самая большая ошибка в истории Samsung.

Сервис закрылся в 2006 году, но потом несколько раз возвращался, как составная часть некоторых продуктов Google. Некоторые компании пробуют предложить что-то и сейчас (например, Mail.ru), но говорить об успешности формата все равно не приходится.

Годы существования: 2002–2006 гг.

Google Goggles — аналог Google Объектива

Google Goggles — это очень сырая, глючная и постоянно ошибающаяся версия Google Lens или Google Объектива. Так компания пробовала создать софт, который на основании фотографии мог предложить пользователю то, что он видит перед собой.

Есть ощущение, что компания много экспериментировала с форматом, загнала его в тупик, но придумала что-то хорошее. В итоге, наработки были перенесены в новый продукт с чистым именем и незапятнанной репутацией, а старый проект похоронили. Одно можно сказать точно. Если кто-то говорит, что пользовался сервисом на постоянной основе, он врет.

Годы существования: 2010 — 2018 гг.

Google Hands Free — оплата покупок голосом

Сказать об этом сервисе особо нечего. Он был доступен не везде, а проработал всего два года. Многие до сих пор испытывают дискомфорт, платя смартфоном, а не картой или наличными. Но если для этого еще надо было сказать вслух ”Я заплачу через Google”, ситуация становилась еще более странной. В целом, как способ подтверждения транзакций, голос использовать можно, но Google не зря отказалась от своего сервиса. В смартфонах ему не место.

Годы существования: 2016–2017 гг.

Google Plus — социальная сеть Google

Долгожданный ответ Google тому, что смогла сделать Facebook, получил название Google Plus (или Google+). Его запустили в 2011 году, но уже тогда было понятно, что попытка вряд ли будет успешной. В итоге, как и у другого гиганта IT-индустрии (Apple), она провалилась.

Социальная сеть Google не набрала даже незначительной доли популярности Facebook, несмотря на все ресурсы поискового гиганта. Последний редизайн превратил сайт во что-то вроде новостной ленты на основе плиток. Но последний гвоздь, забитый крышку Google Plus, был связан с серьезной необходимостью переделать компоненты конфиденциальности и безопасности платформы. Делать это пришлось после обнаружения серьезной дыры в безопасности.

Многие до сих пор уверены, что именно Google Plus стал самым большим фиаско Google за время ее существования.

Годы существования: 2011-2019 гг.