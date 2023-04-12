Еще один недорогой ноутбук для работы на смену ушедшим — обзор IRBIS SmartBook

Я уже много лет пытаюсь найти что-то интересное в мире универсальных и производительных ноутбуков по доступной цене. Сам я по работе вынужден пользоваться MacBook Pro из-за того, что много работаю с видео 4K 10 bit и большими сложными фотографиями. Но моего челленджа это не отменяет, и хотя 5-6 лет назад найти что-то стоящее было проблемой, теперь все намного проще. Производители научились делать неплохие, хотя и часто типовые модели за относительно небольшие деньги. Если пару лет назад купить что-то действительно хорошее за 60 000 рублей было сложно, то теперь выбор стал намного более широким. Сейчас расскажу про еще один ноутбук на пути моих поисков. Сразу скажу, что у него есть некоторые особенности, которые заставят вас удивиться. А еще, отмечу, что в этот раз свои поиски я проводил скорее в корпоративном сегменте ноутбуков, то есть искал среди тех линеек, которые часто закупаются для офисной работы большими компаниями.

Обзор IRBIS SmartBook

Прежде всего, стоит сказать об упаковке IRBIS SmartBook. Дизайн коробки стильный, а внутри все на своих местах и ничего не болтается. Сам ноут привычно находится в плотном кармане из вспененного материала, в котором его, кажется, можно даже кидать на пол. Экран проложен специальным материалом и проклеен пленкой. В отдельной коробке лежит зарядка. В общем, все на месте, все плотно и все качественно.

Зарядка ноутбука

Комплектная зарядка не самая практичная, так как провод неотделим от блока питания. Зато заканчивается он разъемом USB Type-C, а сам ноутбук поддерживает стандарт PowerDelivery. Благодаря этому можно пользоваться любой другой зарядкой с таким разъемом и более-менее мощным блоком питания. Мощность комплектного составляет 65 Вт — такую сейчас можно купить даже на AliExpress неплохого качества за разумные деньги, если вам сразу нужна будет вторая.

Алюминиевый ноутбук

Корпус с двух сторон алюминиевый, и мне очень понравился цвет. Он довольно темный, и пока я им пользовался, он не поцарапался. Складывается ощущение, что если не бросать его и не класть в рюкзак вне отдельного кармана, корпус надолго сохранит свой внешний вид.

Внутренняя часть корпуса выполнена из пластика, но отдельного внимания заслуживают клавиши. Я много раз говорил о том, что надо что-то делать с клавишами черного цвета, которые есть во многих ноутбуках — они вытираются очень некрасиво, портят весь внешний вид. В IRBIS SmartBook клавиши серые. Уверен, что они будут служить дольше и сохранять первоначальный вид.

Сами клавиши нажимаются мягко, но четко и имеют защиту от проливания воды. Щелчок немного звонкий, но это не звучит как-то плохо. Наоборот, клавиши ощущаются очень качественными и надежными. Вот только к цифровому блоку надо будет привыкнуть. Он очень плотно расположен к основной части клавиатуры. Мне нравится, когда он есть, но привыкнуть все равно придется.

А еще тут очень интересно сделан логотип на внешней крышке. Он небольшой, находится посередине и выглядит так, как будто светится, хотя он просто нанесен на поверхность краской, имеющей слегка шершавую структуру.

Ноутбук с уcтановленной Windows

Открывается ноутбук одной рукой, что редкость в устройствах на Windows. Обычно приходится придерживать корпус, но тут такого нет. Кстати, из коробки тут установлена Windows 11 Pro, но на сайте производителя можно увидеть, что ноутбук выпускается так же с российской Astra Linux и вообще без операционной системы.

Немного странными мне показались ножки. Они мегаустойчивые, но только на ровной поверхности. Дело в том, что их по сути две — передняя и задняя. В итоге, резины много, но если поверхность не очень ровная, то раньше можно было поставить компьютер так, чтобы выпуклость стола была между ножек, а тут так не получится. Зато большое количество резины обеспечивает по истине монструозную устойчивость даже на стеклянных столах, где обычные ножки всегда скользят.

Система охлаждения

Снизу находиться вентиляционная решетка, которая должна обеспечивать хорошее охлаждение. Основной упор сделан на нее, так как боковые воздуховоды очень небольшие и представляют из себя, по сути, несколько отверстий в корпусе. Есть еще ”жабры” в задней части, но они тоже небольшие.

Учитывая установку внутрь Intel Core i5-1236U, охлаждение системе действительно нужно. Это уже довольно производительный процессор, который выделяет много тепла. Несмотря на это, для себя я отметил, что при включении компьютера вентилятор не начинает работать по умолчанию, как это часто бывает. Получается, что ноут действительно очень тихий. И только когда пытаешься заставить его работать под нагрузкой, он раскручивает вентиляторы так, что их становится слышно.

Можно ли играть на IRBIS SmartBook

Сразу скажу, что играть на нем можно, но сумасшедшей производительности не будет. Достаточно посмотреть подробные тесты Intel Core i5-1236U в Интернете, и все станет понятно.

Если попробовать запустить на этом компьютере Watch Dogs Legion, Dirt 5, Flight Simulator 2020, Red Dead Redemption 2 или Metro Exodus, вы не получите больше 25 кадров в секунду даже на средних настройках графики в 1920х1080. Зато в FIFA 21 и F1 2020 на схожих настройках можно поиграть на 50 и 40 fps, соответственно. Полноценно играть можно только в редкие игры.

Зато для работы этот компьютер подойдет очень хорошо. У него быстрый SSD, неплохая автономность и встроенная графика Intel Iris Xe. Оперативки изначально установлено 16 ГБ, но она не распаяна на плате. Есть второй слот, за счет которого ее можно расширить. Использование двух планок в двухканальном режиме позволит увеличить скорость работы оперативной памяти, а значит и производительность компьютера в целом. Особенно заметно это будет при выполнении сложных задач и в играх. Максимальный возможный объем ОЗУ после расширения составляет 64 ГБ.

Постоянной памяти 512 ГБ и это SSD NVMe с универсальным слотом M.2 2280. Благодаря такому скоростному SSD система запускается очень быстро, а если потребуется, его можно будет заменить даже на модель большей емкости. Так же есть слот расширения M.2 E под сетевой модуль.

Нужно ли покупать колонки для ноутбука

Для воспроизведения звука в корпус встроено 2 динамика по 1 Вт каждый. Для того, чтобы прослушать аудиосообщение, пообщаться в режиме видеосвязи или мельком глянуть ролик на YouTube, этого хватит, но если вы часто смотрите что-то с ноутбука, лучше купить колонки или хотя бы простенькую Bluetooth-колонку с возможностью подключаться через mini jack.

Большое количество разъемов

Вообще с разъемами тут все нормально. Слева находятся 2 USB 3.0, USB Type-C для подключения устройств, USB Type-C для зарядки и полноразмерный HDMI. Справа разместился один USB 2.0, разъем для колонок или наушников, слот для карты памяти microSD и складной Ethernet, для проводного подключение к сети (иногда это бывает очень нужно). Есть даже кенсингтонский замок, чтобы ноутбук можно было пристегнуть к столу для безопасности.

Какой-либо биометрической блокировки компьютера нет, что логично. Для его включения используется круглая кнопка, которую разместили посередине. Я так и не смог понять, удобно ли это, но достаточно необычно — это факт. С таким ее расположением, когда через несколько лет у вас будет другой ноут с такой кнопкой, вы точно скажете: ”Как на моем IRBIS”.

Камера с механической блокировкой

Из приятных особенностей нельзя не отметить механическую блокировку камеры. Для этого есть специальная шторка, которая закрывается ползунком на верхней части крышки. Он тугой, но камера будет полностью закрыта от вас (или вы от нее). Чтобы понимать, что она закрыта, на шторке нарисован красный кружок, который не бросается в глаза, но является отличным индикатором блокировки камеры.

Экран IRBIS SmartBook

К экрану претензий нет. Он скорее глянцевый, чем матовый. Хотя какое-то покрытие на нем все равно есть. Даже на улице он выглядит ярким, а информация считывается намного лучше, чем с других моделей, производители которых почему-то очень любят матовое покрытие.

Интересно, что ноутбук не кажется огромным, но при этом имеет диагональ экрана 15,6 дюйма. Конечно, для полноценной работы я всегда рекомендую купить отдельный монитор, к которому вы будете подключать свой ноутбук. Однако 15,6 — оптимальная диагональ, которая не сильно увеличивает размеры корпуса, но дает более крупный экран. А если вы работаете с таблицами, вам подойдет то, что он широкоформатный.

Стоит ли покупать ноутбук IRBIS SmartBook

Когда впервые сталкиваешься с этим ноутбуком, сразу складывается ощущение, что это решение для работы. Даже строгий, но стильный корпус подталкивает к такой мысли. В процессе использования понимаешь, что это действительно универсальный ноутбук для работы, который отлично справляется с типичными офисными задачами. При этом, ему можно доверить выполнение и некоторых сложных задач, требующих ресурсозатратных программ и даже специализированного ПО.

IRBIS SmartBook можно брать с собой или работать с ним в офисе. Конференция, совещание, командировка, рутинная работа с цифрами и даже выход летом в парк, чтобы поработать на свежем воздухе — для него все это родная стихия. Если в какой-то момент, через несколько лет, вы поймете, что вам нужно больше производительности или просто больше памяти, у вас всегда будет возможность апгрейда за очень небольшие деньги. То есть, этот ноутбук не только удобный, но и позволит пользоваться им еще много лет.

Сложно отметить что-то одно в этом компьютере. К несомненным плюсам я отнесу: яркий экран, алюминиевый корпус, большое количество разъемов, открывание крышки одной рукой, процессор Intel 12-го поколения и качественные материалы корпуса. Среди интересных особенностей нельзя не отметить необычное расположение кнопки включения и механическую блокировку камеры. К минусам я бы причислил странную конструкцию ножек и вес выше среднего — 1,7 кг.

В целом, ноутбук получился достойным и не теряется на фоне равных. Ведь, как я сказал в начале, производители активно начали занимать эту нишу и теперь в ней очень много предложений довольно типового характера. IRBIS SmartBook приятно удивил меня, хотя у него и есть недостатки, которые я не мог не заметить. Мой челендж по изучению ниши недорогих ноутбуков продолжается, но опыт уже показывает, что есть модели, на которые точно стоит обратить внимание.

Интересно, что на ноутбуки IRBIS предлагается расширенная гарантия на три года. В то время, как все предлагают максимум один год, а если повезет, то два, тут их сразу три и это здорово!