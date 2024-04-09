Google выпустила свой Локатор для Android как на iPhone. Теперь можно найти смартфон даже без Интернета

Если вы считаете, что Android не отличается от iOS в 2024 году, то отчасти будете правы. Операционки реально похожи, по крайней мере, внешне, но у каждой есть свои преимущества. Так Локатор в Айфоне уже много лет позволяет находить потерянные устройства, блокировать их удаленно или сбрасывать, стирая всю информацию. В то же время, производители Android-смартфонов интерпретировали ее по-своему, в результате чего поиск был ограниченным. Теперь компания Гугл обновила сервис «Найти устройство», который стал работать не хуже Локатора Apple.

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Можно ли найти Андроид-смартфон, если он выключен

Обновленный Find My от Google вышел недавно: теперь с его помощью можно найти смартфон без Интернета, а в случае с моделями Google Pixel — даже в выключенном состоянии. Принцип работы сервиса изменился: если раньше использовался GPS-модуль, то теперь найти потерянный телефон можно за счет Mesh-сети. То есть, если вокруг есть другие Android-устройства, они распознают его по Bluetooth и передают зашифрованную информацию о его местонахождении.

Таким образом, найти потерянный смартфон могут несколько устройств в радиусе действия беспроводной связи, за счет чего пользователь сможет увидеть его на Гугл Картах и проложить маршрут. Как вы понимаете, для этого не нужен Интернет, так как работает Bluetooth-модуль, а функция будет доступна на смартфонах с Android 9 и выше на борту, то есть, с достаточно возрастными устройствами.

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Поиск смартфона через Гугл

При этом смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro можно будет найти в разряженном состоянии. Функция работает за счет резервного питания Bluetooth, который обеспечивает несколько часов дополнительной работы. А вот найти Айфон через Андроид-смартфон через Find My нельзя, так как Гугл разработала функцию в кооперации с Apple, сохранив конфиденциальность пользователей других устройств. При этом и iPhone, и Android-смартфоны теперь будут получать оповещения, если поблизости находится неопознанный GPS-трекер от другого производителя, чтобы избежать слежки. Эта функция как раз появилась в бета-версии iOS 17.5.

Через Find My от Google можно будет искать не только смартфоны, но и GPS-трекеры. Компания не выпускает их, но планирует подключить устройства от Chipolo, Motorola и даже наушники JBL и Sony. Функция начала работать только в США и Канаде, а позднее станет доступна и в других странах. В России на данный момент поиск смартфона через Гугл работает в обычном режиме — как через приложение, так и через сайт.

В нем у вас отображаются все подключенные устройства к Гугл Аккаунту. Первоначально в него также попадают и наушники, но позднее исчезают, поэтому их нельзя найти как AirPods. Среди функций также доступны прозвон, удаленный сброс и возможность удаленно заблокировать телефон. Давайте посмотрим, как пользоваться поиском смартфона сейчас.

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Как найти Андроид-смартфон, если потерял

Проще всего найти потерянный Андроид-смартфон через ПК. Для этого нужно авторизоваться в своем Гугл Аккаунте.

Затем перейдите на страницу сервиса Find My.

Слева выберите нужное устройство, привязанное к вашей учетке.

Дождитесь, пока определится местонахождение.

Слева выберите, что нужно сделать: заблокировать, прозвонить или сбросить настройки.

Обратите внимание, что найти Андроид-смартфон по карте можно только в том случае, если он подключен к Интернету. То есть, обновление Google Find My в России и вправду пока не работает с выключенными устройствами или без подключения. При этом помимо местоположения функция также показывает заряд аккумулятора и сигнал сотовой сети. Если под рукой есть Андроид-смартфон, то можно скачать приложение.

Скачать Find My

Как найти потерянный Андроид с Айфона

При этом у многих возникает вопрос: как найти Андроид-смартфон через Айфон? Ведь у Google нет приложения Find My для iOS. Все очень просто — можно воспользоваться веб-версией.

Зайдите по этой ссылке.

Авторизуйтесь в своем аккаунте Google.

Снизу выберите устройство из списка и дождитесь, пока определится местоположение.

Готово. Внизу отобразятся все те же функции, что и при использовании ПК, а геолокация определится с точностью примерно в 5-10 метров.

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Как видите, если потеряли смартфон, его можно найти и сейчас, но только при условии, что он подключен к Интернету. Ждем обновления Find My в России, чтобы можно было искать телефоны и обнаруживать GPS-метки по-новому.