Google выпустила свой Локатор для Android как на iPhone. Теперь можно найти смартфон даже без Интернета

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Иван Герасимов

Если вы считаете, что Android не отличается от iOS в 2024 году, то отчасти будете правы. Операционки реально похожи, по крайней мере, внешне, но у каждой есть свои преимущества. Так Локатор в Айфоне уже много лет позволяет находить потерянные устройства, блокировать их удаленно или сбрасывать, стирая всю информацию. В то же время, производители Android-смартфонов интерпретировали ее по-своему, в результате чего поиск был ограниченным. Теперь компания Гугл обновила сервис «Найти устройство», который стал работать не хуже Локатора Apple.

Google выпустила свой Локатор для Android как на iPhone. Теперь можно найти смартфон даже без Интернета. Гугл обновила сервис Find My. Вот как теперь искать потерянный смартфон. Фото: ZDNET.com. Фото.

Гугл обновила сервис Find My. Вот как теперь искать потерянный смартфон. Фото: ZDNET.com

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Можно ли найти Андроид-смартфон, если он выключен

Обновленный Find My от Google вышел недавно: теперь с его помощью можно найти смартфон без Интернета, а в случае с моделями Google Pixel — даже в выключенном состоянии. Принцип работы сервиса изменился: если раньше использовался GPS-модуль, то теперь найти потерянный телефон можно за счет Mesh-сети. То есть, если вокруг есть другие Android-устройства, они распознают его по Bluetooth и передают зашифрованную информацию о его местонахождении.

Можно ли найти Андроид-смартфон, если он выключен. Искать можно не только смартфоны, но и наушники с GPS-трекерами. Фото: TechRadar.com. Фото.

Искать можно не только смартфоны, но и наушники с GPS-трекерами. Фото: TechRadar.com

Таким образом, найти потерянный смартфон могут несколько устройств в радиусе действия беспроводной связи, за счет чего пользователь сможет увидеть его на Гугл Картах и проложить маршрут. Как вы понимаете, для этого не нужен Интернет, так как работает Bluetooth-модуль, а функция будет доступна на смартфонах с Android 9 и выше на борту, то есть, с достаточно возрастными устройствами.

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Поиск смартфона через Гугл

При этом смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro можно будет найти в разряженном состоянии. Функция работает за счет резервного питания Bluetooth, который обеспечивает несколько часов дополнительной работы. А вот найти Айфон через Андроид-смартфон через Find My нельзя, так как Гугл разработала функцию в кооперации с Apple, сохранив конфиденциальность пользователей других устройств. При этом и iPhone, и Android-смартфоны теперь будут получать оповещения, если поблизости находится неопознанный GPS-трекер от другого производителя, чтобы избежать слежки. Эта функция как раз появилась в бета-версии iOS 17.5.

Поиск смартфона через Гугл. Найти можно не только смартфоны, но и другие устройства вроде наушников. Фото: Tomsguide.com. Фото.

Найти можно не только смартфоны, но и другие устройства вроде наушников. Фото: Tomsguide.com

Через Find My от Google можно будет искать не только смартфоны, но и GPS-трекеры. Компания не выпускает их, но планирует подключить устройства от Chipolo, Motorola и даже наушники JBL и Sony. Функция начала работать только в США и Канаде, а позднее станет доступна и в других странах. В России на данный момент поиск смартфона через Гугл работает в обычном режиме — как через приложение, так и через сайт.

Поиск смартфона через Гугл. Первоначально в Find My отображаются наушники, но найти их нельзя. Фото.

Первоначально в Find My отображаются наушники, но найти их нельзя

В нем у вас отображаются все подключенные устройства к Гугл Аккаунту. Первоначально в него также попадают и наушники, но позднее исчезают, поэтому их нельзя найти как AirPods. Среди функций также доступны прозвон, удаленный сброс и возможность удаленно заблокировать телефон. Давайте посмотрим, как пользоваться поиском смартфона сейчас.

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Как найти Андроид-смартфон, если потерял

Проще всего найти потерянный Андроид-смартфон через ПК. Для этого нужно авторизоваться в своем Гугл Аккаунте.

Как найти Андроид-смартфон, если потерял. Найти телефон можно через ПК, войдя в аккаунт Гугл. Фото.

Найти телефон можно через ПК, войдя в аккаунт Гугл

  • Затем перейдите на страницу сервиса Find My.
  • Слева выберите нужное устройство, привязанное к вашей учетке.
  • Дождитесь, пока определится местонахождение.
  • Слева выберите, что нужно сделать: заблокировать, прозвонить или сбросить настройки.

Обратите внимание, что найти Андроид-смартфон по карте можно только в том случае, если он подключен к Интернету. То есть, обновление Google Find My в России и вправду пока не работает с выключенными устройствами или без подключения. При этом помимо местоположения функция также показывает заряд аккумулятора и сигнал сотовой сети. Если под рукой есть Андроид-смартфон, то можно скачать приложение.

Скачать Find My

Как найти потерянный Андроид с Айфона

При этом у многих возникает вопрос: как найти Андроид-смартфон через Айфон? Ведь у Google нет приложения Find My для iOS. Все очень просто — можно воспользоваться веб-версией.

Как найти потерянный Андроид с Айфона. При необходимости найти Андроид-смартфон можно с Айфона. Фото.

При необходимости найти Андроид-смартфон можно с Айфона

  • Зайдите по этой ссылке.
  • Авторизуйтесь в своем аккаунте Google.
  • Снизу выберите устройство из списка и дождитесь, пока определится местоположение.
  • Готово. Внизу отобразятся все те же функции, что и при использовании ПК, а геолокация определится с точностью примерно в 5-10 метров.

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Как видите, если потеряли смартфон, его можно найти и сейчас, но только при условии, что он подключен к Интернету. Ждем обновления Find My в России, чтобы можно было искать телефоны и обнаруживать GPS-метки по-новому.

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