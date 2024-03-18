Хорошие приложения для Андроид, которые ты зря до сих пор не скачал на свой смартфон

Новоиспеченные владельцы Андроид-смартфонов при первом входе в Гугл Плей впадают в ступор. Зачастую им кажется, что помимо главной страницы в каталоге приложений жизни попросту нет. Даже стартовый экран App Store выглядит намного разнообразнее, чем магазин от Гугл! Однако опытные пользователи знают, что все самое интересное кроется внутри — как минимум, нужно присмотреться к рекомендациям приложений и использовать поиск. Чтобы вам не пришлось вручную перелопачивать Гугл Плей, отобрали полезные программы для Андроид, которые лучше всегда иметь под рукой.

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Едадил — кэшбэк с чеков

Если вы искали удобное приложение, чтобы экономить на покупках, с уверенностью могу посоветовать вам Едадил. Эта программа позволяет сканировать чеки и получать кэшбэк за продукты и другие товары, на которые действует акция. Приложение помогает вернуть немало средств — по крайней мере, за год можно без проблем накопить на неплохой кабель для зарядки.

Там же можно найти все скидки в торговых сетях и выбрать самую выгодную цену на тот или иной товар. Кроме того, в Едадиле часто проходят розыгрыши призов по чекам, так что, вы можете получить не только кэшбэк, но и приятный подарок. Приложение абсолютно бесплатное — пользуйтесь на здоровье!

Едадил в Гугл Плей

Переводчик с эмодзи на русский

Если вы хотите разнообразить общение, настоятельно рекомендую переводчик с эмодзи на русский. В качестве первой пробы можете скачать Яндекс Переводчик. Это простое и полезное приложение, которое без труда переведет не только фразы с другого языка, но и обычные слова в смайлики. Его отличие в том, что оно умеет работать с большим объемом данных.

Это не просто забава, а настоящий язык общения в 2024 году! Можно запросто закодировать послание или разгадать его, не прилагая больших усилий. Интересно, что утилита умеет переводить в эмодзи длинные сообщения, так что, вы можете экономить уйму времени. По крайней мере, это отличный способ скрасить досуг в большой компании или просто поиграть в названия песен!

Переводчик с эмодзи

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Удобный офлайн-плеер для Андроид

Если вы любите слушать музыку офлайн, то вам понадобится хороший удобный плеер для Андроид. Могу смело посоветовать вам jetAudio, который даже со своей высокой оценкой спрятался глубоко в недрах Гугл Плей. Первое, чем он привлекает — настраиваемым интерфейсом: можно изменить до неузнаваемости практически все элементы вроде цвета фона и обложки альбома. Этим кастомизация не ограничивается: вверху экрана расположены все клавиши управления, поэтому вам не придется лишний раз лазить в настройки.

Кстати, среди них есть даже кроссфейд, который ныне популярен в Яндекс Музыке. Кроме того, jetAudio поддерживает все популярные форматы файлов, массу звуковых эффектов, чтобы воспроизведение было приятнее уху. Есть немного рекламы в бесплатной версии, но она не мешает пользоваться приложением.

Офлайн-плеер для Андроид

Лесной навигатор — карты без Интернета

Если вы любите турпоходы, то наверняка знаете, что заблудиться в лесу очень просто. Лучший способ найти обратную дорогу — иметь под рукой офлайн-карты! Они работают без интернета и точно отображают геолокацию, где бы вы ни находились. В приложении есть множество полезных настроек: можно поменять тип отображения карты, добавить путевые точки, выделить область и узнать расстояние.

При необходимости можно пользоваться компасом отдельно от карт или сохранить всю базу данных, чтобы перенести ее. Так вы не потеряете историю передвижений и всегда сможете поделиться путевыми точками. Работает лесной навигатор на основе Гугл Карт, которые отображают новые данные. Перед использованием не забудьте подгрузить нужную область заранее, чтобы ориентироваться на местности было удобнее.

Офлайн-карты на Андроид

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Три в ряд — скачать на Андроид

Balloon Pop — это незамысловатая игра, в которой нужно лопать одинаковые шарики, собирая их в одну линию. За это вы получаете различные бонусы и улучшения, но с каждым уровнем их становится все меньше, а игра — все сложнее. Так что, не забудьте зарядить телефон заранее, чтобы аккумулятор не разрядился.

При этом к Balloon Pop быстро привыкаешь — в нее приятно играть каждый день и просто расслабляться, не особо вникая в происходящее. В отличие от других игр жанра Три в ряд, она работает быстро даже на слабых смартфонов и не подвисает, так что, можете играть в головоломку бесплатно даже на старом устройстве.

Три в ряд для Андроид