Тут, все что известно о Galaxy Watch 7. Стоит ли ждать, или купить сейчас Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 — одни из лучших смарт-часов, которые вы можете купить для любого телефона. Хотя до выхода новых часов еще более полугода, я бы хотел, чтобы в 2024 году Samsung сделала несколько более смелых шагов с новыми Galaxy Watch. В моем списке желаний Samsung Galaxy Watch 7 есть несколько пунктов, с которыми, как мне кажется, вы обязательно согласитесь. Вот и давайте проверим, одного и того же мы ждем от новых часов или все же разных вещей.

Умные часы, которые работают долго

Последняя модель Galaxy Watch 6 (и Watch 6 Classic) обеспечивает около 30 часов автономной работы при регулярном использовании датчиков и функций часов, что позволяет использовать их в течение полутора дней между зарядками. Если отключить большинство датчиков здоровья и некоторые другие функции, можно продлить время автономной работы до нескольких дней, но тогда вы не получите все те функции, за которые вы заплатили.

А еще время автономной работы Samsung Watch 6 меньше, чем у предшественника. Если Samsung сможет повысить эффективность процессора, увеличение времени автономной работы даже не потребует значительного увеличения размера или веса устройства. Если новые часы смогут обеспечить время автономной работы не менее 36–48 часов, это будет не рекорд, но тоже неплохой результат.

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Samsung Galaxy Watch 6 — хорошие смарт-часы, но их функции для здоровья и фитнеса можно было бы немного доработать. А начать с точности датчиков, которые часто крайне непоследовательны в своих показаниях. То же самое касается точности GPS при беге и других видах активности. Концентрация на этих показателях позволит привлечь новых клиентов.

А еще Samsung пора выпустить вариант с 32 ГБ хранилища или просто увеличить его объем во всех моделях. Samsung Galaxy Watch 6 отстают от конкурентов по объему памяти для приложений, музыки, циферблатов и других файлов. Во всех моделях есть только 16 ГБ, и так продолжается уже несколько поколений. Для сравнения, Pixel Watch 2 и Apple Watch Series 9 предлагают 32 ГБ памяти. Даже если вы не будете использовать их, увеличение памяти вряд ли сильно повлияет на итоговую стоимость устройства, а массу преимуществ может дать.

Если посмотреть на функции, которые доступны владельцам Galaxy Watch 6, но у которых нет смартфона Samsung, можно заметить, что они сильно ограничены. Есть три основные опции, которые доступны только владельцам телефонов Samsung: считывание ЭКГ по требованию, определение артериального давления и уведомления о нерегулярном сердечном ритме. Для их использования необходимо приложение Samsung Health Monitor, которое недоступно за пределами Galaxy Store.

Samsung Galaxy Watch 6 и Pixel Watch 2, по сути, являются золотым стандартом для Wear OS, во многом благодаря своим достойным характеристикам и популярности. В то время как Pixel Watch 2 и Galaxy Watch 6 представлены в нескольких забавных цветовых решениях, чего не было ранее. Даже чопорная Apple экспериментирует и предлагает разные цвета для Apple Watch. Хочется, чтобы тенденция с выпуском новых цветов продолжалась. Я, например, долгое время пользовался темно-синими Apple Watch просто потому, что они мне нравились внешне. Цвет был строгий, но не просто черный или серый.

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Насколько вероятно, что в следующих Galaxy Watch 7 мы получим модель Pro? Очень вероятно. Для тех, кто не в курсе, после возвращения линейки Classic компания Samsung ранее подтвердила, что будет чередовать Classic и Pro каждый год в дальнейшем. В прошлом году мы увидели Galaxy Watch 6 Classic, так что в этом году нас снова ждет вариант Pro.

Ранее утечка показала, что Watch 7 будут оснащены новым 3-нм чипсетом, это означает улучшение по сравнению с 5-нм Exynos W930, используемым в текущей модели. Кроме того, Samsung недавно получила официальное разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на свою технологию обнаружения апноэ во сне. Это означает, что есть неплохой шанс, что Samsung сможет внедрить эту технологию в свои будущие умные часы.

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Когда выйдут часы Galaxy Watch 7

Что касается потенциальной даты выпуска Samsung Galaxy Watch 7, судя по историческим тенденциям компании, они, скорее всего, будут представлены в августе 2024 года, если компания не внесет кардинальных изменений в свои планы.

Пока точной даты выхода новинки у нас нет, но мы можем посмотреть, когда выходили предыдущие поколения, и многое становится понятно о том, когда выйдут Samsung Galaxy Watch 7.

Samsung Galaxy Watch 6 — 11 августа 2023 г.

Samsung Galaxy Watch 5 — 26 августа 2022 г.

Samsung Galaxy Watch 4 — 27 августа 2021 г.