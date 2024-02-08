HyperOS от Xiaomi — это подделка iOS. Посмотрите, что они сделали с системой

HyperOS от Xiaomi начинает потихоньку добираться до все большего числа устройств компании, а значит, многие пользователи приступают к ее настройке и тестированию различных новых функций. На мой Xiaomi 13T Pro новое обновление тоже уже прилетело, а значит, было большим грехом не столкнуть его лоб в лоб с iOS 17, чьей копией называют операционную систему от Xiaomi. Именно этим я и занялся и пришел к выводу, что HyperOS — это недоработанная iOS от Apple.

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Все дело в том, что китайские разработчики совсем не задумывались над небольшими деталями, а именно в них и кроется окончательное восприятие прошивки. Это очень хорошо заметно по недоработанному центру управления, однообразным виджетам экрана блокировки и другим спорным решениям. Неужели HyperOS от Xiaomi так плоха и пользоваться ей решительно невозможно?

Центр управления на Сяоми

Сразу после установки HyperOS на Xiaomi я не заметил ничего нового. Удивились? А так было на самом деле. Внешне новая операционка выглядит практически 1 в 1, как старая добрая MIUI. Благо, что я знал, куда требуется нажимать, чтобы понять, что у меня перед глазами новая система. И вот тогда действительно получилось сравнить ее с iOS 17 на Айфоне. И первое, с чего хочется начать — это Центр управления. Все дело в том, что он стал максимально близок в Пункту управления на Айфоне, а некоторые решения Apple благополучно перекочевали с Айфона на Xiaomi. Например, ползунки управления громкостью, яркостью экрана и управление воспроизведением.

Причем даже пиктограммы на них выглядят аналогично решению Apple. Но мало скопировать внешний вид. Требуется еще и удобство. А вот здесь оно подкачало. Если задержать палец на любом из этих переключателей на Айфоне, то они увеличатся в размерах и позволят тонко настроить яркость и громкость, активировать дополнительные функции, такие как True Tone, Night Shift и даже управлять шумоподавлением в AirPods. А в плеере у вас получится увидеть, какая песня будет играть следующей. В HyperOS от Xiaomi ничего подобного нет, и вам придется смириться с минимализмом. Ну а что, с Xiaomi же смирились.

Настроить экран блокировки на Сяоми

После того как впечатление от центра управления на Xiaomi прошло, я вспомнил, что в новой операционной системе появились настраиваемые экраны блокировки и здесь меня ждал второй шок. Для перехода в режим редактирования я задержал палец на локскрине и после его запуска немного потерялся. Как оказалось, у вас есть возможность листать как влево и вправо, так еще и вниз, и вверх. Все эти жесты нужны для переключения между разными предустановленными локскринами.

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А вот создать свой собственный с нуля вы не можете. Необходимо выбрать тот вариант, который вам подходит, и доработать его самостоятельно. В этом плане подход Apple мне нравится больше. Вы можете создать локскрин с нуля, настроив абсолютно все параметры и не пытаясь предугадать, какое расположение виджетов или шрифт часов вам больше всего подходит. Не порядок, Xiaomi. Надо доводить до ума.

Часы на экране блокировки Сяоми

Когда я перешел непосредственно к редактированию экрана блокировки, меня ждало еще одно удивление. Раньше настроить положение часов на Xiaomi можно было в специальном разделе в настройках. Теперь это все делается через редактирование локскринов, и мне казалось, что его можно выбрать для каждого классического экрана блокировки. Но так мне лишь казалось. Какой пресет вы изначально выбрали, такое расположение элементов на экране и останется.

Если часы стоят слева, то там они и останутся. Если же их положение вас не устраивает, то придется бросить этот экран блокировки и начать настраивать другой. В этом плане Apple дает пользователю чуть больше удобства. Расположить часы как-то иначе вы вообще не можете. А вот убирать виджеты из предлагаемых рабочих столов или менять их форму — легко. Кстати, при переключении экрана блокировки на Xiaomi еще и слетают все настройки Always On Display.

Виджеты на экран блокировки

Кстати, про сами виджеты. Здесь меня ждало не то что удивление, а скорее разочарование. Для каждой строки есть большое количество разных предустановок, вот только все они какие-то однообразные. Поменять стандартные виджеты, которые Xiaomi установила по умолчанию на какие-то другие мне не захотелось. Просто банально не из чего выбрать. Если же вы мечтаете о виджетах рабочего стола от сторонних разработчиков, то можете пока закатать губу.

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Ничего подобного в системе нет. Интересно, появится ли вообще когда-то такая возможность, но пока без них функция видится мне явно недоработанной. Здесь Apple оставляет Xiaomi далеко позади. Практически любое приложение из App Store поддерживает виджеты экрана блокировки, а некоторые еще и в нескольких вариантах.

Отпечаток пальца на Сяоми

После того, как настройки экрана блокировки я одолел, заблокировал смартфон и подсветил экран, чтобы посмотреть, как все выглядит, мне в глаза бросился отвратительный жирный круг под датчик отпечатка пальца в нижней части экрана. На MIUI там располагался полупрозрачный рисунок отпечатка пальца, который со временем исчезал, если вы им не пользовался.

Он совершенно не бросался в глаза и не раздражал. Такое изменение точно могу назвать серьезным минусом. Очень не похоже на дизайнеров Xiaomi. На первых Айфонах с Face ID раньше тоже на экране отображался огромный замок. Однако с развитием iOS в Купертино его заменили на маленький замочек, который очень быстро исчезает с экрана.

Приложение Погода на Сяоми

Как пользователю iOS с 13-ти летним стажем, мне не понравилось стандартное приложение “Погода” на Xiaomi. В нем очень мало информации и отсутствует почасовой прогноз. На Айфоне с помощью него можно очень здорово запланировать свой внешний вид на целый день и решить, требуется ли взять с собой зонт. Внешний вид приложения попытались скопировать с такового на iOS, однако совершенно забыли про наполнение.

Я с 2021 года в качестве основного устройства использую либо устройство Xiaomi, либо POCO, а Айфон является для меня вторым смартфоном. Могу смело сказать, что HyperOS получилась неплохой, но есть вещи, над которыми еще надо поработать. Если довести их до ума, то претензий к операционной системе практически не останется.