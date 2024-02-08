HyperOS от Xiaomi — это подделка iOS. Посмотрите, что они сделали с системой

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Кирилл Пироженко

HyperOS от Xiaomi начинает потихоньку добираться до все большего числа устройств компании, а значит, многие пользователи приступают к ее настройке и тестированию различных новых функций. На мой Xiaomi 13T Pro новое обновление тоже уже прилетело, а значит, было большим грехом не столкнуть его лоб в лоб с iOS 17, чьей копией называют операционную систему от Xiaomi. Именно этим я и занялся и пришел к выводу, что HyperOS — это недоработанная iOS от Apple.

HyperOS от Xiaomi — это подделка iOS. Посмотрите, что они сделали с системой. Копию iOS от Xiaomi необходимо еще дорабатывать. Изображение: twitter.com. Фото.

Копию iOS от Xiaomi необходимо еще дорабатывать. Изображение: twitter.com

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Все дело в том, что китайские разработчики совсем не задумывались над небольшими деталями, а именно в них и кроется окончательное восприятие прошивки. Это очень хорошо заметно по недоработанному центру управления, однообразным виджетам экрана блокировки и другим спорным решениям. Неужели HyperOS от Xiaomi так плоха и пользоваться ей решительно невозможно?

Центр управления на Сяоми

Сразу после установки HyperOS на Xiaomi я не заметил ничего нового. Удивились? А так было на самом деле. Внешне новая операционка выглядит практически 1 в 1, как старая добрая MIUI. Благо, что я знал, куда требуется нажимать, чтобы понять, что у меня перед глазами новая система. И вот тогда действительно получилось сравнить ее с iOS 17 на Айфоне. И первое, с чего хочется начать — это Центр управления. Все дело в том, что он стал максимально близок в Пункту управления на Айфоне, а некоторые решения Apple благополучно перекочевали с Айфона на Xiaomi. Например, ползунки управления громкостью, яркостью экрана и управление воспроизведением.

Центр управления на Сяоми. Центр управления HyperOS слева. В отличие от Айфона, увеличить элементы управления и получить дополнительные кнопки не получится. Фото.

Центр управления HyperOS слева. В отличие от Айфона, увеличить элементы управления и получить дополнительные кнопки не получится

Причем даже пиктограммы на них выглядят аналогично решению Apple. Но мало скопировать внешний вид. Требуется еще и удобство. А вот здесь оно подкачало. Если задержать палец на любом из этих переключателей на Айфоне, то они увеличатся в размерах и позволят тонко настроить яркость и громкость, активировать дополнительные функции, такие как True Tone, Night Shift и даже управлять шумоподавлением в AirPods. А в плеере у вас получится увидеть, какая песня будет играть следующей. В HyperOS от Xiaomi ничего подобного нет, и вам придется смириться с минимализмом. Ну а что, с Xiaomi же смирились.

Настроить экран блокировки на Сяоми

Настроить экран блокировки на Сяоми. Скриншот с HyperOS слева. Листать экран на Xiaomi можно во все стороны. Фото.

Скриншот с HyperOS слева. Листать экран на Xiaomi можно во все стороны

После того как впечатление от центра управления на Xiaomi прошло, я вспомнил, что в новой операционной системе появились настраиваемые экраны блокировки и здесь меня ждал второй шок. Для перехода в режим редактирования я задержал палец на локскрине и после его запуска немного потерялся. Как оказалось, у вас есть возможность листать как влево и вправо, так еще и вниз, и вверх. Все эти жесты нужны для переключения между разными предустановленными локскринами.

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А вот создать свой собственный с нуля вы не можете. Необходимо выбрать тот вариант, который вам подходит, и доработать его самостоятельно. В этом плане подход Apple мне нравится больше. Вы можете создать локскрин с нуля, настроив абсолютно все параметры и не пытаясь предугадать, какое расположение виджетов или шрифт часов вам больше всего подходит. Не порядок, Xiaomi. Надо доводить до ума.

Часы на экране блокировки Сяоми

Часы на экране блокировки Сяоми. Если вы захотите часы, как слева, то придется создавать новый экран блокировки. Фото.

Если вы захотите часы, как слева, то придется создавать новый экран блокировки

Когда я перешел непосредственно к редактированию экрана блокировки, меня ждало еще одно удивление. Раньше настроить положение часов на Xiaomi можно было в специальном разделе в настройках. Теперь это все делается через редактирование локскринов, и мне казалось, что его можно выбрать для каждого классического экрана блокировки. Но так мне лишь казалось. Какой пресет вы изначально выбрали, такое расположение элементов на экране и останется.

Если часы стоят слева, то там они и останутся. Если же их положение вас не устраивает, то придется бросить этот экран блокировки и начать настраивать другой. В этом плане Apple дает пользователю чуть больше удобства. Расположить часы как-то иначе вы вообще не можете. А вот убирать виджеты из предлагаемых рабочих столов или менять их форму — легко. Кстати, при переключении экрана блокировки на Xiaomi еще и слетают все настройки Always On Display.

Виджеты на экран блокировки

Виджеты на экран блокировки. Виджетов на iOS (справа на скриншоте) гораздо больше. Фото.

Виджетов на iOS (справа на скриншоте) гораздо больше

Кстати, про сами виджеты. Здесь меня ждало не то что удивление, а скорее разочарование. Для каждой строки есть большое количество разных предустановок, вот только все они какие-то однообразные. Поменять стандартные виджеты, которые Xiaomi установила по умолчанию на какие-то другие мне не захотелось. Просто банально не из чего выбрать. Если же вы мечтаете о виджетах рабочего стола от сторонних разработчиков, то можете пока закатать губу.

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Ничего подобного в системе нет. Интересно, появится ли вообще когда-то такая возможность, но пока без них функция видится мне явно недоработанной. Здесь Apple оставляет Xiaomi далеко позади. Практически любое приложение из App Store поддерживает виджеты экрана блокировки, а некоторые еще и в нескольких вариантах.

Отпечаток пальца на Сяоми

Отпечаток пальца на Сяоми. Слева — скриншот с HyperOS, в центре — MIUI 14, а iOS — справа. Фото.

Слева — скриншот с HyperOS, в центре — MIUI 14, а iOS — справа

После того, как настройки экрана блокировки я одолел, заблокировал смартфон и подсветил экран, чтобы посмотреть, как все выглядит, мне в глаза бросился отвратительный жирный круг под датчик отпечатка пальца в нижней части экрана. На MIUI там располагался полупрозрачный рисунок отпечатка пальца, который со временем исчезал, если вы им не пользовался.

Он совершенно не бросался в глаза и не раздражал. Такое изменение точно могу назвать серьезным минусом. Очень не похоже на дизайнеров Xiaomi. На первых Айфонах с Face ID раньше тоже на экране отображался огромный замок. Однако с развитием iOS в Купертино его заменили на маленький замочек, который очень быстро исчезает с экрана.

Приложение Погода на Сяоми

Приложение Погода на Сяоми. Погода на Айфоне (справа) более информативная. Фото.

Погода на Айфоне (справа) более информативная

Как пользователю iOS с 13-ти летним стажем, мне не понравилось стандартное приложение “Погода” на Xiaomi. В нем очень мало информации и отсутствует почасовой прогноз. На Айфоне с помощью него можно очень здорово запланировать свой внешний вид на целый день и решить, требуется ли взять с собой зонт. Внешний вид приложения попытались скопировать с такового на iOS, однако совершенно забыли про наполнение.

Я с 2021 года в качестве основного устройства использую либо устройство Xiaomi, либо POCO, а Айфон является для меня вторым смартфоном. Могу смело сказать, что HyperOS получилась неплохой, но есть вещи, над которыми еще надо поработать. Если довести их до ума, то претензий к операционной системе практически не останется.

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