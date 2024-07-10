Как Андроид-смартфоны взламывают через видео в Телеграм

Телеграм многие считают самым безопасным мессенджером за счет обилия защитных функций. Взять тот же облачный пароль, который оберегает пользователя от взлома по сравнению с другими приложениями. Однако мошенники находят все новые и новые способы получить доступ к данным пользователей, причем максимально незаметно. Не так давно в Сети появился «рецепт» взлома Андроид-смартфона с помощью видео! В это сложно поверить, но такой несложный файл реально способен вам навредить. Рассказываем, почему не стоит открывать файлы в Телеграме от незнакомцев и как защититься, если уже это сделал.

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Как понять, что телефон взломали

В соцсетях появилось любопытное видео со взломом смартфона. На нем показывается, как в Телеграм на Андроид приходит некий файл, сильно напоминающий видео. На превью в углу даже отображается таймер, однако при открытии видео выскакивает ошибка, в которой указано, что открыть его через Телеграм нельзя. В итоге, пользователю предлагается открыть ролик через сторонний видеоплеер: нажимая «Продолжить», на смартфон скачивается и устанавливается неизвестный APK-файл по вашему согласию.

После этого вредоносное приложение запрашивает все разрешения, которые пользователь по привычке дает любому софту. Среди них есть даже отображение поверх других приложений, что очень опасно. Как итог, в середине экрана мы видим, что начинается выгрузка вредоносных файлов на смартфон, а злоумышленник получает доступ ко всей файловой системе, включая изображения, аудио и даже вызовы. Взлом Андроид идет как по нотам!

Как видите, ничего сверхъестественного в этой истории нет. Некоторых пользователей ни капли не смутит то, что нужно установить приложение на Андроид не из Гугл Плей. В этом плане, iPhone традиционно выглядит намного безопаснее за счет того, что на него нельзя скачать софт в обход App Store.

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Как защитить Андроид от взлома

В первую очередь, ни в коем случае не открывайте видео от незнакомцев в Телеграме, а также непонятные ссылки. В последнее время очень часто рассылаются подобные сообщения под видом подарочной подписки Телеграм Премиум, что, конечно же, является обманом и попыткой взломать ваш аккаунт — мы об этом рассказывали. Но как быть, если уже скачал видео с вирусом на Андроид? Действовать нужно без промедления и удалить приложение с телефона: найдите его иконку и зажмите ее, нажав на значок удаления. Если ее не оказалось на рабочем столе, сделайте следующее.

Зайдите в Настройки, выберите «Приложения».

Затем нажмите «Показать все приложения».

Вверху нажмите «Установленные приложения» и найдите его в списке.

Нажмите «Удалить».

Не забудьте воспользоваться набором полезных функций самого Телеграма: они предотвратят взлом аккаунта, и самого устройства. По крайней мере, вам попросту никто не сможет отправить вредоносный файл.

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Разрешения приложений на Андроид

В некоторых случаях удалить вирус с Андроид не получится, поэтому вам нужно отозвать разрешения вредоносного приложения, чтобы отключить доступ к файлами на телефоне.

Зайдите в Настройки смартфона.

Выберите «Конфиденциальность» и нажмите «Разрешения».

Зайдите в каждый пункт, найдите в списке вредоносную программу и нажмите «Запретить».

Если вдруг не можете найти эту настройку, воспользуйтесь инструкцией выше, откуда также можно отозвать разрешения на Андроид.

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Как удалить вирус с Андроида, который не удаляется

Если ни один из способов вам не помог, вредоносное ПО со смартфона не удаляется, из-за чего он ведет себя очень странно, вам необходимо установить антивирус как можно скорее. Самый проверенный вариант — Касперский, который пользуется спросом у владельцев Android-устройств. Но если он по каким-то причинам не видит вирус на Андроид, вам нужно ввести смартфон в безопасный режим и удалить приложение вручную. Именно в этом состоянии вредоносные программы становятся неактивными.

Касперский Антивирус

Нажмите и удерживайте кнопку питания на телефоне.

Затем нажмите «Выключить» в появившемся меню и удерживайте.

Появится сообщение «Перезагрузить в безопасном режиме» — нажмите на него.

После перезагрузки зайдите в настройки и найдите приложение.

Удалите его и перезагрузите телефон, чтобы выйти из безопасного режима.

На самом деле, скачать вирус на смартфон довольно легко — достаточно скачивать приложения с сайтов или неизвестных источников. Именно поэтому Гугл Плей иил РуСтор выглядят более предпочтительными и безопасными вариантами. Есть масса других апсторов с хорошей защитой, например, для Андроид ТВ.