Самые эффективные будильники на Андроид, которые достанут вас даже из преисподней

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Герман Вологжанин

Просыпаться утром — задача не из легких, особенно если успела выработаться привычка быстро выключать будильник нажатием одной кнопки и вновь зарываться в подушку. Можно положить Андроид подальше от себя, и тогда вам так или иначе придется вставать. Но есть еще более удобный и надежный вариант — прикольный будильник на телефон, который не только окажется громким, но и заставит выполнять специальные задания для избавления от чертовски неприятных звуков.

Самые эффективные будильники на Андроид, которые достанут вас даже из преисподней. Будильники, способные разбудить каждого. Фото.

Будильники, способные разбудить каждого

Умный будильник Sleep Cycle

Начнем с самого нежного варианта. Этот будильник для телефона не бьет по ушам и не заставляет заниматься ерундой, выполняя задания для пробуждения. Он просто выбирает оптимальное время, когда вас стоит разбудить, что и является главной фишкой Sleep Cycle.

Умный будильник Sleep Cycle. Умный будильник, который знает, когда вас лучше разбудить. Фото.

Умный будильник, который знает, когда вас лучше разбудить

Установить Sleep Cycle

Устанавливаете будильник на одно время, а Sleep Cycle будит вас в течение предшествующих 30 минут, подыскивая окно фазы быстрого сна, когда проснуться проще всего. С этой целью приложение на Андроид анализирует сценарии взаимодействия со смартфоном.

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Alarmy — будильник с задачами

А это надежный вариант для тех, у кого не получается просыпаться по будильнику. Приложению Alarmy не важны фазы сна, да и вообще оно заботится не о комфорте пользователя, а на выполнении главной задачи — во что бы то ни стало разбудить человека.

Alarmy — будильник с задачами. Чтобы отключить этот будильник, придется подумать головой. Фото.

Чтобы отключить этот будильник, придется подумать головой

Установить Alarmy

Разработчики Alarmy придумали будильник с миссиями, где пользователь для отключения сигнала должен решить математическую задачу, сделать несколько шагов или приседаний. Вот это мы понимаем! Такой будильник вы точно не пропустите.

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I Can’t wake up — громкий будильник с заданиями

Еще более продвинутым будильником с заданиями является I Can’t wake up. Тут тебе и математические примеры, и сканирование штрих-кодов, и задачи по написанию текста. Все, чтобы владелец смартфона проснулся и быстро пришел в чувство.

I Can’t wake up — громкий будильник с заданиями. Громкий будильник, который заставит вас проходить квесты. Фото.

Громкий будильник, который заставит вас проходить квесты

Установить I Can’t wake up

Приложение не поддерживает русский язык. Плохо ли это? Напротив! Тем сложнее вам будет выполнить задание наобум и снова лечь спасть. Будильник I Can’t wake up не позволит это сделать!

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Индивидуальный будильник AlarmMon

AlarmMom проще, но это все равно очень хороший будильник на Андроид. Как и другие подобные приложения, он отключается только после решения задачи. Но, в отличие от конкурентов, подбирает задания и сам звуковой сигнал в зависимости от особенностей владельца смартфона.

Индивидуальный будильник AlarmMon. Будильник, адаптирующийся под вас. Фото.

Будильник, адаптирующийся под вас

Установить AlarmMon

Чтобы поставить будильник на смартфон, AlarmMon предложит ответить на пару вопросов, касающихся вашего сна и рода деятельности. Все это необходимо для выбора оптимального рингтона и задания, которое вам придется выполнять для отключения сигнала.

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Прикольный будильник The Clock

The Clock похоже на предыдущее приложение. Оно так же предлагает выбрать индивидуальный рингтон и спецзадание. Но делает это не автоматически, а просит пользователя самостоятельно настроить будильник на телефоне.

Прикольный будильник The Clock. Хороший будильник с тонкой настройкой под себя. Фото.

Хороший будильник с тонкой настройкой под себя

Установить The Clock

Кроме того, это приложение будильника имеет несколько функций, касающихся исключительно визуального облика. В частности, можно поменять фон. Так будильник будет не только эффективным, но и красивым.

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