Самые эффективные будильники на Андроид, которые достанут вас даже из преисподней

Просыпаться утром — задача не из легких, особенно если успела выработаться привычка быстро выключать будильник нажатием одной кнопки и вновь зарываться в подушку. Можно положить Андроид подальше от себя, и тогда вам так или иначе придется вставать. Но есть еще более удобный и надежный вариант — прикольный будильник на телефон, который не только окажется громким, но и заставит выполнять специальные задания для избавления от чертовски неприятных звуков.

Умный будильник Sleep Cycle

Начнем с самого нежного варианта. Этот будильник для телефона не бьет по ушам и не заставляет заниматься ерундой, выполняя задания для пробуждения. Он просто выбирает оптимальное время, когда вас стоит разбудить, что и является главной фишкой Sleep Cycle.

Установить Sleep Cycle

Устанавливаете будильник на одно время, а Sleep Cycle будит вас в течение предшествующих 30 минут, подыскивая окно фазы быстрого сна, когда проснуться проще всего. С этой целью приложение на Андроид анализирует сценарии взаимодействия со смартфоном.

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Alarmy — будильник с задачами

А это надежный вариант для тех, у кого не получается просыпаться по будильнику. Приложению Alarmy не важны фазы сна, да и вообще оно заботится не о комфорте пользователя, а на выполнении главной задачи — во что бы то ни стало разбудить человека.

Установить Alarmy

Разработчики Alarmy придумали будильник с миссиями, где пользователь для отключения сигнала должен решить математическую задачу, сделать несколько шагов или приседаний. Вот это мы понимаем! Такой будильник вы точно не пропустите.

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I Can’t wake up — громкий будильник с заданиями

Еще более продвинутым будильником с заданиями является I Can’t wake up. Тут тебе и математические примеры, и сканирование штрих-кодов, и задачи по написанию текста. Все, чтобы владелец смартфона проснулся и быстро пришел в чувство.

Установить I Can’t wake up

Приложение не поддерживает русский язык. Плохо ли это? Напротив! Тем сложнее вам будет выполнить задание наобум и снова лечь спасть. Будильник I Can’t wake up не позволит это сделать!

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Индивидуальный будильник AlarmMon

AlarmMom проще, но это все равно очень хороший будильник на Андроид. Как и другие подобные приложения, он отключается только после решения задачи. Но, в отличие от конкурентов, подбирает задания и сам звуковой сигнал в зависимости от особенностей владельца смартфона.

Установить AlarmMon

Чтобы поставить будильник на смартфон, AlarmMon предложит ответить на пару вопросов, касающихся вашего сна и рода деятельности. Все это необходимо для выбора оптимального рингтона и задания, которое вам придется выполнять для отключения сигнала.

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Прикольный будильник The Clock

The Clock похоже на предыдущее приложение. Оно так же предлагает выбрать индивидуальный рингтон и спецзадание. Но делает это не автоматически, а просит пользователя самостоятельно настроить будильник на телефоне.

Установить The Clock

Кроме того, это приложение будильника имеет несколько функций, касающихся исключительно визуального облика. В частности, можно поменять фон. Так будильник будет не только эффективным, но и красивым.