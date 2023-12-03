Как бесплатно посмотреть сериал Слово пацана. Промокод на подписку Wink и Start внутри

Самым популярным сериалом в российских стриминговых сервисах последние несколько недель является Слово пацана. На Кинопоиске он уже получил рейтинг 9.1 из 10, что можно считать серьезным успехом для отечественного сериала. Большинство тех, кто его посмотрел, искренне советуют сделать тоже самое всем друзьям. Вот только фильм доступен в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Оформлять платную подписку ради одного, пусть и хорошего сериала совершенно не хочется. Поэтому мы вам готовы в этом помочь.

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Специально для вас мы нашли промокоды для сервисов Wink и Start, которые позволят оформить бесплатную подписку и посмотреть абсолютно легально самый хайповый российский сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте”.

Бесплатный промокод на Start

Если вы еще ни разу не пользовались онлайн-кинотеатром Start, то можете оформить пробную подписку не на 7 дней, как предлагается при регистрации в сервисе, а сразу на 30. Этого хватит, чтобы полностью посмотреть сериал Слово пацана. В настоящий момент доступно 5 серий из 8, и они продолжают выходить по четвергам. Так что месяца на весь сезон вам точно должно хватить. Вот как подключить бесплатный Старт на Андроиде:

Загрузите приложение Start из Google Play или из российского магазина приложений RuStore;

Зарегистрируйтесь под своей электронной почтой или номером телефона. Не рекомендую пользоваться кнопкой “Войти с Google” , так как через какое-то время такой способ авторизации могут отключить;

, так как через какое-то время такой способ авторизации могут отключить; Активировать промокод непосредственно в приложении не получится, поэтому через браузер перейдите по ссылке start.ru/code;

Зайдите под своей учетной записью;

Введите промокод pikabu30, пропишите банковскую карту, и подписка будет активирована.

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Теперь вы 30 дней можете пользоваться подпиской на онлайн-кинотеатр Старт. Этого времени точно хватит, чтобы посмотреть Слово пацана и останется еще на какие-нибудь интересные фильмы.

Как отключить подписку Start

Самое главное — не забыть вовремя отменить подписку на Start. В противном случае можно столкнуться со списанием денег с карты, что нам точно не нужно. Делать это тоже лучше через мобильную версию сайта:

Перейдите на Start через любой браузер и авторизуйтесь под своей учетной записью;

Нажмите на три полоски в верхнем правом углу;

Выберите “Настройки”, пролистайте немного вниз и найдите информацию о ваших подписках;

Коснитесь кнопки “Управление подпиской” и в открывшемся окне выберите “Отменить подписку”;

Подтвердите отмену.

Теперь автопродление Старта отключено, и можете не переживать, что произойдет неожиданное списание денег с банковской карты. Кстати, подпиской можно продолжать пользоваться, пока не истечет срок действия.

Смотреть Wink бесплатно и в хорошем качестве

Для тех, кому Старт предложит сразу начать оплачивать подписку и сообщит, что пробная уже потрачена, тоже есть выход. Можно оформить бесплатный доступ к стриминговому сервису Wink, где тоже можно посмотреть Слово пацана. С помощью промокода LOTO любой новый пользователь или тот, у кого не было подписки в предыдущие 30 дней, может оформить Wink на целых 60 дней. Сделать это очень просто:

Загрузите приложение Wink в Google Play или RuStore;

Авторизуйтесь под вашим номером телефона;

Нажмите на кнопку “Еще” в правом нижнем углу;

Выберите “Активировать промокод” и введите промокод LOTO;

Подтвердите активацию подписки добавлением банковской карты.

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После этого можете наслаждаться просмотром фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink. В отличие от Старта, здесь не придется переходить в браузер, а ввод промокода доступен прямо из приложения, что явно добавляет удобства. За это время вам может понравиться тот контент, который вы получите с подпиской и вообще решите продлевать ее дальше за деньги. Так что обязательно попробуйте бесплатную подписку на Wink. Как раз будет чем заняться на новогодних каникулах.

Отключить подписку Wink на телефоне

Если же Wink вы оформляете только ради того, чтобы посмотреть Слово пацана, то надо не забыть отменить эту подписку. В противном случае начнут списываться деньги. Сделать это можно прямо через приложение:

Откройте Wink на смартфоне;

В правом нижнем углу выберите вкладку “Еще”;

Нажмите на изображение вашего профиля в правом верхнем углу;

Пролистайте немного вниз и выберите раздел “Мои подписки”;

Нажмите на подписку с отметкой “Активна”;

Как только страница откроется, нажмите кнопку “Отключить”.

Wink предложит вам ответить на пару вопросов, и после этого автопродление подписки будет отключено. Теперь никаких случайных списаний точно не предвидится, и вы можете не переживать, что в неожиданный момент вы останетесь без определенной суммы на карте.