Как не пропустить экслюзивные статьи AndroidInsider.ru? Самый лучший способ

Во времена, когда я был постоянным читателем AndroidInsider.ru, я каждый день целенаправленно заходил на сайт, чтобы почитать статьи авторов. Заметил, что мои друзья не всегда открывали статьи, пропускали их или забывали. Это происходило по абсолютно разным причинам, но понятно одно — многие используют разные источники для того, чтобы прочитать про новые смартфоны, полезные сервисы и обновления Android. Собирать новости по крупицам из других источников — максимально неудобный способ в 2022 году. Рассказываем о самом удобном способе, как читать новости Android и из мира смартфонов.

Как пользоваться Яндекс Дзен

Пожалуй, Яндекс Дзен на сегодня — самая удобная площадка для того, чтобы найти интересный материал. Я давно для себя понял, что можно не читать новости, но игнорировать Яндекс Дзен — ни за что. Статьи оттуда завораживают и затягивают благодаря умной системе рекомендаций. Раньше алгоритмы запоминали ваши предпочтения и те каналы, на которые вы подписались. Вы также могли выбрать и те интересы, которые важны вам.

Теперь Яндекс изменил способ показа материалов: ваша персональная лента новостей в Дзене состоит только из тех каналов, на которые вы подписались. Это демократичнее, чем лента в Instagram, куда теперь попадает вообще всё подряд. Мы постоянно рекомендуем подписаться на канал AndroidInsider.ru в Яндекс Дзене — именно там вы можете прочесть то, чего нет у нас на сайте. По традиции, с вас — подписка, а от нас — крутые статьи на неочевидные темы.

Как подписаться на Яндекс.Дзен

Несмотря на то, что мы живем в эпоху смартфонов, многие пользуются веб-версией Яндекс Дзена. Рассказываем, как подписаться.

Перейдите по этой ссылке на наш Яндекс Дзен.

Авторизуйтесь в своем аккаунте Яндекс, если вышли.

Нажмите «Подписаться».

Поздравляем! Теперь вы не пропустите ничего интересного! А вот как можно подписаться на наш канал в Яндекс Дзене со смартфона.

Что почитать — Яндекс Дзен

Я постоянно упоминаю тот факт, что мы публикуем в нашем Яндекс Дзене эксклюзивные статьи, которых нет на сайте. Свой день я начинаю именно с них — у коллег всегда есть что-то интересное. Кстати, вот вам несколько ссылок на них.

Мы с коллегами ежедневно просматриваем статистику и выясняется, что наши материалы в Яндекс Дзен пользуются большой популярностью: часто случается так, что их читает больше людей, чем на сайте. Кроме того, при написании статей в Яндекс Дзен мы стараемся смотреть на какую-либо проблему с разных сторон. Возможно, вы с этим не согласитесь: правильно говорят, что в споре рождается истина. Так что, это еще одна весомая причина подписаться на наш канал.

Где следить за AndroidInsider.ru

Помимо сайта и Яндекс Дзена у нас есть множество других страниц в соцсетях. Мы ценим каждого нашего читателя, ведь все мы предпочитаем самые разные сервисы и способы получения информации. Возможно, вы не знали, но мы есть во многих социальных сетях. Обязательно подпишитесь, чтобы быть на связи с нами!

Времена сейчас непростые, но полезные гаджеты точно никуда не денутся: впереди нас ждет множество новинок. И мы продолжим о них вам рассказывать, делиться своим мнением и даже взвесить плюсы и минусы покупки смартфона прямо сейчас. Самое главное — чтобы мы, как и прежде, оставались на связи!