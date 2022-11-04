Как удалить историю поиска Яндекс и все запросы полностью

С чего всегда начинается покупка подарка к какому-нибудь празднику? Конечно же, с его поиска. Но в 2022 году вряд ли вы просто ходите по магазинам и глазеете по сторонам. Скорее всего, вы ищите в Яндексе или Гугле и по результатам поиска просто оформляете заказ. И все бы было здорово, но любой поисковик сохраняет историю ваших запросов. А теперь представьте, что вы просто дали жене телефон и попросили ее что-нибудь найти. И тут Яндекс, думая, что телефон у вас в руках, просто заботливо выдает все то, что вы искали перед этим.

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Результат, мягко говоря, удручающий. Ваши старания накрываются медным тазом, а сюрприз испорчен. Чтобы не оказаться в такой ситуации, следует просто удалить поисковые запросы, которые могут вас выдать. Разбираемся, как это сделать, а заодно и как полностью очистить историю поиска в Яндексе.

Как скрыть историю в Яндексе

С одной стороны, сохранение истории поиска — это здорово. Если вы часто ищите в поисковиках одно и то же или просто не успели досмотреть, то не придется заново вводить запрос. Достаточно просто выбрать ранее сделанный — и все. Удобно и быстро. А с другой, как я уже писал выше, можно получить неприятные проблемы. К счастью, Яндекс очень легко позволяет удалить как отдельные запросы, которые вы не хотите, чтобы попали к кому-то на глаза, так и полностью очистить историю поиска. Последний вариант наиболее кардинально решает проблему. Но надо быть готовым к тому, что из истории пропадут даже нужные вам старые запросы.

Предположим, что вы не хотите терять всю свою историю поиска и даже тот запрос, который может выдать ваш сюрприз. Для этого можно отключить показ истории, а в нужный момент активировать его обратно. Сделать это можно следующим образом:

Через приложение Яндекс или мобильную версию сайта: Откройте приложение “Яндекс” или перейдите на ya.ru со смартфона. Нажмите на ваш аккаунт в правом верхнем углу. Коснитесь вашего логина, который размещается под фотографией для перехода в Яндекс ID. После перехода еще раз нажмите на аккаунт в правом верхнем углу, пролистайте в самый низ и выберите “Настройки”. Перейдите в раздел “Поиск”. Снимите галочку на пункте “Показывать историю поисков” и нажмите кнопку “Сохранить”.

или мобильную версию сайта: Через компьютер: Перейдите через любой браузер на сайт Яндекса. Нажмите на ваш аккаунт в правом верхнем углу. Выберите “Настройки”. Перейдите в раздел “Поиск”. Снимите галочку с “Показывать историю поисков” и нажмите кнопку “Сохранить”.



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Теперь ваша история будет фиксироваться, но при этом не отображаться на тех устройствах, где выполнен вход в ваш аккаунт. Очень удобно на тот случай, если необходимо сохранить и тайну, и результаты поиска.

Как удалить запросы в Яндексе

Но можно удалить и конкретный запрос, который вы не хотели бы афишировать. Это самый просто вариант, который позволит в полном объеме пользоваться историей поиска, но при этом не выдаст ваши секреты. Сделать это можно на всех устройствах и платформах абсолютно одинаково:

Откройте приложение Яндекс или перейдите на сайт ya.ru.

или перейдите на сайт ya.ru. Убедитесь, что выполнен вход в ваш аккаунт.

Встаньте в строку поиска, чтобы Яндекс отобразил историю.

Нажмите на крестик с правой стороны от того запроса, который вы хотите удалить.

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Чтобы удаленный запрос синхронизировался со всеми устройствами, просто выгрузите приложение из памяти и откройте заново или обновите сайт, если пользуетесь Яндексом через браузер.

Как очистить историю в Яндексе

Если же вы все-таки решились на полную очистку истории поиска, то сделать это можно следующим образом:

Через приложение Яндекс или мобильную версию сайта:

Откройте приложение “Яндекс” или перейдите на ya.ru со смартфона. Нажмите на ваш аккаунт в правом верхнем углу. Для перехода в Яндекс ID нажмите на логин под фотографией. Еще раз выберите ваш аккаунт в правом верхнем углу. Пролистайте в самый низ и перейдите в “Настройки”. Выберите раздел “Поиск”. Нажмите кнопку “Очистить историю поисков”. После этого появится сообщение, что история поисков будет удалена в течение минуты.

Через компьютер: Перейдите на сайт ya.ru. Нажмите на ваш аккаунт в правом верхнем углу страницы и перейдите в настройки. Выберите вкладку “Поиск”. Нажмите на кнопку “Очистить историю поисков”. Появится сообщение, что история будет удалена в течение минуты.



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В этом же разделе через компьютер можно отключить показ сайтов, на которые вы часто переходите из поисковика. Например, при частом поиске YouTube Яндекс будет предлагать перейти на него из поисковой строки. Если вас раздражает его появление в истории поиска, то просто снимите галочку “Показывать сайты, на которые вы часто заходите”.

В общем, если вы не хотите испортить сюрприз своей второй половинке, то Яндекс предоставил для этого все возможные инструменты. Вам остается только выбрать оптимальный для себя вариант, как это сделать: скрыть историю, удалить один запрос или очистить всю историю поисков. Благо, что делается это все за пару минут в несколько касаний.