MAX стал обязательным для десятков миллионов россиян. Уведомления от Госуслуг, банков, школ, поликлиник приходят именно туда. Именно поэтому там всё больше мошенников, которые даже умудряются угонять квартиры. Не потому что MAX плохой, а потому что, где много людей, там и злоумышленники. Рассказываю, кто пишет в MAX с плохими намерениями и как их распознать до того, как станет поздно.

Сообщения от «официальных служб» — первый признак мошенника

Самая распространённая схема в мессенджере MAX — сообщения якобы от службы поддержки. Приходит что-то вроде:

Ваш аккаунт MAX заблокирован. Для восстановления перейдите по ссылке и подтвердите данные.

Или ещё такой вариант:

Служба безопасности Сбера. Зафиксирована подозрительная операция. Срочно позвоните по номеру.

Запомните одно правило, которое закрывает 90% таких схем: настоящие сервисы не пишут первыми в личку. MAX не заблокирует аккаунт через личное сообщение. Госуслуги не попросят подтвердить паспортные данные в чате. Банк не будет решать вопросы безопасности через мессенджер. Повелись? Тогда будете мучиться, пытаясь восстановить аккаунт MAX, даже несмотря на наличие подробной инструкции на нашем сайте.

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Признаки фальшивой «службы поддержки»:

пишут первыми, без вашего запроса;

создают срочность: «немедленно», «в течение часа», «иначе заблокируем»;

просят перейти по ссылке или позвонить на незнакомый номер;

запрашивают пароль, код из SMS или данные карты.

Если такое сообщение пришло — просто закройте его. Если беспокоитесь за аккаунт или карту, зайдите в официальное приложение сервиса напрямую. Следить за новостями о безопасности в MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Знакомый с нового аккаунта просит деньги

Приходит сообщение от человека, которого вы знаете:

Привет, это я. Потерял телефон, временно с другого номера. Можешь скинуть три тысячи до завтра, верну сразу?

Аккаунт новый, фото нет или чужое, но имя совпадает. Это либо взломанный аккаунт знакомого, либо мошенник, который нашёл имя в общей группе и решил сыграть на доверии. Схема работает именно потому, что просьба выглядит естественно — мало ли, человек действительно в ситуации.

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Проверка занимает 20 секунд: позвоните знакомому голосом по обычному номеру телефона. Если человек реальный — он ответит и объяснит ситуацию. Если мошенник — разговор не состоится. Никогда не переводите деньги только на основании текстового сообщения, даже если имя знакомое.

Лёгкий заработок в MAX — схема, которая всегда заканчивается потерями

Выглядит это примерно так:

Привет! Я зарабатываю 15 000 рублей в день, лайкая видео на платформе. Хочешь попробуешь? Первые задания бесплатно.

Или другой вариант:

Наш наставник обучает торговле на бирже, первый месяц бесплатно, уже зарабатываю 80 000 в месяц.

Механика всегда одинаковая. Сначала вам действительно платят небольшие суммы: 200, 500, иногда 1 000 рублей. Это не щедрость, это инвестиция в ваше доверие. Затем появляется «выгодное задание» или «уникальная сделка», для которой нужно внести свои деньги. После этого мошенники исчезают вместе с вашими деньгами.

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Универсальный признак такой схемы: легальный работодатель никогда не просит сотрудника вкладывать собственные средства для выполнения работы. Если такой момент наступил — это мошенничество, независимо от того, сколько денег вам уже заплатили.

Романтический интерес от незнакомца — и просьба о помощи через месяц

Эта схема работает медленно и потому особенно опасна. Незнакомый человек пишет в тематическом канале или группе, завязывает приятный разговор, проявляет искренний интерес. Общение продолжается неделями — никаких подозрительных просьб, просто разговоры.

Через месяц-полтора у нового знакомого случается «ситуация»: заболел родственник, задержали зарплату, застрял за границей. Просьба о помощи выглядит естественно, потому что за это время уже сложилось ощущение близости и доверия. Иногда схема усложняется: знакомый предлагает совместные инвестиции, где «уже заработал сам».

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Главный признак на ранней стадии: человек активно общается, но под любым предлогом избегает голосового или видеозвонка. Настоящий человек, которому интересно общение, не будет месяцами уклоняться от звонка. Предложите созвониться — реакция скажет всё.

Что делать, если уже ответили или перешли по ссылке

Без паники — конкретные шаги в зависимости от ситуации:

Если только ответили на сообщение: прекратите общение, заблокируйте отправителя и пожалуйтесь на него в MAX.

прекратите общение, заблокируйте отправителя и пожалуйтесь на него в MAX. Если перешли по ссылке: не вводите никаких данных, закройте вкладку, очистите кеш браузера. Если всё же ввели логин или пароль — немедленно смените их в настоящем сервисе.

не вводите никаких данных, закройте вкладку, очистите кеш браузера. Если всё же ввели логин или пароль — немедленно смените их в настоящем сервисе. Если перевели деньги: позвоните в банк прямо сейчас и сообщите о мошенническом переводе. Чем быстрее — тем выше шанс вернуть средства.

Как заблокировать и пожаловаться на пользователя в приложении MAX:

Откройте чат с подозрительным пользователем. Нажмите на имя или аватар пользователя вверху экрана. Выберите «Пожаловаться» или «Заблокировать». Укажите причину жалобы — мошенничество, спам.

Жалоба анонимна — пользователь не узнает, что именно вы её подали. Чем больше жалоб получает аккаунт, тем быстрее модераторы его заблокируют. Обсудить безопасность в MAX можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.