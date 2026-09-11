Скидки на AliExpress работают против меня примерно всегда: заходишь за одним кабелем, а через полчаса в корзине лежит розетка, таймер-кубик и почему-то плёночная камера. Но в этот раз я решил не ругаться на себя, а нормально разобраться, что из набранного реально стоило внимания. И вот что смешно: самые полезные штуки оказались не самыми дорогими, а самая дорогая — самой спорной. Ниже десять вещей, у каждой своя причина оказаться в списке: одна экономит нервы, другая просто чертовски хорошо выглядит, третья решает бардак в рюкзаке. Ну а если уж говорить про скидки, то складной HONOR подешевел почти втрое — это отдельная история, но тоже из разряда «а что, так можно было?».

Товары, купленные мной на распродаже AliExpress. Фото.

Товары, купленные мной на распродаже AliExpress

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Умная розетка Meross, которая считает, сколько ест техника

Умная розетка Meross и приложение со статистикой на смартфоне. Фото.

Умная розетка Meross и приложение со статистикой на смартфоне

Умные розетки я обычно пролистываю, потому что все они делают одно и то же: включают и выключают то, что в них воткнуто. Но розетка Meross с HomeKit зацепила другим. Она показывает в приложении, сколько ватт прямо сейчас тянет обогреватель или старый холодильник, и складывает это в статистику за день, месяц и дальше. То есть можно наконец выяснить, кто в квартире жрёт электричество, а не гадать по платёжке.

Номинал тут 16 А, то есть до 3840 Вт. Это нормально: в неё реально можно включить тот же обогреватель, а не только настольную лампу. Расписания и таймеры работают даже когда интернет упал, что для умного дома, честно говоря, редкость. Есть и физическая кнопка на корпусе, так что телефон искать не обязательно.

Цена: 1331 рублей

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Dreame Air Style Pro — стайлер, который сам накручивает локоны

Стайлер Dreame Air Style Pro с насадками. Фото.

Стайлер Dreame Air Style Pro с насадками

Вот с этой штукой я бы в жизни не столкнулся, если бы не жена, которая хотела Дайсон. Несмотря на более низкий прайс, стайлер Dreame Air Style Pro работает ровно по тому же принципу: подносишь насадку к пряди, а поток воздуха сам захватывает волосы и накручивает их в локон. Никаких раскалённых щипцов, всё делает воздух.

В комплекте семь магнитных насадок: плойки на 32 мм, круглая щётка для объёма, разглаживающие щётки и насадка против пушистости. Меняются одним щелчком, лежат в кейсе. Поток тут заявлен 60 м/с, поэтому укладывать можно сразу с влажных волос, не пересушивая феном отдельно. По сути это фен и стайлер в одном корпусе.

Но тут есть нюанс — стоит аппарат почти 17к рублей. Это самая дорогая вещь в подборке, и если вы (я сейчас обращаюсь к женщинам) работаете на удалёнке, возможно, это не ваша история. А вот если дома каждый день приходится воевать с феном и плойкой, то экономия времени, кажется, реальная. Гарантия от продавца при этом 12 месяцев, хотя производитель обещает три года. Момент не критичный, но знать стоит.

Цена: 16679 рублей

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Одноразовая камера Kodak FunSaver на 27 кадров

Плёночная камера Kodak в руке со связкой ключей. Фото.

Плёночная камера Kodak в руке со связкой ключей

Я такие штуки обожаю. У всех в кармане телефон с камерой на сто мегапикселей, а тут — жёлто-чёрная пластиковая коробка, внутри плёнка, и кадров всего 27. Одноразовая камера Kodak FunSaver — это не про качество, а про ощущение. Щёлкнул, и что получилось — узнаешь через неделю, когда заберёшь из проявки.

Плёнка тут ISO 800, цвета выходят яркие и насыщенные, как раз тот самый «плёночный» вид, который все пытаются подделать фильтрами. Резко снимает от метра до бесконечности, вспышка добивает на 1,2–3,5 метра. Формат как раз для вечеринки или поездки: снимаешь не задумываясь, кадры не пересматриваешь и не удаляешь, а в итоге получаешь пачку снимков, которые в телефоне бы просто затерялись.

Вспышку нужно заряжать перед каждым кадром кнопкой, к этому привыкаешь за пару снимков. Плёнку заменить нельзя — отснял, отдал целиком. Так что это скорее развлечение на один раз, чем инструмент, но мне нравится. Возьму его в отпуск этой осенью.

Цена: 2479 рублей

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Кубик-таймер: перевернул на грань — пошёл отсчёт

Шестигранный таймер с дисплеем на грани 30 минут. Фото.

Шестигранный таймер с дисплеем на грани 30 минут

Самая простая идея в подборке, и от этого она мне нравится ещё больше. Гранёный таймер-кубик не нужно настраивать кнопками: на каждой грани написано время, кладёшь его нужной стороной вверх — и на экране запускается обратный отсчёт с красной кольцевой шкалой. Перевернул на «30 min» — полчаса поехали.

Интервалов семь: 1, 3, 5, 15, 30, 60 и 90 минут. Для работы по таймеру, для ребёнка, который «ещё пять минуточек» в планшете, или для чая — хватает с запасом. Громкость сигнала трёх уровней, плюс можно выключить звук совсем, если сидишь в открытом офисе. Размер около 60×60×30 мм, в ладонь помещается спокойно.

Заряжается по USB за 3 часа на 2–3 месяца работы, стоит недорого и реально дисциплинирует. Так что возьмите — не прогадаете.

Цена: 961 рублей

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Ночник Yeelight с радаром и RGB-ореолом

Круглый ночник Yeelight светится жёлто-фиолетовым на стене. Фото.

Круглый ночник Yeelight светится жёлто-фиолетовым на стене

Ночников с датчиком движения на Ali сотни, и большинство выглядят как кусок пластика из подъезда. Круглый ночник Yeelight — другое дело: это плоский диск, который светит не в лоб, а ореолом по краю корпуса. На стене в коридоре выглядит как маленький светящийся круг, а не как лампочка.

Внутри радарный датчик: появился человек — свет включился, ушёл — погас. В режиме AUTO он ещё и работает только в темноте, чтобы днём не моргать зря. Рассеиватель двухслойный, поэтому бликов нет, свет мягкий — то, что нужно, когда идёшь ночью на кухню и не хочешь просыпаться окончательно. Цвет ореола, кстати, можно менять, это RGB.

От одного заряда обещают до 90 дней, заряжается через Type-C. Крепление магнитное, и вот здесь нюанс: держится оно только на металле или на пластине-основании из комплекта. То есть на обои просто так не прилепишь. Стоит 1149 рублей — при такой цене я бы взял сразу пару, на коридор и на детскую.

Цена: 1149 рублей

Купить ночник Yeelight

FIIO EH11 — ретро-наушники с деревянными крутилками

Накладные наушники FiiO EH11 рядом со смартфоном на полу. Фото.

Накладные наушники FiiO EH11 рядом со смартфоном на полу

По функциям тут ничего космического, зато выглядит так, будто кто-то в 70-х придумал Bluetooth и сразу сделал под него наушники. Наушники FIIO EH11 — прозрачные чашки с деревянными накладками, и самая красивая деталь в том, что эти накладки крутятся. Повернул одну — сменил трек, повернул другую — прибавил громкость. Никаких сенсорных панелей, по которым вечно промахиваешься.

Весят они 92 грамма, складываются, так что таскать с собой их реально, а не только держать на полке для красоты. Автономность заявлена до 30 часов, это хороший запас на неделю поездок в метро.

Конструкция полуоткрытая, и это плюс и минус одновременно. С одной стороны, сцена шире и звук не давит в голову. С другой — соседи по вагону будут немного в курсе, что вы слушаете. Для дома и прогулок — вообще кайф, но для шумного офиса я бы подумал. Хотя цена тут меньше 3к рублей, и за такой дизайн это, честно, недорого.

Цена: 2869 рублей

Купить FIIO EH11

Часы с пиксельным лицом, котиком и датчиком влажности

Экран будильника Duka: время, температура и влажность в комнате. Фото.

Экран будильника Duka: время, температура и влажность в комнате

Вот это чистая игрушка для стола, и я не стану делать вид, что она решает какую-то проблему. Часы с пиксельным экраном-лицом — это коробочка, где слева живёт пиксельная рожица, а справа обычные цифры. Рожица меняет выражение в зависимости от температуры, влажности и времени суток: днём солнышко, ночью луна. Иногда напоминает попить воды или встать разомнуться.

Сверху сидит съёмная фигурка чёрного котика и полупрозрачная светящаяся табличка, которая по совместительству работает как мягкий ночник. Время, температура и влажность видны сразу, без листания меню. Формат 12/24 и градусы °F/°C переключаются кнопками, ничего настраивать через приложение не нужно.

Цена: 1639 рублей

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Водонепроницаемые кроссовки FitVille с широкой колодкой

Тёмно-синий кроссовок FitVille на ламинате в коридоре. Фото.

Тёмно-синий кроссовок FitVille на ламинате в коридоре

Обувь в подборке гаджетов — вроде странно, но у этой пары есть конкретная фишка, ради которой её стоит показать. Кроссовки FitVille Extra Wide сделаны с реально широким носком: полноты Wide/2E и Extra Wide/4E. Кто когда-нибудь пытался найти обувь на широкую стопу и получал в итоге мозоли на пальцах — поймёт, почему это важнее любого дизайна.

Верх тёмно-синий, водоотталкивающий, с мембраной: дождь и лужи держит, при этом ноги не варятся, как в резиновых сапогах. Подошва из жёсткой резины с крупным шевронным протектором — на мокром асфальте и камнях цепляется нормально. Для походов по лесу и осеннего города должно быть самое то.

Вот только весят они около 405 граммов в размере US 8, и для кроссовок это тяжеловато. Бегать в них я бы не стал, а вот ходить целый день — почему нет. Стоят почти 3к рублей, но с учётом мембраны и широкой колодки это вменяемо.

Цена: 2959 рублей

Купить кроссовки FitVille

8BitDo FlipPad — геймпад, который висит под экраном телефона

Смартфон, вдетый в геймпад 8BitDo FlipPad, в руках. Фото.

Смартфон, вдетый в геймпад 8BitDo FlipPad, в руках

Обычные телефонные геймпады раздвигаются по бокам и превращают смартфон в лопату. Геймпад 8BitDo FlipPad идёт другим путём: он втыкается в USB-C снизу и просто висит под экраном. Держишь телефон вертикально, как старую портативную консоль, экран сверху, кнопки снизу. Мне этот формат нравится куда больше — рука не устаёт, и в метро не выглядишь как человек с планшетом.

Никакого сопряжения: вставил — и играешь, Bluetooth не нужен, батарейку заряжать тоже. А ещё корпус откидывается, так что если кто-то позвонил посреди уровня, можно ответить, не выдёргивая геймпад. Вроде мелочь, но она показывает, что вещь придумывали люди, которые сами в это играют. С чехлами работает, но не с толстыми — граница 2 мм, но «бронированные» кейсы придётся снять.

Цена: 2661 рублей

Купить 8BitDo FlipPad

Сумка UGREEN, куда наконец убираются мышь и провода

Органайзер UGREEN с мышью и кабелями внутри. Фото.

Органайзер UGREEN с мышью и кабелями внутри

Самая скучная вещь в списке — и, подозреваю, самая нужная. У меня в рюкзаке вечно живёт гирлянда кабелей, мышь, переходники, и всё это перемешивается в один клубок на дне. Сумка-органайзер UGREEN решает это самым тупым способом: небольшой серый чехол на молнии, размером примерно с ладонь-две, куда всё это сгребаешь и застёгиваешь.

Материал брызгозащитный, капли по нему скатываются, а не впитываются — если в рюкзаке протекла бутылка, аксессуары останутся сухими. У бегунка есть ремешок-петля, за неё удобно выдёргивать сумку из глубины чемодана, не перерывая всё остальное.

Внутри отделение одно, без ячеек и резинок — в листинге это вообще значится как сумка для телефона. То есть порядок внутри она не наводит, она просто держит хаос в одном месте. Но мне и этого хватает. Тем более за тысячу рублей.

Цена: 1189 рублей

Купить сумку UGREEN

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