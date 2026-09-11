Скидки на AliExpress работают против меня примерно всегда: заходишь за одним кабелем, а через полчаса в корзине лежит розетка, таймер-кубик и почему-то плёночная камера. Но в этот раз я решил не ругаться на себя, а нормально разобраться, что из набранного реально стоило внимания. И вот что смешно: самые полезные штуки оказались не самыми дорогими, а самая дорогая — самой спорной. Ниже десять вещей, у каждой своя причина оказаться в списке: одна экономит нервы, другая просто чертовски хорошо выглядит, третья решает бардак в рюкзаке. Ну а если уж говорить про скидки, то складной HONOR подешевел почти втрое — это отдельная история, но тоже из разряда «а что, так можно было?».

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Умная розетка Meross, которая считает, сколько ест техника

Умные розетки я обычно пролистываю, потому что все они делают одно и то же: включают и выключают то, что в них воткнуто. Но розетка Meross с HomeKit зацепила другим. Она показывает в приложении, сколько ватт прямо сейчас тянет обогреватель или старый холодильник, и складывает это в статистику за день, месяц и дальше. То есть можно наконец выяснить, кто в квартире жрёт электричество, а не гадать по платёжке.

Номинал тут 16 А, то есть до 3840 Вт. Это нормально: в неё реально можно включить тот же обогреватель, а не только настольную лампу. Расписания и таймеры работают даже когда интернет упал, что для умного дома, честно говоря, редкость. Есть и физическая кнопка на корпусе, так что телефон искать не обязательно.

Цена: 1331 рублей

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Dreame Air Style Pro — стайлер, который сам накручивает локоны

Вот с этой штукой я бы в жизни не столкнулся, если бы не жена, которая хотела Дайсон. Несмотря на более низкий прайс, стайлер Dreame Air Style Pro работает ровно по тому же принципу: подносишь насадку к пряди, а поток воздуха сам захватывает волосы и накручивает их в локон. Никаких раскалённых щипцов, всё делает воздух.

В комплекте семь магнитных насадок: плойки на 32 мм, круглая щётка для объёма, разглаживающие щётки и насадка против пушистости. Меняются одним щелчком, лежат в кейсе. Поток тут заявлен 60 м/с, поэтому укладывать можно сразу с влажных волос, не пересушивая феном отдельно. По сути это фен и стайлер в одном корпусе.

Но тут есть нюанс — стоит аппарат почти 17к рублей. Это самая дорогая вещь в подборке, и если вы (я сейчас обращаюсь к женщинам) работаете на удалёнке, возможно, это не ваша история. А вот если дома каждый день приходится воевать с феном и плойкой, то экономия времени, кажется, реальная. Гарантия от продавца при этом 12 месяцев, хотя производитель обещает три года. Момент не критичный, но знать стоит.

Цена: 16679 рублей

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Одноразовая камера Kodak FunSaver на 27 кадров

Я такие штуки обожаю. У всех в кармане телефон с камерой на сто мегапикселей, а тут — жёлто-чёрная пластиковая коробка, внутри плёнка, и кадров всего 27. Одноразовая камера Kodak FunSaver — это не про качество, а про ощущение. Щёлкнул, и что получилось — узнаешь через неделю, когда заберёшь из проявки.

Плёнка тут ISO 800, цвета выходят яркие и насыщенные, как раз тот самый «плёночный» вид, который все пытаются подделать фильтрами. Резко снимает от метра до бесконечности, вспышка добивает на 1,2–3,5 метра. Формат как раз для вечеринки или поездки: снимаешь не задумываясь, кадры не пересматриваешь и не удаляешь, а в итоге получаешь пачку снимков, которые в телефоне бы просто затерялись.

Вспышку нужно заряжать перед каждым кадром кнопкой, к этому привыкаешь за пару снимков. Плёнку заменить нельзя — отснял, отдал целиком. Так что это скорее развлечение на один раз, чем инструмент, но мне нравится. Возьму его в отпуск этой осенью.

Цена: 2479 рублей

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Кубик-таймер: перевернул на грань — пошёл отсчёт

Самая простая идея в подборке, и от этого она мне нравится ещё больше. Гранёный таймер-кубик не нужно настраивать кнопками: на каждой грани написано время, кладёшь его нужной стороной вверх — и на экране запускается обратный отсчёт с красной кольцевой шкалой. Перевернул на «30 min» — полчаса поехали.

Интервалов семь: 1, 3, 5, 15, 30, 60 и 90 минут. Для работы по таймеру, для ребёнка, который «ещё пять минуточек» в планшете, или для чая — хватает с запасом. Громкость сигнала трёх уровней, плюс можно выключить звук совсем, если сидишь в открытом офисе. Размер около 60×60×30 мм, в ладонь помещается спокойно.

Заряжается по USB за 3 часа на 2–3 месяца работы, стоит недорого и реально дисциплинирует. Так что возьмите — не прогадаете.

Цена: 961 рублей

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Ночник Yeelight с радаром и RGB-ореолом

Ночников с датчиком движения на Ali сотни, и большинство выглядят как кусок пластика из подъезда. Круглый ночник Yeelight — другое дело: это плоский диск, который светит не в лоб, а ореолом по краю корпуса. На стене в коридоре выглядит как маленький светящийся круг, а не как лампочка.

Внутри радарный датчик: появился человек — свет включился, ушёл — погас. В режиме AUTO он ещё и работает только в темноте, чтобы днём не моргать зря. Рассеиватель двухслойный, поэтому бликов нет, свет мягкий — то, что нужно, когда идёшь ночью на кухню и не хочешь просыпаться окончательно. Цвет ореола, кстати, можно менять, это RGB.

От одного заряда обещают до 90 дней, заряжается через Type-C. Крепление магнитное, и вот здесь нюанс: держится оно только на металле или на пластине-основании из комплекта. То есть на обои просто так не прилепишь. Стоит 1149 рублей — при такой цене я бы взял сразу пару, на коридор и на детскую.

Цена: 1149 рублей

Купить ночник Yeelight

FIIO EH11 — ретро-наушники с деревянными крутилками

По функциям тут ничего космического, зато выглядит так, будто кто-то в 70-х придумал Bluetooth и сразу сделал под него наушники. Наушники FIIO EH11 — прозрачные чашки с деревянными накладками, и самая красивая деталь в том, что эти накладки крутятся. Повернул одну — сменил трек, повернул другую — прибавил громкость. Никаких сенсорных панелей, по которым вечно промахиваешься.

Весят они 92 грамма, складываются, так что таскать с собой их реально, а не только держать на полке для красоты. Автономность заявлена до 30 часов, это хороший запас на неделю поездок в метро.

Конструкция полуоткрытая, и это плюс и минус одновременно. С одной стороны, сцена шире и звук не давит в голову. С другой — соседи по вагону будут немного в курсе, что вы слушаете. Для дома и прогулок — вообще кайф, но для шумного офиса я бы подумал. Хотя цена тут меньше 3к рублей, и за такой дизайн это, честно, недорого.

Цена: 2869 рублей

Купить FIIO EH11

Часы с пиксельным лицом, котиком и датчиком влажности

Вот это чистая игрушка для стола, и я не стану делать вид, что она решает какую-то проблему. Часы с пиксельным экраном-лицом — это коробочка, где слева живёт пиксельная рожица, а справа обычные цифры. Рожица меняет выражение в зависимости от температуры, влажности и времени суток: днём солнышко, ночью луна. Иногда напоминает попить воды или встать разомнуться.

Сверху сидит съёмная фигурка чёрного котика и полупрозрачная светящаяся табличка, которая по совместительству работает как мягкий ночник. Время, температура и влажность видны сразу, без листания меню. Формат 12/24 и градусы °F/°C переключаются кнопками, ничего настраивать через приложение не нужно.

Цена: 1639 рублей

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Водонепроницаемые кроссовки FitVille с широкой колодкой

Обувь в подборке гаджетов — вроде странно, но у этой пары есть конкретная фишка, ради которой её стоит показать. Кроссовки FitVille Extra Wide сделаны с реально широким носком: полноты Wide/2E и Extra Wide/4E. Кто когда-нибудь пытался найти обувь на широкую стопу и получал в итоге мозоли на пальцах — поймёт, почему это важнее любого дизайна.

Верх тёмно-синий, водоотталкивающий, с мембраной: дождь и лужи держит, при этом ноги не варятся, как в резиновых сапогах. Подошва из жёсткой резины с крупным шевронным протектором — на мокром асфальте и камнях цепляется нормально. Для походов по лесу и осеннего города должно быть самое то.

Вот только весят они около 405 граммов в размере US 8, и для кроссовок это тяжеловато. Бегать в них я бы не стал, а вот ходить целый день — почему нет. Стоят почти 3к рублей, но с учётом мембраны и широкой колодки это вменяемо.

Цена: 2959 рублей

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8BitDo FlipPad — геймпад, который висит под экраном телефона

Обычные телефонные геймпады раздвигаются по бокам и превращают смартфон в лопату. Геймпад 8BitDo FlipPad идёт другим путём: он втыкается в USB-C снизу и просто висит под экраном. Держишь телефон вертикально, как старую портативную консоль, экран сверху, кнопки снизу. Мне этот формат нравится куда больше — рука не устаёт, и в метро не выглядишь как человек с планшетом.

Никакого сопряжения: вставил — и играешь, Bluetooth не нужен, батарейку заряжать тоже. А ещё корпус откидывается, так что если кто-то позвонил посреди уровня, можно ответить, не выдёргивая геймпад. Вроде мелочь, но она показывает, что вещь придумывали люди, которые сами в это играют. С чехлами работает, но не с толстыми — граница 2 мм, но «бронированные» кейсы придётся снять.

Цена: 2661 рублей

Купить 8BitDo FlipPad

Сумка UGREEN, куда наконец убираются мышь и провода

Самая скучная вещь в списке — и, подозреваю, самая нужная. У меня в рюкзаке вечно живёт гирлянда кабелей, мышь, переходники, и всё это перемешивается в один клубок на дне. Сумка-органайзер UGREEN решает это самым тупым способом: небольшой серый чехол на молнии, размером примерно с ладонь-две, куда всё это сгребаешь и застёгиваешь.

Материал брызгозащитный, капли по нему скатываются, а не впитываются — если в рюкзаке протекла бутылка, аксессуары останутся сухими. У бегунка есть ремешок-петля, за неё удобно выдёргивать сумку из глубины чемодана, не перерывая всё остальное.

Внутри отделение одно, без ячеек и резинок — в листинге это вообще значится как сумка для телефона. То есть порядок внутри она не наводит, она просто держит хаос в одном месте. Но мне и этого хватает. Тем более за тысячу рублей.

Цена: 1189 рублей

Купить сумку UGREEN

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