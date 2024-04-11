Одни и те же смартфоны в Китае лучше, чем в России. Над нами просто издеваются!

На днях я делился мнением, почему в 2024 году нет смысла покупать китайские флагманы. Причина заключается в их цене, превышающей стоимость iPhone 15 и Galaxy S24 на нашем рынке. В подобных условиях брать «китайца» действительно нецелесообразно. Но почему так происходит? Во всем ли виноват низкий спрос на дорогие модели, снижающий конкуренцию между продавцами? Сегодня я хочу дать более развернутый ответ на этот вопрос, рассказав о разном отношении китайских производителей к покупателям из КНР и других стран, включая Россию.

Даты выхода смартфонов

На этой неделе в России вышел смартфон HONOR Magic6 Pro. Это отличный аппарат с адекватной ценой для нашей розницы, живущей в условиях высокого курса доллара и снижения беспошлинного порога. Вот только в Китае HONOR Magic6 Pro был анонсирован еще в начале января 2024 года, то есть 3 месяца назад.

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Есть и более впечатляющие примеры. Так, Redmi Note 11 Pro+, выпущенный на родине в октябре 2021 года, появился у нас только в конце июля 2022 года, когда состоялся релиз глобальной версии смартфона. Прошло больше полугода!

Казалось бы, в чем критичность ситуации? Понятно, что на домашнем рынке китайцы имеют дело с меньшим количеством бюрократических проволочек. Однако, когда между релизом в КНР и России проходит несколько месяцев, рынок претерпевает изменения, и некоторые модели теряют свою актуальность. Со смартфонами Apple и Samsung подобного не происходит: они выходят примерно в один день на просторах всей планеты.

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Какие смартфоны делают для Китая

Некоторые смартфоны вообще не получают глобальную реализацию. И ладно бы дело касалось исключительно лимитированных версий для узкой аудитории вроде того же Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition, но к нам не приезжают действительно важные модели.

Например, realme GT5 Pro — полноценный флагман компании realme. На своей родине он появился еще в 2023 году, а европейским покупателям продолжают скармливать потерявший актуальность realme GT3. И да, глобальная версия realme GT5 Pro не появится даже летом. Так что не ждите ее, как и многие другие смартфоны, ориентированные исключительно на китайскую аудиторию.

Чем российская версия realme отличается от глобальной, и что будет, если купить смартфон для Китая

Стоимость смартфонов в России и Китае

Хотя между релизом в КНР и появлением глобальных версий смартфонов проходит несколько месяцев, что снижает закупочную стоимость компонентов для производителя, конечная цена устройства в Китае и России отличается радикально. Давайте посмотрим на Xiaomi 14 Ultra.

В Китае за этот камерофон просят от 6 499 юаней (~ 83 700 ₽) без учета скидок. Конечно, дороговато, но все-таки и доллар у нас давно не по 30 рублей, и цена Xiaomi 14 Ultra в России намного выше, а именно: 149 999 ₽. То есть мало того, что для нас выпускают смартфон позже, чем для китайцев, так еще и впаривают (другого слова тут не подберешь) по цене почти в 2 раза выше!

Почему глобальная версия Xiaomi 14 в 2 раза дороже китайской

Такого себе не позволяет даже Apple, готовая ради лишнего цента рассказать сказку о прямой взаимосвязи глобального потепления и зарядок для смартфонов. На старте продаж в США она просила за свой iPhone 15 скромные $799 (~ 76 000 ₽ по курсу октября 2023 года), к которым еще нужно было приплюсовать налог с продаж, достигающий в некоторых штатах 9.53%. В Калифорнии (на родине Apple) фактическая цена iPhone 15 с учетом Sales Tax в размере 7.5% составляла $859 или ~ 82 500 ₽, а в России она превратилась в заявленные на старте 124 999 ₽. То есть, несмотря на все сложности с параллельным импортом, iPhone при переезде из Калифорнии в Россию дорожает на 52%, а Xiaomi после выхода за пределы Китая — на 79%. И кто тут, спрашивается, стрижет баранов?

Отличия китайской прошивки от глобальной

Не будучи глубоко погруженным в экономическую составляющую отношений китайских компаний с их представителями в России, я не рискну давать объяснение столь радикальной разнице в цене, а возьмусь за более понятное для меня программное обеспечение смартфонов. С этой целью предлагаю обозначить разницу между глобальной и китайской прошивкой.

Если коротко, то глобальная прошивка — это огрызок китайской версии, что выражается в двух моментах. Во-первых, глобалка имеет меньше функций (например, в HyperOS Global нет взаимной интеграции устройств Xiaomi, а в realme UI Global отсутствует распознавание по ладони).

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Во-вторых, глобальная версия оболочки обновляется значительно реже, чем ее китайский аналог. Если между релизом двух поколений глобалок условной MIUI вы получите всего 3-4 апдейта с исправлением багов, то пользователь из КНР — 10 и больше. Еще раз замечу, что ненавистная многими фанатами китайских смартфонов Apple во всем мире обновляет свою iOS каждый месяц, не деля при этом людей на «своих» и «чужих».

Что будет, если купить китайскую версию смартфона

Анализируешь все это и думаешь: а не легче ли просто купить китайскую версию смартфона, не дожидаясь глобалки? Да, подобный шаг имеет право на жизнь, ведь на AliExpress все популярные модели появляются почти сразу после релиза в КНР, пускай и с наценкой 20-30%. Но не думайте, что покупкой китайского смартфона вы сможете обмануть систему.

Самая очевидная проблема, с которой вы столкнетесь, — отсутствие сервисов Google. Да, ее легко исправить, вручную установив Play Маркет, но на этом сложности не закончатся. Также вам придется иметь дело с кучей неудаляемых китайских приложений, а, возможно, и отсутствием русского языка вместе с поддержкой актуальных для нашей страны частот 4G.

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Жизнь гиков, умеющих перепрошивать китайские смартфоны, превращая их в конфетку, тоже не будет сладкой. Ведь производители из Поднебесной активно борются с любителями экономии. Так, на Xiaomi с китайской версией HyperOS нельзя разблокировать загрузчик за пределами КНР, чтобы установить кастомную прошивку с русским языком, а realme вообще блокирует смартфоны в России.

А теперь вспомним о то и дело возникающих разговорах про запрет Apple и Samsung в России и представим, какой простор может открыться перед китайскими производителями смартфонов в условиях отсутствия реальной конкуренции. Будут ли они снижать цены? Начнут ли заботиться о глобальных прошивках, чтобы не допускать факапов вроде постоянной перезагрузки Xiaomi, попутно предоставляя полный набор функций? Есть повод задуматься.