Одни и те же смартфоны в Китае лучше, чем в России. Над нами просто издеваются!

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Герман Вологжанин

На днях я делился мнением, почему в 2024 году нет смысла покупать китайские флагманы. Причина заключается в их цене, превышающей стоимость iPhone 15 и Galaxy S24 на нашем рынке. В подобных условиях брать «китайца» действительно нецелесообразно. Но почему так происходит? Во всем ли виноват низкий спрос на дорогие модели, снижающий конкуренцию между продавцами? Сегодня я хочу дать более развернутый ответ на этот вопрос, рассказав о разном отношении китайских производителей к покупателям из КНР и других стран, включая Россию.

Одни и те же смартфоны в Китае лучше, чем в России. Над нами просто издеваются! Порой кажется, будто китайские производители смартфонов просто издеваются над нами. Фото.

Порой кажется, будто китайские производители смартфонов просто издеваются над нами

Даты выхода смартфонов

На этой неделе в России вышел смартфон HONOR Magic6 Pro. Это отличный аппарат с адекватной ценой для нашей розницы, живущей в условиях высокого курса доллара и снижения беспошлинного порога. Вот только в Китае HONOR Magic6 Pro был анонсирован еще в начале января 2024 года, то есть 3 месяца назад.

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Есть и более впечатляющие примеры. Так, Redmi Note 11 Pro+, выпущенный на родине в октябре 2021 года, появился у нас только в конце июля 2022 года, когда состоялся релиз глобальной версии смартфона. Прошло больше полугода!

Даты выхода смартфонов. На глобальном рынке этот смартфон появился только через 9 месяцев после китайского релиза. Фото.

На глобальном рынке этот смартфон появился только через 9 месяцев после китайского релиза

Казалось бы, в чем критичность ситуации? Понятно, что на домашнем рынке китайцы имеют дело с меньшим количеством бюрократических проволочек. Однако, когда между релизом в КНР и России проходит несколько месяцев, рынок претерпевает изменения, и некоторые модели теряют свою актуальность. Со смартфонами Apple и Samsung подобного не происходит: они выходят примерно в один день на просторах всей планеты.

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Какие смартфоны делают для Китая

Некоторые смартфоны вообще не получают глобальную реализацию. И ладно бы дело касалось исключительно лимитированных версий для узкой аудитории вроде того же Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition, но к нам не приезжают действительно важные модели.

Какие смартфоны делают для Китая. Классный realme GT5 Pro остается эксклюзивом для Китая. Фото.

Классный realme GT5 Pro остается эксклюзивом для Китая

Например, realme GT5 Pro — полноценный флагман компании realme. На своей родине он появился еще в 2023 году, а европейским покупателям продолжают скармливать потерявший актуальность realme GT3. И да, глобальная версия realme GT5 Pro не появится даже летом. Так что не ждите ее, как и многие другие смартфоны, ориентированные исключительно на китайскую аудиторию.

Чем российская версия realme отличается от глобальной, и что будет, если купить смартфон для Китая

Стоимость смартфонов в России и Китае

Хотя между релизом в КНР и появлением глобальных версий смартфонов проходит несколько месяцев, что снижает закупочную стоимость компонентов для производителя, конечная цена устройства в Китае и России отличается радикально. Давайте посмотрим на Xiaomi 14 Ultra.

Стоимость смартфонов в России и Китае. Жители Китая просто посмеются над нами, узнав, сколько денег мы платим за их смартфоны. Фото.

Жители Китая просто посмеются над нами, узнав, сколько денег мы платим за их смартфоны

В Китае за этот камерофон просят от 6 499 юаней (~ 83 700 ₽) без учета скидок. Конечно, дороговато, но все-таки и доллар у нас давно не по 30 рублей, и цена Xiaomi 14 Ultra в России намного выше, а именно: 149 999 ₽. То есть мало того, что для нас выпускают смартфон позже, чем для китайцев, так еще и впаривают (другого слова тут не подберешь) по цене почти в 2 раза выше!

Почему глобальная версия Xiaomi 14 в 2 раза дороже китайской

Такого себе не позволяет даже Apple, готовая ради лишнего цента рассказать сказку о прямой взаимосвязи глобального потепления и зарядок для смартфонов. На старте продаж в США она просила за свой iPhone 15 скромные $799 (~ 76 000 ₽ по курсу октября 2023 года), к которым еще нужно было приплюсовать налог с продаж, достигающий в некоторых штатах 9.53%. В Калифорнии (на родине Apple) фактическая цена iPhone 15 с учетом Sales Tax в размере 7.5% составляла $859 или ~ 82 500 ₽, а в России она превратилась в заявленные на старте 124 999 ₽. То есть, несмотря на все сложности с параллельным импортом, iPhone при переезде из Калифорнии в Россию дорожает на 52%, а Xiaomi после выхода за пределы Китая — на 79%. И кто тут, спрашивается, стрижет баранов?

Отличия китайской прошивки от глобальной

Не будучи глубоко погруженным в экономическую составляющую отношений китайских компаний с их представителями в России, я не рискну давать объяснение столь радикальной разнице в цене, а возьмусь за более понятное для меня программное обеспечение смартфонов. С этой целью предлагаю обозначить разницу между глобальной и китайской прошивкой.

Отличия китайской прошивки от глобальной. На китайской прошивке больше интересных функций, чем на глобалке. Фото.

На китайской прошивке больше интересных функций, чем на глобалке

Если коротко, то глобальная прошивка — это огрызок китайской версии, что выражается в двух моментах. Во-первых, глобалка имеет меньше функций (например, в HyperOS Global нет взаимной интеграции устройств Xiaomi, а в realme UI Global отсутствует распознавание по ладони).

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Во-вторых, глобальная версия оболочки обновляется значительно реже, чем ее китайский аналог. Если между релизом двух поколений глобалок условной MIUI вы получите всего 3-4 апдейта с исправлением багов, то пользователь из КНР — 10 и больше. Еще раз замечу, что ненавистная многими фанатами китайских смартфонов Apple во всем мире обновляет свою iOS каждый месяц, не деля при этом людей на «своих» и «чужих».

Что будет, если купить китайскую версию смартфона

Анализируешь все это и думаешь: а не легче ли просто купить китайскую версию смартфона, не дожидаясь глобалки? Да, подобный шаг имеет право на жизнь, ведь на AliExpress все популярные модели появляются почти сразу после релиза в КНР, пускай и с наценкой 20-30%. Но не думайте, что покупкой китайского смартфона вы сможете обмануть систему.

Что будет, если купить китайскую версию смартфона. Не торопитесь покупать китайскую версию смартфона. Фото.

Не торопитесь покупать китайскую версию смартфона

Самая очевидная проблема, с которой вы столкнетесь, — отсутствие сервисов Google. Да, ее легко исправить, вручную установив Play Маркет, но на этом сложности не закончатся. Также вам придется иметь дело с кучей неудаляемых китайских приложений, а, возможно, и отсутствием русского языка вместе с поддержкой актуальных для нашей страны частот 4G.

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Жизнь гиков, умеющих перепрошивать китайские смартфоны, превращая их в конфетку, тоже не будет сладкой. Ведь производители из Поднебесной активно борются с любителями экономии. Так, на Xiaomi с китайской версией HyperOS нельзя разблокировать загрузчик за пределами КНР, чтобы установить кастомную прошивку с русским языком, а realme вообще блокирует смартфоны в России.

Что будет, если купить китайскую версию смартфона. Купил китайский realme — получил кирпич вместо смартфона. Фото.

Купил китайский realme — получил кирпич вместо смартфона

А теперь вспомним о то и дело возникающих разговорах про запрет Apple и Samsung в России и представим, какой простор может открыться перед китайскими производителями смартфонов в условиях отсутствия реальной конкуренции. Будут ли они снижать цены? Начнут ли заботиться о глобальных прошивках, чтобы не допускать факапов вроде постоянной перезагрузки Xiaomi, попутно предоставляя полный набор функций? Есть повод задуматься.

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