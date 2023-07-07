Здесь всё, что вы должны знать про параллельный импорт смартфонов: цены, гарантия, бренды

Вот уже больше года мы живем в условиях, когда внушительная часть смартфонов, красующихся на полках российских магазинов электроники, привозится к нам по параллельному импорту, а не через региональное представительство бренда, как это было раньше. Столь кардинальное изменение принципа поставок вызывает у рядового покупателя массу вопросов: выросли ли цены, есть ли гарантия и русский язык? Ну и в конце концов, что такое параллельный импорт? Отвечаем на эти и другие сложные вопросы простым языком.

Суть параллельного импорта

Смартфон в России должен пройти кучу бюрократических процедур, главные из которых — попадание модели в базу Таможенного реестра интеллектуальной собственности (ТРОИС) и последующее получение сертификата ЕАС. Поставками устройств в этой схеме должен заниматься официальный импортер. Только тогда девайс попадет на полку крупного магазина электроники вроде DNS или M.Видео.

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В начале 2022 года отдельные бренды, чья продукция очень популярна в нашей стране, покинули Россию, прекратив поставки своих устройств через официальных импортеров. Чтобы сохранить востребованные товары на полках магазинов, был придуман параллельный импорт смартфонов, суть которого сводится к банальному снятию ограничений ТРОИС. Компании, отказавшиеся реализовывать свою продукцию в нашей стране, просто вычеркнули из реестра. В связи с этим стал разрешен ввоз их товаров без согласия их правообладателей.

Если до 2022 года такая схема поставок считалась серой, то есть нарушающей законы РФ, то сейчас она вошла в легальное поле и стала называться параллельным импортом. Отныне на прилавке DNS и М.Видео встречаются смартфоны, которые не предназначены для продажи на территории России. Это может быть продукция из Китая, Турции, ОАЭ, государств-членов ЕАС и других стран.

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Схема параллельного импорта действует только в случае с брендами, покинувшими Россию. Смартфоны компаний, которые никогда не были представлены на нашем рынке, но поставляются через неофициальные каналы, продолжают считаться нелегальными.

Параллельный импорт — список брендов

Год назад Россию покинуло много компаний, однако на рынке смартфонов потери в количественном выражении не столь существенные. Среди фирм, чьи устройства перестали поставляться к нам через официальные каналы, можно выделить:

Apple (США);

ASUS (Тайвань);

Nokia (Финляндия);

Samsung (Южная Корея);

Sony (Япония).

Все остальные представители легального рынка — китайцы из КНР, которые поначалу предпринимали определенные меры по сворачиванию, но в итоге остались и оказались в большом плюсе, если опираться исключительно на статистику продаж смартфонов в России.

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Может ли попасться смартфон без русского языка

Поскольку товары, ввезенные по параллельному импорту, предназначены для других стран, острым становится вопрос наличия русского языка в смартфоне. К счастью, в этом отношении нет никаких проблем. Гаджеты ушедших брендов поставляются в другие страны с мультиязычной прошивкой, где помимо прочего есть великий и могучий.

Но не стоит путать параллельный и серый импорт. Устройства, ввезенные по первой схеме, проходят все необходимые бюрократические процедуры согласно новым законам РФ, а наличие русского языка является едва ли не главным критерием. Трудности могут возникнуть только с серым смартфоном, который был предназначен для Китая. Вот там-то русского языка может не оказаться.

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Параллельный импорт смартфонов Samsung

Отдельно стоит поговорить о параллельном импорте Самсунг, обратив внимание на два момента. Первый — работа Samsung Pay в России. Сервис бесконтактной оплаты продолжает функционировать, но карту МИР в него вы не добавите, если смартфон попал в Россию из другой страны. Впрочем, из сложившейся ситуации можно ловко выйти, сменив регион прошивки Samsung.

Второй момент — запрет параллельного импорта Samsung. Разговоры об этом начались в середине прошлого месяца. Со стороны запрет параллельного импорта кажется, мягко говоря, нелогичным, поскольку схема легализации поставок через неофициальные каналы была инициирована той же стороной, которая теперь хочет от нее отказаться. Подобное решение может еще сильнее укрепить позиции китайских брендов в нашей стране, что, возможно, и является конечной целью. Однако никаких документальных подтверждений на этот счет нет, а все рассуждения пока остаются домыслами.

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Как изменилась цена смартфонов

Когда параллельный импорт только анонсировался, казалось, что переход на такую схему поставок негативно повлияет на ценообразование. Но фактически стоимость мобильных устройств осталась на прежнем уровне. Это легко доказать, взглянув на цену смартфонов Samsung до легализации параллельного импорта и после:

Galaxy S22 — 79 990 ₽ в России и $799 в США (~ 60 000 ₽ по курсу февраля 2022 года);

Galaxy S23 — 74 990 ₽ в России и $799 в США (~ 58 000 ₽ по курсу февраля 2023 года).

Определяющим фактором ценообразования продолжает оставаться курс рубля по отношению к доллару США, а параллельный импорт на итоговую стоимость не влияет.

Параллельный импорт и гарантия

Если условная компания Samsung ушла из России, то значит ли это, что ее смартфон лишен гарантии в нашей стране? На этот вопрос можно ответить двояко. С одной стороны, покупка устройства, привезенного через параллельный импорт, не дает его владельцу право на обслуживание в официальном сервисном центре. С другой стороны — гарантию на смартфон предоставляет сам магазин, куда бы вы и так обратились при возникновении проблем.

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Если раньше магазин при передаче устройства на обслуживание выступал в качестве посредника, то теперь именно он является гарантом качества. Ремонтировать смартфон в случае поломки будут в одном из партнерских сервисных центров. А более подробную информацию можно получить через личное обращение в магазин.

Стоит ли покупать смартфон, ввезенный параллельным импортом

Параллельный импорт смартфонов — это не альтернатива привычным поставкам с разрешения правообладателя, а их замена. Говоря простым языком, у вас нет выбора: покупать официальный Samsung или ввезенный по новой схеме. Вы будете вынуждены брать товар, поставляемый через параллельный импорт, если не хотите смотреть в сторону брендов, официально представленных на территории нашей страны.

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Как показывает практика, для рядового покупателя новая схема не имеет существенных недостатков. Цена товара не изменилась, русский язык остался, а гарантию дает продавец. В то же время покупатель не может рассчитывать на бонусы от самого производителя в виде подарков за предзаказ и обслуживания в любой точке мира.