Ок, Google! Насколько я пьян? Забытая функция смарт-часов

Даже недорогие смарт-часы сейчас могут уже почти все! Начиная от измерения шагов, которое было в самых первых моделях фитнес-трекеров, до снятия ЭКГ и определения уровня кислорода в крови. Все это делает маленький гаджет, который каждый может носить на руке в течение всего дня. Даже по цене нельзя сказать, что они очень дорогие. Конкуренция сделала так, что цены падали каждый год и будут падать дальше, ведь на рынок выходят все новые и новые игроки. Но есть одна функция, которая может стать очень полезной, но пока ее реализация находится в каком-то очень странном состоянии. Было бы интересно попробовать, как часы смогут определить степень опьянения своего владельца, но пока есть некоторые вопросы к процессу развертывания технологии.

Измерение уровня алкоголя в крови

Если вы думаете, что сейчас можно придумать любой датчик или измеритель, то спешу вас расстроить (или обрадовать). Многие перспективные вещи придумали уже много лет назад, но по той или иной причине они так и не нашли своего применения. Некоторые из них оказались слишком сложными, другие — слишком дорогими, а третьи — просто бесперспективными. Хотя некоторые технологии оказались просто невостребованными.

Какой функции не хватает смарт-часам, чтобы стать идеальным гаджетом

Так пару лет назад ученые из Университета Цинциннати разработали датчик, который может измерять уровень алкоголя в крови. Он работал без необходимости забора крови, имел компактный размер и мог встраиваться в часы для измерения уровня алкоголя в крови в режиме реального времени. Вот только из-за сложностей о такой перспективной функции как-то забыли.

Разработкой занималась команда Джейсона Хейкенфельда. Ученые представили небольшой датчик, который надо было приклеить или плотно приложить к коже. Каждые 25 секунд небольшой элемент замерял, сколько алкоголя проходит по венам. На стадии исследований использовались разные способы замера уровня алкоголя, но самым перспективным ученым показался вариант с анализом пота человека. Именно на него в основном и делала упор команда Хейкенфельд.

Как производится измерение

Такой анализ организма человека сделать не так просто. В первую очередь из-за того, что количество собираемой жидкости минимально, если не сказать ничтожно. Для того, чтобы локально стимулировать потоотделение, ученые наносили на кожу исследуемых добровольцев карбахол.

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Для того, чтобы собрать и проанализировать пот, был разработан специальный материал, который создали специально для этого измерителя. Он отлично впитывал жидкость и давал возможность ее проанализировать. Благодаря быстрому впитыванию, загрязнение исследуемой жидкости получалось минимальным. Это позволяло добиться довольно высокого уровня точности.

Уже тогда ученые сказали, что пройдет некоторое время, прежде чем датчик будет готов к продаже и его можно будет установить в какие-либо гаджеты, предназначенные для конечного потребителя. Это могли быть не только смарт-часы, в ремешке или корпусе которых можно было найти место для еще одного датчика. Речь могла идти и об отдельных приборах, которые можно было прикрепить на руку или другое место. Например, они могли крепиться как пластырь и настраиваться на обмен данными с часами или сразу с телефоном.

Что должно быть в смарт-часах

Такой гаджет уже тогда очень точно вписывался в тенденцию носимых устройств, которые все больше идут к понятию ”доктора на запястье”. Часы уже давно умеют измерять пульс, считывать активность и давать рекомендации в этом направлении. После этого появилась возможность снимать ЭКГ и измерять уровень кислорода в крови. Есть даже возможность отслеживать внезапные падения человека и вызывать ему помощь, если он теряет сознание.

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Совсем скоро в часы может прийти функция измерения уровня сахара в крови. Для некоторых пользователей это будет жизненно важно. Правда, ответственность производителей в этом случае будет очень высокой. Ошибки измерений могут привести к тому, что человек неправильно компенсирует его уровень. Это может иметь самые серьезные последствия. Скорее всего, именно это и необходимость сертифицировать прибор, как медицинский, сильно ограничивает возможности производителей.

Измерение уровня алкоголя в крови не является медицинским исследованием и его неправильное измерение вряд ли может сильно повлиять на что-то. Если только человек не сядет за руль после того, как выпил за ужином, а часы ему сказали, что он совершенно трезв. Тут уже надо самому себя контролировать.

Зачем нужно измерять алкоголь в крови

Скорее всего, есть какие-то другие проблемы, которые стоят на пути реализации новой функции. Например, невозможность использования датчика в течение долгого времени. После того, как пот впитается, датчик надо как-то промыть. Пока информации о дальнейших разработках команды Джейсона Хейкенфельда нет. Возможно, они как раз борются с этой проблемой и думают, как сделать датчик пригодным для ежедневного использования.

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Перспективы использования такого датчика могут быть самыми разными. Одни люди будут понимать, когда им пора переходить на минералку, другие — поймут, что последствия вчерашнего веселья еще не вышли из крови (хотя по ощущениям уже все нормально) и не сядут за руль, а третьим просто дадут инструмент для того, чтобы понимать, сколько они выпивают. Хотя, лучше вообще этого не делать. Но пользоваться или нет функциями датчика каждый решит для себя, но его появление можно только приветствовать. Правда, пока этого не произошло.