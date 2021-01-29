Samsung готовит новые складные и раздвижные смартфоны. Теперь точно!

Тренд дисплеев смартфонов, которые могут менять свою форму, уже сложно не заметить. Из концептов и фантазий, которыми они были 4-5 лет назад, направление превратилось в реальные продукты, которые можно купить, зайдя почти в любой магазин. Пусть их цена пока и сопоставима с ценой подержанного автомобиля, но скоро все должно измениться. В первую очередь способствовать этому должно развитие подобных технологий компанией Samsung. Именно она является лидером направления и не собирается останавливаться на достигнутом, пообещав представить новые устройства в будущем. Когда руководство такой крупной компании дает подобные обещания, понимаешь, что ждать остается уже недолго и вопрос только в доведении технологии до ума, но никак не о ее создании.

Кто выпускает раздвижные смартфоны

LG и Oppo в последние месяцы дразнили нас устройствами, которые так и не дали толком потрогать журналистам. Со сцены их представители показывали, как магическим образом смартфон раздвигается и его экран увеличивается. Не надо его раскладывать или делать что-то еще — смартфоны просто росли. Магия!

Пять вещей, которые я жду от Samsung в 2021 году.

Все это выглядело очень многообещающим, и мы даже думали, что первой компанией, которая выпустит на рынок что-то подобное, будет OPPO. Но сейчас у нее появился серьезный конкурент, который готов стать первым уже хотя бы из-за того, что лучше всех разбирается в складных экранах. Речь о компании Samsung, которая уже имеет в своем арсенале три свободно продающихся складных смартфона. С другой стороны, кто сказал, что OPPO не собирается использовать экраны производства Samsung? Мы слышали про запатентованный механизм, но экраны закупать это не мешает.

Samsung выпустит раздвижной смартфон

Старший вице-президент Samsung Display Квон-Ён Чой подтвердил во время рассказа о финансовой деятельности компании, что она ”укрепит присутствие на рынке дисплеев с помощью инновационных форм-факторов, таких, как выдвижные дисплеи”.

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Мне кажется, заявление топ-менеджера звучит максимально недвусмысленно. Правда, он не подтвердил, что подобные экраны предназначены именно для смартфонов. Но в 2019 году Samsung подала патент на выдвижной телефон, который напоминает то, о чем позже рассказывали Oppo и LG.

Корейский производитель зарегистрировал патенты на телефоны с выдвижными дисплеями. В частности, в одном патенте, поданном в 2019 году, показан экран, который съезжает вниз и к задней части устройства. Так он оголяет камеру и другие датчики верхней части лицевой панели. Другой патент, поданный в прошлом году, показывает телефон, который больше похож на Nokia N95. Он тоже может скользить вверх или вниз.

Когда выйдет раздвижной Samsung

Конечно, с абсолютной уверенностью говорить о том, что новый смартфон выйдет уже скоро, нельзя. Сначала он должен пройти испытания, проверки, контроль качества, оценку рентабельности и другие процедуры. Но наличие патентов и заявление руководства компании дает нам основание рассчитывать на появление смартфона со скручивающимся экраном (каким бы он не был) уже довольно скоро.

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Когда разработки только ведутся и их перспективы непонятны, вряд ли кто-то будет так уверенно говорить о том, что ”компания работает над этим”. Значит, при оптимистичном прогнозе можно рассчитывать на то, что такие смартфоны могут увидеть свет уже в этом году. Я бы даже не стал исключать вероятность того, что именно они придут на смену Galaxy Note, слухи о завершении истории которого уже не намекают на скорый конец истории, а кричат о нем.

Интересно, как поступит компания, если слухи подтвердятся. Станет ли она выпускать новое устройство под вывеской ”Note” или придумает для линейки новое название? Плюсы есть и в том, и в другом потенциальном решении.

Конечно, нет достаточных гарантий, что Samsung сама будет выпускать выкатные или выдвижные телефоны. Но ее дисплейное подразделение вполне может обеспечить этими компонентами других производителей. Возможно, именно об этом и говорил представитель компании. Но патентные заявки ясно показывают, что Samsung думает об этих типах дисплеев, поэтому давайте все же надеяться на их появление.

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Будут ли популярны складные и раздвижные телефоны

Лично я считаю, что, любуясь складными экранами, мы действительно шли к раздвижным. Сразу нам этого не показали, но теперь концепты выглядят куда более перспективными. Я с удовольствием изучу такой смартфон, когда он появится. А он точно появится, хоть пока и не очень понятно, когда. А что вы думаете по этому поводу?