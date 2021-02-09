Какой функции не хватает смарт-часам, чтобы стать идеальным гаджетом

Когда появились первые смарт-часы, это было что-то вроде мутировавшего потомка старой доброй ”Монтаны”, если кто-то из читающих эти строки вспомнит, что это вообще такое. Со временем они становились все более умными, обзаводились новыми функциями, решали проблемы первых партий и просто доводились до ума. Сейчас это отличный продукт, который более-менее успешно выпускают почти все производители. Даже те, кто выпускает очень недорогие модели часов, все равно предлагают хорошее качество и богатую функциональность. Не хватает современным часам только одной функции. Точнее она уже применяется в некоторых моделях, но это какие-то неповоротливые специализированные монстры, а так хотелось бы, чтобы функция стало массовой.

Для чего нужны смарт-часы

Если расставлять по приоритетам, то лично для меня смарт-часы — это в первую очередь часы. Они должны показывать время без необходимости брать в руки телефон или бегать глазами по стенам в поисках стационарных часов. На втором месте с небольшим отставанием от первого пункта для меня возможность получать уведомления и просматривать превью сообщений, а также базовые фитнес-возможности. И уже только на третьем месте идут измерение кислорода в крови, ЭКГ и прочие функции. Конечно, приятно иметь их на запястье, но без них тоже можно жить, даже если время от времени пользуешься ими.

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Могут ли умные часы спасти жизнь

В Интернете полно историй о том, как умные часы вовремя предупредили владельца о том, что у него что-то не так с сердечным ритмом, заставив его провериться. В итоге это спасало людям жизни. Я сам лично знаю одного человека, которого в общественном месте ”прихватило”. Он получил уведомление, что с сердцем что-то не так, но не придал этому значения, а через несколько минут почувствовал себя плохо и ему пришлось вызывать скорую.

Приехала она быстро, но пока он ее ждал, он контролировал свой сердечный ритм и понимал, что с ним происходит. Нельзя сказать, что ему это спасло жизнь, но свой вклад тоже внесло. Теперь он включил все функции отслеживания и относится к ним очень серьезно.

Умные часы с измерением уровня сахара в крови

Несмотря на все эти крутые функции, лично я убежден, что в часах не хватает возможности отслеживания уровня сахара в крови. Среди моих знакомых есть несколько человек, которым постоянно приходится контролировать этот показатель своего организма и они просто не могут пустить его на ”самотек”. Вот для них это действительно было бы очень полезно.

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Даже полностью здоровым людям не мешало бы время от времени следить за сахаром в их крови, ведь его высокий или низкий уровень может не ощущаться, но сильно сказываться на здоровье, риске заболеваний и даже просто на самочувствии и выносливости. В современном обществе сплошь и рядом встречаются случаи, когда сахар высокий, но не настолько, чтобы человек это почувствовал. В итоге, ему надо бы принять меры, но он этого не знает.

Самая полезная функция умных часов

Мне кажется, это куда важнее, чем отслеживание кислорода в крови, который все равно измеряется с существенными погрешностями. Пусть и в измерении сахара будут погрешности, но для понимания общей картины и раннего предупреждения неприятностей этого будет более чем достаточно.

Тем более, что приборы для неинвазивного (ультразвукового, без прокола) определения количества сахара в крови уже существуют и активно используются. Есть даже часы, но их нельзя назвать стильным гаджетом на каждый день, поэтому пробел надо срочно заполнять.

Почему не выпускаются часы с измерением уровня сахара в крови

Скорее всего, причиной отсутствия предложения является сложность конструкции, которая приведет к увеличению стоимости продукта. Побегут его покупать только люди с сахарным диабетом. Производители могут посчитать их недостаточной аудиторией. Тем более, что при высокой цене даже эти люди не все купят себе подобный гаджет. А те, у кого нет проблем (или они так думают), в основной своей массе просто не станут ”переплачивать за ненужную функцию”.

Есть еще и второй момент, который может потребовать много времени и сил на выведение продукта на рынок. Подобные функции относятся к медицинскому оборудованию. Если заявлено, что в часах есть такая функция, она должна получить множество свидетельств. Похожая картина наблюдается с ЭКГ, которая есть в некоторых часах, но доступна не на всех рынках.

Как отслеживать сахар на смартфоне

Для того есть много приложений, которые работают как ”сольно”, так и в связке с синхронизированными приборами измерения данного показателя. Одним из приложений, которое стало с недавнего времени поддерживать мониторинг этого показателя, является FitBit.

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Тот самый бренд, который популяризировал в свое время носимые устройства, теперь предлагает контролировать уровень сахара в крови в своем приложении. Правда, для этого надо все равно купить отдельный глюкометр, который будет синхронизироваться со смартфоном, а приложение просто будет хранить данные.

Возможно, в этом можно разглядеть интерес производителя к собственным часам с отслеживанием этого жизненно важного показателя, но пока его нет. Лично я уверен, что когда он появится, можно будет сказать, что смарт-часы вышли на тот уровень развития, что можно говорить о нем, как об идеальном гаджете. Это будет отличное сочетание анализатора здоровья, средства связи и простых часов на запястье.