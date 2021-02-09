Какой функции не хватает смарт-часам, чтобы стать идеальным гаджетом

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 1

Когда появились первые смарт-часы, это было что-то вроде мутировавшего потомка старой доброй ”Монтаны”, если кто-то из читающих эти строки вспомнит, что это вообще такое. Со временем они становились все более умными, обзаводились новыми функциями, решали проблемы первых партий и просто доводились до ума. Сейчас это отличный продукт, который более-менее успешно выпускают почти все производители. Даже те, кто выпускает очень недорогие модели часов, все равно предлагают хорошее качество и богатую функциональность. Не хватает современным часам только одной функции. Точнее она уже применяется в некоторых моделях, но это какие-то неповоротливые специализированные монстры, а так хотелось бы, чтобы функция стало массовой.

Смат-часы

Смарт-часов много, но реально полезных почти нет.

Для чего нужны смарт-часы

Если расставлять по приоритетам, то лично для меня смарт-часы — это в первую очередь часы. Они должны показывать время без необходимости брать в руки телефон или бегать глазами по стенам в поисках стационарных часов. На втором месте с небольшим отставанием от первого пункта для меня возможность получать уведомления и просматривать превью сообщений, а также базовые фитнес-возможности. И уже только на третьем месте идут измерение кислорода в крови, ЭКГ и прочие функции. Конечно, приятно иметь их на запястье, но без них тоже можно жить, даже если время от времени пользуешься ими.

ТОП-7 смарт-часов, которые можно купить в 2021 году.

Могут ли умные часы спасти жизнь

В Интернете полно историй о том, как умные часы вовремя предупредили владельца о том, что у него что-то не так с сердечным ритмом, заставив его провериться. В итоге это спасало людям жизни. Я сам лично знаю одного человека, которого в общественном месте ”прихватило”. Он получил уведомление, что с сердцем что-то не так, но не придал этому значения, а через несколько минут почувствовал себя плохо и ему пришлось вызывать скорую.

пульс

Измерение пульса в умных часах уже давно стало нормой, но надо придумать что-то еще.

Приехала она быстро, но пока он ее ждал, он контролировал свой сердечный ритм и понимал, что с ним происходит. Нельзя сказать, что ему это спасло жизнь, но свой вклад тоже внесло. Теперь он включил все функции отслеживания и относится к ним очень серьезно.

Умные часы с измерением уровня сахара в крови

Несмотря на все эти крутые функции, лично я убежден, что в часах не хватает возможности отслеживания уровня сахара в крови. Среди моих знакомых есть несколько человек, которым постоянно приходится контролировать этот показатель своего организма и они просто не могут пустить его на ”самотек”. Вот для них это действительно было бы очень полезно.

Лучшие фитнес-трекеры до 100 долларов.

Даже полностью здоровым людям не мешало бы время от времени следить за сахаром в их крови, ведь его высокий или низкий уровень может не ощущаться, но сильно сказываться на здоровье, риске заболеваний и даже просто на самочувствии и выносливости. В современном обществе сплошь и рядом встречаются случаи, когда сахар высокий, но не настолько, чтобы человек это почувствовал. В итоге, ему надо бы принять меры, но он этого не знает.

Самая полезная функция умных часов

Мне кажется, это куда важнее, чем отслеживание кислорода в крови, который все равно измеряется с существенными погрешностями. Пусть и в измерении сахара будут погрешности, но для понимания общей картины и раннего предупреждения неприятностей этого будет более чем достаточно.

часы

В часах можно отслеживать все, что угодно, кроме некоторых важных для каждого вещей.

Тем более, что приборы для неинвазивного (ультразвукового, без прокола) определения количества сахара в крови уже существуют и активно используются. Есть даже часы, но их нельзя назвать стильным гаджетом на каждый день, поэтому пробел надо срочно заполнять.

Почему не выпускаются часы с измерением уровня сахара в крови

Скорее всего, причиной отсутствия предложения является сложность конструкции, которая приведет к увеличению стоимости продукта. Побегут его покупать только люди с сахарным диабетом. Производители могут посчитать их недостаточной аудиторией. Тем более, что при высокой цене даже эти люди не все купят себе подобный гаджет. А те, у кого нет проблем (или они так думают), в основной своей массе просто не станут ”переплачивать за ненужную функцию”.

часы с измерением сахара

Часы с измерением сахара существуют, но массовыми их назвать нельзя. Да и выглядят они так себе. Куда лучше встроить такую функцию в Galaxy Watch или Apple Watch.

Есть еще и второй момент, который может потребовать много времени и сил на выведение продукта на рынок. Подобные функции относятся к медицинскому оборудованию. Если заявлено, что в часах есть такая функция, она должна получить множество свидетельств. Похожая картина наблюдается с ЭКГ, которая есть в некоторых часах, но доступна не на всех рынках.

Как отслеживать сахар на смартфоне

Для того есть много приложений, которые работают как ”сольно”, так и в связке с синхронизированными приборами измерения данного показателя. Одним из приложений, которое стало с недавнего времени поддерживать мониторинг этого показателя, является FitBit.

Новые подробности о Xiaomi Mi Band 6. Будет круто!

Тот самый бренд, который популяризировал в свое время носимые устройства, теперь предлагает контролировать уровень сахара в крови в своем приложении. Правда, для этого надо все равно купить отдельный глюкометр, который будет синхронизироваться со смартфоном, а приложение просто будет хранить данные.

Часы

Когда в приличном корпусе современных часов разных брендов появится функция отслеживания сахара в крови, продукт можно будет считать законченным.

Возможно, в этом можно разглядеть интерес производителя к собственным часам с отслеживанием этого жизненно важного показателя, но пока его нет. Лично я уверен, что когда он появится, можно будет сказать, что смарт-часы вышли на тот уровень развития, что можно говорить о нем, как об идеальном гаджете. Это будет отличное сочетание анализатора здоровья, средства связи и простых часов на запястье.

Теги
Лонгриды для вас
Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями

Я всегда любил какие-то элементы дизайна, связанные с освещением. Мне нравилось, как подсвечивают здания, и тем более, как скрывают светодиоды и неон внутри помещений. Вот только делать это было как-то сложно. Я покупал ленты, крепил их в профиле к стенам, подключал через блоки питания. Все это было как-то сложно, но тут наткнулся на Aliexpress на готовое решение от Yeelight (одна из компаний Xiaomi). Оно работает из коробки, не требует сложной установки, может увеличиваться в размере до 10 метров и может работать в системе умного дома Xiaomi и даже взаимодействовать с Алисой. Проще говоря, прибор работает по принципу ”включил в розетку и все”. Приятнее всего, что и стоит такая подсветка очень недорого. Давайте расскажу о ней чуть более подробно.

Читать далее
Xiaomi
В MIUI 12 нашли следы складного Xiaomi. Когда ждать и каким он будет

Xiaomi готовит складной смартфон и это мало у кого вызывает сомнения. Однако с выходом новинки компания сильно затягивает, что дает некоторые основания сомневаться в уверенности бренда в отношении подобного устройства. Если вы ждали, когда еще один производитель начнет выпускать ”раскладушки”, то, скорее всего, вы его получите в самое ближайшее время. Пока нельзя говорить о том, сколько будет стоить подобная новинка и когда она точно появится. Однако почти с полной уверенностью можно утверждать, что складка на экране сохранится, ведь вряд ли так быстро можно было придумать действенное решение проблемы. А еще можно с большой долей вероятности говорить о том, что новый смартфон выйдет на MIUI 12. Нет смысла возвращаться к ней через пару лет. Стало быть, ждем новинку меньше, чем через год?

Читать далее
Mi Band
Какие Xiaomi Mi Band бывают, чем они отличаются и стоит ли покупать китайские версии

Не знаю, обращали ли вы внимание, но среди владельцев смартфонов на Android почти нет тех, кто бы пользовался умными часами. Несмотря на огромное количество вариантов, из которых можно было бы выбрать, все почему-то выбирают фитнес-браслеты. Сказывается невысокая цена и зачастую даже более обширная функциональность. Но, если бы не Xiaomi со своей линейкой Mi Band, так бы и довольствовались мы решениями Fitbit и других ныне не существующих производителей, выпускающих продукцию по невменяемым ценам. Другое дело, что широкий ассортимент доступных фитнес-браслетов не только не облегчает задачу по их выбору, а, напротив, усложняет её.

Читать далее
1 комментарий Оставить свой
  1. Андрей

    Лично для меня часы раньше являлись просто прибором для отслеживания времени и когда появились сотовые телефоны, необходимость в них отпала и я с удовольствием с ними расстался. Сейчас часы для меня — это просто дорогой аксессуар, обязательно из драгметалла, без всяких батареек, который пылится в шкафу. Так сказать, запас на черный день, который можно продать или передать по наследству. Часы из пластика и микросхем для меня ценности не имеют никакой, более того, это лишний геморрой, за зарядкой которого нужно следить. Не вижу смысла держать при себе дублирующие друг-друга устройства, а всякие ЭКГ и пр. абсолютно мне не интересны. Если бы часы умели лечить, заболевания, то это было бы действительно нужной функцией.

Новый комментарий