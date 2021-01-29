Часы OnePlus Watch: когда выйдут и сколько будут стоить

OnePlus очень долго дразнила нас смарт-часами, которые должны были выйти под этим бредом. Периодически появлялись комментарии руководства, утечки, мнения аналитиков и даже посты в официальных аккаунтах OnePlus. Вот только часов-то пока так и нет. Но похоже, что наконец-то их время пришло и гаджет начал получать необходимые перед выходом сертификаты. Сейчас мы говорим даже не об одной модели, а сразу о двух. Этому есть как минимум несколько подтверждений. Пока у нас есть возможность ждать какого-то приятного сюрприза от OnePlus, давайте соберем все воедино и попробуем понять, что нам готовят, когда это выйдет и сколько будет стоить.

Как выглядят часы OnePlus

Согласно приложению OnePlus Health, китайский производитель смартфонов действительно может выпустить сразу два умных гаджета. Один из них будет иметь круглый циферблат и номер модели W501GB. А второй получит квадратный корпус и номер модели W301GB.

Оба этих носимых устройства сертифицированы в бюро стандартов Индии (BIS). Следовательно, можно ожидать, что именно эта страна будет в числе первых, которые получат новые часы. Так получилось и с первым носимым устройством — OnePlus Band, которое вышло ранее в этом месяце.

Многие предполагали, что OnePlus Watch могут быть сильно похожи на уже доступные часы OPPO, но даже если информация подтвердится, сильно переживать по этому поводу не стоит. Даже при схожем внешнем виде, производитель может постараться заинтересовать нас чем-то другим. Например, ценой или дополнительными функциями.

Как называются часы OnePlus

Первые умные часы китайского бренда могут получить практически любое название. Но пока с большой долей вероятности можно говорить о предсказуемом OnePlus Watch для базовой версии устройства и OnePlus Watch RX для более продвинутой.

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Внимательные читатели заметят сходство с моделями OPPO Watch и OPPO Watch RX. Вторые еще не поступили в продажу, поэтому сравнивать с ними сложно, но OnePlus может себе позволить не просто ребрендировать часы OPPO, входящей в группу BBK, как и она сама, но и предложить свои доработки. Опять же, пока это только слухи, и сравнивать часы еще рано.

Операционная система OnePlus Watch

Изначально фигурировала информация о том, что OnePlus будет поставлять свои умные часы с Google Wear. Но, к сожалению, это может быть не так, и даже приложение OnePlus Health подтверждает то же самое.

Следовательно, мы можем ожидать, что на этих носимых устройствах будет работать собственное программное обеспечение. Минусом такого решения может стать отсутствие поддержки сторонних приложений. Если операционная система действительно будет собственной разработкой OnePlus, то, скорее всего, мы получим очередной фитнес-трекер, замаскированый под смарт-часы.

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Ограниченная серия OnePlus Watch

По крайней мере одни из двух умных часов OnePlus изначально планировалось выпустить вместе с OnePlus 8T. Возможно, те, которые имеют квадратный циферблат (W301GB), поскольку они были сертифицированы IMDA Сингапура еще в конце августа 2020 года.

Поскольку эти часы должны были быть выпущены во второй половине прошлого года, компания даже планировала выпустить Cyberpunk 2077 Limited Edition вместе с моделью OnePlus 8T в той же тематике.

Подтверждением этого была утечка тематических ремешков, произошедшая в начале ноября прошлого года. Выпускать такое специальное издание сейчас особого смысла уже не имеет, но гибкость компании в этом отношении говорит о том, что каких-то сюрпризов ждать стоит. Как минимум никто не отменял версию в стилистике McLaren, которая дополнит соответствующие смартфоны компании.

Когда выйдут OnePlus Watch

OnePlus еще официально не объявила дату запуска OnePlus Watch. Но генеральный директор компании Пит Лау сообщил, что гаджет будет выпущен в начале 2021 года. Задержки уже были, но учитывая появление сертификационных документов, можно рассчитывать на то, что новинка действительно уже совсем рядом.

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Сколько будут стоить OnePlus Watch

OnePlus родился как бренд, который предлагал флагманские решения по существенно более низким ценам. С момента своего создания продукция компании была дешевле, чем топовые решения конкурентов, хотя часто даже опережала ее по некоторым параметрам.

Это дает все основания полагать, что компания выпустит часы с этой же философией. Но учитывая, как она подняла цены на OnePlus 8 и 8 Pro в прошлом году, а потом начала выпускать устройства в бюджетном сегменте, можно предположить обратное. То есть мы получим просто часы за свои деньги и никакой сверх щедрости тут не будет. Хотя, лично мне больше хочется верить в первый вариант. Думаю, вам тоже.

Будут ли OnePlus Watch продаваться в России

Остается только добавить, что часы, скорее всего, OnePlus будут продаваться там же, где и ее смартфоны. То есть официального прихода в Россию на первых этапах ждать не приходится.

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При этом никто не отменял серые поставки и заказ с Aliexpress. Это означает, что если часы вам понравятся, то вы их без проблем сможете купить.

Пока можете ознакомиться с этим списком носимых устройств, который мы подготовили для вас не так давно. А как изучите все модели, возвращайтесь сюда или в наш Telegram-чат, чтобы рассказать о том, чего вы ждете от первых в истории умных часов под брендом OnePlus.