Смарт-часы Huawei получили возможность установки сторонних приложений

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

Есть у смарт-часов один существенный минус. Далеко не все модели позволяют устанавливать сторонние приложения, которые иногда так нужны. Чаще всего этим грешат гаджеты от Huawei. В последнее время они стали намного лучше, но невозможность расширения функций очень часто все портит. Теперь пришло время что-то менять и на часы этого бренда можно устанавливать те приложения, которые вам нужны. Нельзя сказать, что их уже очень много, но сама тенденция говорит о том, что компания решила переломить ситуацию и сделать так, чтобы можно было пользоваться ее продуктами еще более полноценно. Самое приятное, что это касается не только новых устройств по принципу ”хочешь нового — плати”, но и старых моделей, которые уже давно продаются и которые с большой долей вероятности находятся сейчас на вашей руке.

Часы Huawei

Смарт-часы Huawei по праву продаются лучше почти всех часов от производителей Android-смартфонов.

Смарт-часы Huawei

Huawei использует в своих часах очень хорошее оборудование. Когда выходили первые модели, к ним были вопросы, но со временем все становилось лучше буквально на глазах. Например, я делал обзоры Huawei Watch GT и Huawei Watch GT 2. Разница была, как между фитнес-трекером и серьезным гаджетом, и это я не мог не отметить в подготовленном материале.

3000 долларов за новый складной Huawei в стиле Galaxy Z Fold 2. Серьезно?

Вот только несмотря на широкие возможности железа, Huawei часто подводило ее странное нежелание делать софт лучше. Он был неплох, но только для среднего уровня, в то время, как некоторые другие производители предлагали куда более серьезные и функциональные решения.

Установка приложений на часы Huawei

Теперь компании приходится не так сладко, как раньше, и, возможно, именно поэтому она решила анонсироваться первое стороннее приложение, доступное для установки на Lite OS. В частности пользователи Huawei Watch GT 2 Pro теперь могут установить Fitify — первое стороннее приложение, доступное для пользователей за пределами Китая.

Часы Huawei

Часы Huawei Watch GT 2 Pro получили возможность установки приложений и это хорошо.

Хотя само приложение, скорее всего, станет благом только для тех, кто занимается персонализированными тренировками, именно сам факт такой возможности станет отличной новостью для владельцев часов китайского бренда. Fitify может стать первым в длинном списке приложений, выходящих на платформе. Компания заявляет, что намерена сотрудничать со сторонними разработчиками, чтобы расширить возможности платформы носимой электроники.

Стоит ли покупать смарт-часы Huawei

Видимо, в этом направлении компания нашла резервы для того, чтобы увеличить продажи, которые ей так нужны в этот сложный период. Сейчас Huawei как никогда важно сотрудничество со сторонними разработчиками. Подразделение смартфонов обнаружило это на собственном горьком опыте в мае 2019 года, когда поддержка сервисов Google была прекращена для новых продуктов.

Часы Huawei

У часов Huawei много плюсов, но есть и минусы.

Пусть AppGallery постепенно развивается и по-прежнему остается незаменимым помощником, но с тех пор компания изо всех сил пытается восстановить позиции на рынке смартфонов. В четвертом квартале 2020 года она уступила по глобальным поставкам смартфонов не только Samsung, Xiaomi и Apple, но даже дала выйти вперед таким брендам, как Oppo и Vivo.

Выживет ли Honor без Huawei.

Несмотря на проблемы со смартфонами, носимые устройства — серьезная возможность поправить свое положение на рынке. Так можно если не спастись, то как минимум выиграть время на принятие серьезных решений и сбор ресурсов для дальнейшего существования. А там может быть ситуация изменится или Huawei построит свой завод.

По данным Counterpoint, Watch GT 2 стали третьими по популярности умными часами в мире в первой половине 2020 года. Согласно тому же отчету, Huawei отставала от Apple и Garmin только на рынке носимых устройств.

Часы Huawei

Часы это не только циферблаты со временем. Нужны и сторонние приложения.

Недостатки часов Huawei

Huawei Watch GT 2 Pro отлично работают, позволяют долго их не заряжать, имеют важные функции для отслеживания тренировок и просто активности, но при этом они не могут ничего предложить из дополнительных функций. По сути это можно назвать прокаченным трекером в корпусе часов. Теперь ситуация меняется и возможность установки приложений позволит вывести часы на новый уровень пользовательского опыта.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Особенно приятно то, что компания не стала зацикливаться на том, чтобы выпускать функции только для новых часов, а прокачала в том числе и старые. И если они у вас есть, имейте в виду, что теперь они стали чуть-чуть лучше и функциональнее.

Теги
Лонгриды для вас
AirPods Pro
Почему для Android нет хорошего аналога AirPods

Несмотря на то, что на рынке существует множество настоящих беспроводных наушников, нет никаких сомнений в том, что AirPods от Apple безраздельно властвуют на нем. Apple захватила почти половину рынка в 2020 году, и даже у таких тяжеловесов, как Samsung и Xiaomi была лишь небольшая часть этой доли, несмотря на их гораздо более сильные позиции в мире смартфонов. Но почему AirPods так популярны, учитывая их ориентированные на Apple функции, высокие цены и множество потенциально более выгодных конкурентов? Проще всего сказать, что это просто маркетинг и ”секта Apple”, но правда гораздо сложнее. Тут и удачное время запуска, и угаданные тренды, и даже общее положение дел внутри компании.

Читать далее
Honor
Выживет ли Honor без Huawei

Honor - один из крупнейших китайских брендов смартфонов в мире. Основанный в 2013 году как дочернее предприятие Huawei, он был нацелен на молодую аудиторию и продажу через Интернет еще до того, как это стало мейнстримом. Смартфоны Honor стоили дешевле, чем продукты его материнской компании, но гарантировали сопоставимое качество. Именно это было силой бренда, который рос на глазах, но это же должно было стать его слабым местом. Если говорить грубо, то в нем не было самостоятельности. Honor даже превратился в имя нарицательное, став символом всего, что делается довольно качественно, но исключительно в рамках более сильного бренда. После этого китайские компании даже начали сами создавать свои суббренды для более доступных устройств. Мне это засилие имен не очень нравится, но сейчас не об этом. Лучше постараемся понять, что будет с Honor после отделения от Huawei, и выяснить, сможет ли бренд выжить.

Читать далее
Йога в домашних условиях с Android. Примеры приложений

Популярность занятий йогой периодически меняется. То все повально начинают изучать различные практики, то, как будто наигравшись в мир Востока, забывают об этом до лучших времен. Но все равно интерес к этому виду физической активности довольно высокий и люди интересуются с чего начать, как развиваться, кто поможет и что это вообще из себя представляет. Как и для любых занятий, в Google Play уже давно существует множество приложений. Я хочу рассказать о самых интересных из них и привести примеры того, что можно скачать уже сегодня, чтобы начать новую жизнь. Тем более, когда это делать, как не в начале года. Это же классика - в очередной раз начать все менять с 1 января.

Читать далее
Новый комментарий