Смарт-часы Huawei получили возможность установки сторонних приложений

Есть у смарт-часов один существенный минус. Далеко не все модели позволяют устанавливать сторонние приложения, которые иногда так нужны. Чаще всего этим грешат гаджеты от Huawei. В последнее время они стали намного лучше, но невозможность расширения функций очень часто все портит. Теперь пришло время что-то менять и на часы этого бренда можно устанавливать те приложения, которые вам нужны. Нельзя сказать, что их уже очень много, но сама тенденция говорит о том, что компания решила переломить ситуацию и сделать так, чтобы можно было пользоваться ее продуктами еще более полноценно. Самое приятное, что это касается не только новых устройств по принципу ”хочешь нового — плати”, но и старых моделей, которые уже давно продаются и которые с большой долей вероятности находятся сейчас на вашей руке.

Смарт-часы Huawei

Huawei использует в своих часах очень хорошее оборудование. Когда выходили первые модели, к ним были вопросы, но со временем все становилось лучше буквально на глазах. Например, я делал обзоры Huawei Watch GT и Huawei Watch GT 2. Разница была, как между фитнес-трекером и серьезным гаджетом, и это я не мог не отметить в подготовленном материале.

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Вот только несмотря на широкие возможности железа, Huawei часто подводило ее странное нежелание делать софт лучше. Он был неплох, но только для среднего уровня, в то время, как некоторые другие производители предлагали куда более серьезные и функциональные решения.

Установка приложений на часы Huawei

Теперь компании приходится не так сладко, как раньше, и, возможно, именно поэтому она решила анонсироваться первое стороннее приложение, доступное для установки на Lite OS. В частности пользователи Huawei Watch GT 2 Pro теперь могут установить Fitify — первое стороннее приложение, доступное для пользователей за пределами Китая.

Хотя само приложение, скорее всего, станет благом только для тех, кто занимается персонализированными тренировками, именно сам факт такой возможности станет отличной новостью для владельцев часов китайского бренда. Fitify может стать первым в длинном списке приложений, выходящих на платформе. Компания заявляет, что намерена сотрудничать со сторонними разработчиками, чтобы расширить возможности платформы носимой электроники.

Стоит ли покупать смарт-часы Huawei

Видимо, в этом направлении компания нашла резервы для того, чтобы увеличить продажи, которые ей так нужны в этот сложный период. Сейчас Huawei как никогда важно сотрудничество со сторонними разработчиками. Подразделение смартфонов обнаружило это на собственном горьком опыте в мае 2019 года, когда поддержка сервисов Google была прекращена для новых продуктов.

Пусть AppGallery постепенно развивается и по-прежнему остается незаменимым помощником, но с тех пор компания изо всех сил пытается восстановить позиции на рынке смартфонов. В четвертом квартале 2020 года она уступила по глобальным поставкам смартфонов не только Samsung, Xiaomi и Apple, но даже дала выйти вперед таким брендам, как Oppo и Vivo.

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Несмотря на проблемы со смартфонами, носимые устройства — серьезная возможность поправить свое положение на рынке. Так можно если не спастись, то как минимум выиграть время на принятие серьезных решений и сбор ресурсов для дальнейшего существования. А там может быть ситуация изменится или Huawei построит свой завод.

По данным Counterpoint, Watch GT 2 стали третьими по популярности умными часами в мире в первой половине 2020 года. Согласно тому же отчету, Huawei отставала от Apple и Garmin только на рынке носимых устройств.

Недостатки часов Huawei

Huawei Watch GT 2 Pro отлично работают, позволяют долго их не заряжать, имеют важные функции для отслеживания тренировок и просто активности, но при этом они не могут ничего предложить из дополнительных функций. По сути это можно назвать прокаченным трекером в корпусе часов. Теперь ситуация меняется и возможность установки приложений позволит вывести часы на новый уровень пользовательского опыта.

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Особенно приятно то, что компания не стала зацикливаться на том, чтобы выпускать функции только для новых часов, а прокачала в том числе и старые. И если они у вас есть, имейте в виду, что теперь они стали чуть-чуть лучше и функциональнее.