Зачем нужна функция Разминки в смарт-часах

Носимые устройства в последнее время показывают очень хорошие показатели продаж. Многие пользователи приобретают их для уведомлений, однако не стоит забывать и о других функциях, например, о контроле за своим здоровьем. Думаю, что каждый владелец умных часов или фитнес-трекеров хоть раз сталкивался с напоминанием о разминке, которое обычно приходит, когда вы сидите на одном месте больше часа. Все по-разному относятся к этой функции: одни выполняют неукоснительно, другие просто игнорируют, третьи, и вовсе отключают. Сегодня постараемся разобраться, зачем носимые устройства заставляют нас разминаться так часто.

Последствия сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни — настоящая проблема современного мира. Ну, сами подумайте. Мы проводим огромное количество времени сидя за компьютером или смартфоном. Смотрим фильмы, сидим в Инстаграм или ТикТок. Из-за недостаточной активности увеличивается вес, начинаются другие проблемы.

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Но как фитнес-трекер в этом может помочь? Ведь он совсем не мотивирует на пробежку или поход в зал. Единственное, чего он хочет — чтобы вы встали. Вся суть кроется в том, что нельзя компенсировать длительное сидение регулярными упражнениями и тренировками.

То есть, если вы сидите на рабочем месте порядка 6-7 часов в день и каждый день после работы пробегаете 5 км — не думайте, что ведете правильный образ жизни, это не так. Учеными было проведено огромное количество исследований, которые доказали — сидячий образ жизни независимо от физической активности крайне вреден для здоровья.

Решить эту проблему нам отлично помогают различные носимые устройства. Их суть предельно проста. Как только смарт-часы видят, что вы засиделись, сразу же отправляют сообщение о необходимости разминки. Для этого вам не понадобится много времени. Думаю, что каждый сможет найти пару минут на работе.

Многие задаются другим вопросом: а зачем вставать каждый час, если в итоге я все равно провожу за компьютерным столом порядка 5 часов в день? Суть кроется в том, что сидеть 3 часа без разминки и с разминкой — абсолютно разные вещи. Чем меньше будут ваши отрезки между беспрерывным сидением, тем лучше для здоровья.

Одно из самых глобальных исследований на эту тему провели японские медики. В 1990-1998 году они опросили более 87 тыс. человек в возрасте 40-80 лет на тему сидячего образа жизни и после этого наблюдали за ними аж 19 лет.

Результаты показали, что смертность в результате тромбоэмболии по сравнению с людьми, придерживающимися активного образа жизни, повышалась на 70% у тех, кто проводил в положении сидя более 2,5 часов в день.

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Зачем нужны смарт-часы

Часы от компании Samsung имеют фирменное приложение Samsung Health Monitor, которое имеет массу различных функций, вроде контроля физической активности, анализа сна или подсчета калорий в пище. Среди них находится место и разминке. Кстати, если вы задумались об их покупке, рекомендую обратить внимание на новые Galaxy Watch 4, о них мы писали ранее.

Ежедневно ваш смартфон предлагает вам закрыть цель дня, состоящую из трех цветов: зеленый, розовый и синий, где последний отвечает как раз за разминку в течение часа. По умолчанию для ее закрытия вам необходимо будет размяться 6 раз, но вы всегда можете изменить этот параметр в настройках.

А вот что говорит об этом компания Huawei:

Наши фитнес-трекеры наблюдают за уровнем вашей физической активности в течение дня и время от времени напоминают о необходимости двигаться, меньше сидеть и сохранять активность. Часы отображают тремя цветовыми кругами: количество пройденных шагов в день, время физической активности и периоды средней и высокой активности. Следите за показателями и вдохновляйтесь своими результатами.

Напоминание о разминке в Mi Band

Топ за свои деньги это не только про смартфоны. Популярные Mi Band также не забыли про эту функцию. При этом работает она на порядок лучше, чем это реализовано в дорогих смарт-часах. Мои товарищи неоднократно жаловались, что Apple Watch будили их ночью с уведомлением о необходимости разминки. Здесь этого недостатка нет, так как подобная фишка поддается гибкой настройке.

Чтобы активировать напоминание о разминке в своих Mi Band вам необходимо:

Перейти в фирменное приложение Mi Fit;

Далее заходим во вкладку Профиль;

Выбираем нужный браслет в разделе Мои устройства;

Переходим во вкладку Напоминания о разминке;

Далее вручную настраиваем время работы этой функции.

Готово.

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А вы пользуетесь смарт-часами или фитнес-трекерами? Пользуетесь напоминанием о разминке? Обязательно поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате и помните, что наше здоровье складывается из подобных ежедневных мелочей, которые напрямую влияют на качество жизни.