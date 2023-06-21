10 крутых товаров с Яндекс Маркета, которые можно купить со скидкой. Плюс дополнительный бонус

Обычно по средам мы готовим наши традиционные подборки крутых товаров с AliExpress, но сегодня решили немного отойти от традиций и предложить вам подборку слегка иного рода. В ней мы соберем не менее крутые и не более дорогие товары, но не с популярного китайского маркетплейса, а с Яндекс Маркета. Решили поступить так мы из-за того, что сейчас там можно найти хорошие скидки и одну выгодную акцию, о которой мы поговорим ближе к концу статьи. Она позволит без какого-либо труда сэкономить на покупках сразу 20%. Но сначала давайте посмотрим, что можно купить интересного на этой площадке.

Набор отверток для точных работ

Если у вас дома есть какие-то гаджеты, которые вы ремонтируете, для вас просто незаменим такой набор миниатюрных инструментов. В него входит сразу 117 предметов, аккуратно упакованных в специальный кейс. Есть разные биты (98 штук), ручка, инструменты намагничивания, ”подцеплялки” и многое другое. Подойдет для ремонта и затяжки дужек очков, детских игрушек и моделизма.

Цена: 820 рублей

Купить набор отверток для точных работ

Создание дыма для вечеринки или съемки

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Эта дым-машина или генератор тумана позволяет создать большое количество белого тумана. Такое может понравиться вашим гостям во время вечеринок или пригодиться для съемок роликов, блогов или рилсов. Есть функция дистанционного управления. Для работы потребуется докупить глицериновую жидкость, которая стоит примерно 200-300 рублей за литр, а хватит ее очень на долгое время.

Цена: 5 980 рублей

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Тактический ремень с защелкой

Обычные ремни есть у всех, а такой не только выделит вас, но и будет очень удобным. Надо только один раз отрегулировать его по длине и дальше просто защелкивать механическую застехку. Чтобы расстегнуть его надо будет нажать на два язычка по бокам от пряжки. Особенно хорошо подойдет для спецодежды, мотоэкипировки и другой одежды. Но и с джинсами/шортами будет хорошо смотреться. Есть два цвета — черный и хаки.

Цена: 290 рублей

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Зонт в виде катаны

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

По большому счету это обычный складной зонт-трость, но его важной особенностью является то, что его ручка сделана в виде знаменитого самурайского меча. Можно носить его через плечо и чувствовать себя настоящим самураем. Это просто стильный аксессуар для любителей всего восточного.

Цена: 1 120 рублей

Купить зонт в виде катаны

Бейсболка без козырька

С одной стороны это обычная бейсболка, а с другой у нее нет козырька. На голове она сидит, как стильная шапочка, но это все еще бейсболка, сшитая по традиционным канонам. Сзади есть механизм регулировки по размеру, а на выбор доступно несколько цветов. От обычного черного до разных ярких.

Цена: 670 рублей

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Переходник на все случаи жизни

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Этот переходник решает чуть ли не все проблемы совместимости нашего времени. Так как многие товары везутся по параллельному импорту, они часто обладают не той вилкой, которая подходит к нашим розеткам. С таким недорогим переходником из ABS пластика вы воткнете почти любой гаджет вне зависимости от его изначального рынка сбыта в российскую розетку европейского типа.

Цена: 90 рублей

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Свечка с приколом для именинника

Когда вы хотите поздравить кого-то, кому уже больше 18 лет, можно купить для него торт и украсить такой свечкой. На ней просто и незамысловато написано ”Как же давно тебе не 18”. Только не пытайтесь проделать это с женой, если точно не уверены, что она отнесется к этому с юмором.

Цена: 180 рублей

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Зонт для лобового стекла автомобиля

ТОП-10 дешевых товаров с АлиЭкспресс, которые можно купить и без распродажи.

Когда машина долго стоит на солнце летом, ее салон выгорает от ультрафиолета, а панель нагревается так, что потом еще долго выполняет функцию печки. Просто раскройте этот зонт, который заслонит лобовое стекло и и защитит машину от износа, а вас от жары. Заодно обезопасите себя от забытой на сидении бутылки воды, которая может как линза фокусировать лучи и приводить к возгоранию. И такие случаи бывают.

Цена: 1 290 рублей

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Сумка для бега и путешествий

Такая сумка имеет плоский профиль и может пригодиться путешественникам и спортсменам. Первым для скрытого ношения документов и ценностей, а вторым для того, чтобы удобно было взять с собой телефон и ключи от дома на пробежку. Сумка на молнии имеет ремень для фиксации на теле. Хотя, изначально она создавалась именно для спорта, туризм ее дополнительная функция. Есть защита от воды, регулировка ремня и светоотражающие полоски.

Цена: 950 рублей

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Недорогой шуруповерт со сменными аккумуляторами

Товары с AliExpress, которые так и просятся в корзину или список желаний.

Несмотря на невысокую цену, у этого шуруповерта есть все, что нужно. Он продается в удобном кейсе, в который положили набор бит, сверла, зарядку и сменный аккумулятор. Сам инструмент имеет прорезиненную рукоятку, переключение ограничителя усилия, емкий аккумулятор и большой крутящий момент.

Цена: 1 800 рублей

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Скидка на Яндекс Маркете

А теперь самое интересное. Чтобы купить товары со скидкой, надо накидать в корзину чего-либо на 5000 рублей. Это может быть один товар или несколько, но покупать их надо одновременно. За это вы получите скидку 1000 рублей. Есть несколько ограничений. Например, скидка предоставляется тем, кто не покупал на Маркете последние 365 дней. А также она не распространяется на товары относящиеся к алкоголю, системам нагревания, электронным испарителям и аксессуары для них (включая стики).

По маркам и продавцам ограничения минимальны. Не дается скидка на продукцию Dyson и у продавцов «Мир Кубиков», «LEGO», а также товары из раздела Яндекс.Лавки.

Скидки распространяются не только на товары из этой подборки. Главное, чтобы они соответствовали критериям, приведенным выше. Успейте купить со скидкой до 30 июня включительно.