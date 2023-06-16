5 хороших телевизоров на Андроид ТВ, которые по карману каждому

Многие пользователи уже давно не воспринимают телевизоры диагональю меньше 50 дюймов. Но есть много квартир и комнат, где такие огромные экраны просто будут не к месту. В такой ситуации отлично подойдут телевизоры до 43 дюймов включительно. При этом хочется не просто, чтобы он мог показывать эфирное ТВ, но и имел доступ к интернету и различным онлайн-кинотеатрам. Именно поэтому мы решили вам помочь и подобрали пять хороших телевизоров на Андроид ТВ стоимостью до двадцати тысяч рублей.

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Благодаря операционной системе от Google у вас будет доступ к огромному количеству приложений и почти неограниченным возможностям по просмотру фильмов и сериалов. За такую цену позволить себе телек может хоть кто, поэтому вам остается только выбрать нужную диагональ, понравившиеся технические характеристики и оформить заказ.

Смарт телевизор 32 дюйма

Многие покупатели ищут телевизор не в гостинную или спальню, а на кухню или дачу. В такой ситуации речи о большом размере точно не идет. Обычно это что-то маленькое и компактное. Но остаться без Смарт ТВ тоже не хочется. Поэтому лучше сразу присмотреться к телевизору POLAR P32L32T2CSM. Ох уж эти названия. Он имеет диагональ 32 дюйма и идеально впишется практически в любую кухню.

Разрешение экрана здесь не самое большое — 1366 на 768 пикселей, но для такой диагонали этого более чем достаточно. Картинка будет выглядеть хорошо. За звук в нем отвечают два динамика по 8 Вт каждый, поэтому можете не переживать, что прослушаете важный момент в любимом сериале. Ну а угол обзора в 178 градусов можно только похвалить. Кстати, при покупке вы получите 60 дней подписки на Окко.

Купить POLAR 32

Какой телевизор 32 дюйма лучше

Есть в нашей подборке и еще один 32 дюймовый телевизор на Андроид ТВ. Модель WEYON 32 по основным техническим характеристикам практически не отличается от POLAR:

Безрамочный дизайн;

Разрешение HD Ready 1366 х 768 пикселей;

Операционная система Android 11;

Двойные динамики с улучшенным звуком;

Встроенный цифровой тюнер.

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Но есть и одно очень серьезное преимущество. Если в модели Polar всего четыре гигабайта встроенной памяти, то в телевизоре WEYON их целых восемь. То есть вы сможете установить значительно больше приложений и закинуть в память необходимые вам фильмы. Плюс ко всему, можете спокойно скачивать игры, не переживая, что не останется места под другие приложения. Тем более что игрушек на Андроид ТВ можно найти реально много.

Купить WEYON 32

Телевизор 40 дюймов со Смарт ТВ

Если же 32 дюйма для вас маловато, то можем посмотреть на телевизоры немного побольше. Например, вот на такой вариант: POLARLINE 40PL52TC-SM. Когда-нибудь производители перестанут кодировать названия своих устройств, и жить станет чуточку проще. Что же вы получите чуть больше чем за 15 тысяч рублей. Экран на 40 дюймов с разрешением FullHD (1920 х 1080 пикселей). Больше для такого размера и не потребуется. Отдельно отмечу углы обзора в 178 градусов. Как бы вы его не установили, качество изображения останется на высоте.

А большое количество разных разъемов позволит вам подключить к телевизору любые приставки и другую периферию. Здесь даже есть сетевой LAN разъем, если вы переживаете за скорость интернета по Wi-Fi. Вместе с этим телевизором тоже дают подписку на Okko на 60 дней, так что у вас будет возможность протестировать все его возможности.

Купить POLARLINE 40

Смарт телевизор 43 дюйма

Но если вы готовы потратить еще немного больше денег, то без проблем можно замахнуться и на телевизор с диагональю 43 дюйма. Как раз POLARLINE 43PL51STC-SM буквально ждет, пока вы сделаете заказ. Здесь большой 43 дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей с углами обзора 178 градусов, 4 гигабайта встроенной памяти и Андроид 11 на борту.

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По сравнению с предыдущими моделями, здесь даже поддерживается управление со смартфона. Причем не просто переключение каналов, но и голосовой ввод, и даже просто набор текста с помощью клавиатуры. Очень удобная функция, при которой не придется переживать, что пульт находится вне зоны видимости. На большом экране даже приятно будет поиграть в разные игры, которых в Google Play великое множество.

Купить POLARLINE 43

Какой хороший телевизор 43 дюйма

Ну а самым дорогим и при этом навороченным в нашей сегодняшней подборке стал телевизор Kivi 43F750NB. За что же производитель просит у нас 19 тысяч рублей? Давайте посмотрим на характеристики:

Экран 43 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей с поддержкой HDR10 и углом обзора 176 градусов;

и углом обзора 176 градусов; Два динамика по 16 Вт с поддержкой Dolby Audio ;

; Поддержка скоростного Wi-Fi 5;

Встроенный проигрыватель для большинства популярных форматов;

8 ГБ встроенной памяти;

Bluetooth для беспроводных аксессуаров.

Как видите, есть за что переплатить. Ну и не забывайте, что на борту у этого телевизора операционная система Андроид ТВ, а значит, вам доступно огромное количество разных приложений и игр.

Купить Kivi 43