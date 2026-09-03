Хорошая зарядка — это не просто «воткнул и забыл». Это скорость, компактность и уверенность, что устройство получает именно столько ватт, сколько нужно. Одна очень крутая модель была в моей недавней подборке классных товаров с AliExpress. А сегодня я собрал ещё пять вариантов под разные задачи и бюджеты — от крошечного блока в кармане до станции, которая зарядит два ноутбука сразу.

Собрал в кучу самые крутые зарядки с AliExpress. Фото.

Собрал в кучу самые крутые зарядки с AliExpress

Зарядка размером с кубик сахара — и честные 100 Вт

Baseus Mini 100W за 1 549 рублей — один из самых компактных блоков питания на 100 Вт в мире. Корпус 35×35 мм: меньше, чем большинство зарядников для смартфонов. При этом выдаёт 100 Вт через один порт USB-C — достаточно для зарядки MacBook Air, iPad Pro или любого смартфона с быстрой зарядкой.

Маленький, но очень мощный блок питания. Фото.

Маленький, но очень мощный блок питания

Купить Baseus Mini 100W

Один порт — единственное ограничение. Если нужно заряжать несколько устройств одновременно, это не ваш вариант. Но как компактный блок питания в дорогу или сумку лучшего решения за эти деньги я найти не смог. Кабель USB-C в комплекте — не нужно докупать отдельно. Вместо него лучше присмотреть один из 10 других гаджетов с AliExpress.

65 Вт с поддержкой всех протоколов быстрой зарядки

UGREEN Nexode Air 65W GaN за 1 609 рублей чуть крупнее Baseus Mini, зато охватывает максимально широкий круг устройств. Поддерживает PD 3.0, QC 4.0 и PPS — три главных протокола быстрой зарядки, которые используют Samsung, Xiaomi, Apple, Lenovo и другие производители.

Компактный блок питания от UGREEN. Фото.

Компактный блок питания от UGREEN

Купить UGREEN Nexode Air 65W GaN

65 Вт — оптимальная мощность: хватает для большинства ноутбуков в режиме умеренной работы, быстро заряжает смартфоны и планшеты, при этом блок остаётся компактным. Один порт USB-C и GaN-технология, про которую у нас есть отдельный текст. Идеальный вариант для тех, кто хочет один зарядник на все устройства и не хочет думать о совместимости. Следить за новинками и акциями удобно в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

140 Вт и четыре порта — заряжает всё, что есть на столе

Baseus 140W PD за 2 588 рублей — это когда нужно заряжать несколько устройств без отдельного зарядника для каждого. Четыре порта: 3 USB-C и 1 USB-A. При подключении одного устройства выдаёт честные 140 Вт на один порт — достаточно для зарядки мощных игровых ноутбуков и MacBook Pro.

Качественный блок для зарядки нескольких устройств одновременно. Фото.

Качественный блок для зарядки нескольких устройств одновременно

Купить Baseus 140W PD

При подключении нескольких устройств мощность распределяется между портами. Смартфон, планшет, ноутбук и наушники — всё одновременно от одного блока. Один удлинитель вместо четырёх зарядников на рабочем столе реально меняет ситуацию с проводами.

100 Вт в корпусе меньше зарядки MacBook

UGREEN 100W за 2 719 рублей — это два порта USB-C и один USB-A, до 100 Вт на устройство, поддержка QC 4.0 и QC 3.0. По размеру на 45% меньше оригинального адаптера питания аналогичной мощности для MacBook — это заметная разница, когда кладёшь в сумку.

Компактные 100 Вт для зарядки нескольких устройств. Фото.

Компактные 100 Вт для зарядки нескольких устройств

Купить UGREEN 100W

Три порта позволяют заряжать ноутбук и одновременно смартфон или наушники. 100 Вт на один порт USB-C — достаточно для большинства ноутбуков на рынке. Хороший баланс между мощностью, портами и компактностью для тех, кто работает с несколькими устройствами. Обсудить выбор зарядки можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

160 Вт с дисплеем — зарядная станция, которая показывает, что делает

UGREEN 160W GaN с интеллектуальным дисплеем за 4 443 рубля — топовая модель подборки и самая необычная. 160 Вт суммарной мощности, откидная вилка, 4 порта USB-C и 1 USB-A. Главная фишка — дисплей на корпусе. Он в реальном времени показывает, сколько ватт выдаётся и по какому протоколу. Подключил ноутбук — видишь «140W PD». Добавил смартфон — мощность перераспределилась и дисплей показывает новые значения. Это не просто красиво: сразу понятно работает ли быстрая зарядка и нет ли проблем с кабелем или совместимостью.

Самая крутая зарядка на сегодняшний день. Фото.

Самая крутая зарядка на сегодняшний день

Купить UGREEN 160W GaN

До 140 Вт на один порт USB-C — достаточно для зарядки игрового ноутбука под нагрузкой. Мощности 160 Вт суммарно хватает, чтобы одновременно заряжать два ноутбука средней мощности. Откидная вилка — не торчит из розетки под углом, аккуратно сидит вплотную к стене. За 4 443 рубля — это лучший вариант для тех, у кого на столе больше двух устройств и кто хочет один блок питания вместо нескольких. Актуальные ссылки на все товары из подборки публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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