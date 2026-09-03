Хорошая зарядка — это не просто «воткнул и забыл». Это скорость, компактность и уверенность, что устройство получает именно столько ватт, сколько нужно. Одна очень крутая модель была в моей недавней подборке классных товаров с AliExpress. А сегодня я собрал ещё пять вариантов под разные задачи и бюджеты — от крошечного блока в кармане до станции, которая зарядит два ноутбука сразу.

Зарядка размером с кубик сахара — и честные 100 Вт

Baseus Mini 100W за 1 549 рублей — один из самых компактных блоков питания на 100 Вт в мире. Корпус 35×35 мм: меньше, чем большинство зарядников для смартфонов. При этом выдаёт 100 Вт через один порт USB-C — достаточно для зарядки MacBook Air, iPad Pro или любого смартфона с быстрой зарядкой.

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Один порт — единственное ограничение. Если нужно заряжать несколько устройств одновременно, это не ваш вариант. Но как компактный блок питания в дорогу или сумку лучшего решения за эти деньги я найти не смог. Кабель USB-C в комплекте — не нужно докупать отдельно. Вместо него лучше присмотреть один из 10 других гаджетов с AliExpress.

65 Вт с поддержкой всех протоколов быстрой зарядки

UGREEN Nexode Air 65W GaN за 1 609 рублей чуть крупнее Baseus Mini, зато охватывает максимально широкий круг устройств. Поддерживает PD 3.0, QC 4.0 и PPS — три главных протокола быстрой зарядки, которые используют Samsung, Xiaomi, Apple, Lenovo и другие производители.

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65 Вт — оптимальная мощность: хватает для большинства ноутбуков в режиме умеренной работы, быстро заряжает смартфоны и планшеты, при этом блок остаётся компактным. Один порт USB-C и GaN-технология, про которую у нас есть отдельный текст. Идеальный вариант для тех, кто хочет один зарядник на все устройства и не хочет думать о совместимости. Следить за новинками и акциями удобно в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

140 Вт и четыре порта — заряжает всё, что есть на столе

Baseus 140W PD за 2 588 рублей — это когда нужно заряжать несколько устройств без отдельного зарядника для каждого. Четыре порта: 3 USB-C и 1 USB-A. При подключении одного устройства выдаёт честные 140 Вт на один порт — достаточно для зарядки мощных игровых ноутбуков и MacBook Pro.

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При подключении нескольких устройств мощность распределяется между портами. Смартфон, планшет, ноутбук и наушники — всё одновременно от одного блока. Один удлинитель вместо четырёх зарядников на рабочем столе реально меняет ситуацию с проводами.

100 Вт в корпусе меньше зарядки MacBook

UGREEN 100W за 2 719 рублей — это два порта USB-C и один USB-A, до 100 Вт на устройство, поддержка QC 4.0 и QC 3.0. По размеру на 45% меньше оригинального адаптера питания аналогичной мощности для MacBook — это заметная разница, когда кладёшь в сумку.

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Три порта позволяют заряжать ноутбук и одновременно смартфон или наушники. 100 Вт на один порт USB-C — достаточно для большинства ноутбуков на рынке. Хороший баланс между мощностью, портами и компактностью для тех, кто работает с несколькими устройствами. Обсудить выбор зарядки можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

160 Вт с дисплеем — зарядная станция, которая показывает, что делает

UGREEN 160W GaN с интеллектуальным дисплеем за 4 443 рубля — топовая модель подборки и самая необычная. 160 Вт суммарной мощности, откидная вилка, 4 порта USB-C и 1 USB-A. Главная фишка — дисплей на корпусе. Он в реальном времени показывает, сколько ватт выдаётся и по какому протоколу. Подключил ноутбук — видишь «140W PD». Добавил смартфон — мощность перераспределилась и дисплей показывает новые значения. Это не просто красиво: сразу понятно работает ли быстрая зарядка и нет ли проблем с кабелем или совместимостью.

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До 140 Вт на один порт USB-C — достаточно для зарядки игрового ноутбука под нагрузкой. Мощности 160 Вт суммарно хватает, чтобы одновременно заряжать два ноутбука средней мощности. Откидная вилка — не торчит из розетки под углом, аккуратно сидит вплотную к стене. За 4 443 рубля — это лучший вариант для тех, у кого на столе больше двух устройств и кто хочет один блок питания вместо нескольких. Актуальные ссылки на все товары из подборки публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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