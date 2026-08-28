Положите телефон на беспроводную подставку и через полчаса он станет заметно теплее, чем тот же аппарат на кабеле при той же входной мощности. И это лишь один из множества недостатков беспроводной зарядки. Ведь причина не в самом смартфоне, а в принципе работы технологии. Сначала она превращает электричество в магнитное поле, а потом собирает его обратно — и на каждом шаге часть энергии уходит в тепло. Разбираемся, насколько это опасно для батареи и когда стоит задуматься о смене привычки.

Откуда берётся лишнее тепло

Кабельная зарядка работает по прямой схеме: блок питания превращает переменный ток из розетки в постоянный нужного напряжения, и этот ток идёт сразу в батарею. Одно преобразование — одна порция потерь. Беспроводная устроена сложнее.

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Блок питания снова делает постоянный ток, но затем схема внутри подставки превращает его обратно в переменный высокочастотный, прокачивает через плоскую катушку и создаёт вокруг неё переменное магнитное поле. Катушка в телефоне ловит это поле и снова превращает его в ток, который ещё раз выпрямляется для батареи. Получается пять преобразований вместо одного, и на каждом шаге часть энергии рассеивается теплом.

Больше всего энергии теряется при передаче через воздух. Магнитное поле передающей катушки расходится во все стороны, а принимающая катушка ловит только ту часть, что проходит через её плоскость. Остальное просто рассеивается в пространство — это принципиальный изъян такой передачи. Если вам интересна и оборотная сторона вопроса, мы уже объясняли, почему проводная зарядка в смартфоне быстрее беспроводной.

Насколько сильнее теряется энергия — цифры из теста

Команда iFixit зарядила iPhone 15 Pro с нуля до 100% разными способами и посчитала каждый ватт-час. По их данным, кабельная зарядка с современным блоком питания забрала из розетки примерно на 36% больше, чем вошло в батарею — это обычные потери любого адаптера. MagSafe по стандарту Qi2, лучший из беспроводных вариантов, потребовал уже на 59% больше. А обычная Qi-подставка с лёгким смещением катушек — почти вдвое больше по сравнению с кабелем.

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В процентах разница кажется скромной, но за ней стоит реальное тепло. Оно ощущается в руках, нагревает стол под подставкой и, что важнее, остаётся внутри телефона.

Почему совмещение катушек так важно

Чем точнее совмещены катушки передатчика и приёмника, тем меньше потерь. Именно поэтому появился стандарт Qi2 с магнитной фиксацией: Qi2 и MagSafe-зарядки выравнивают катушки до долей миллиметра, как это было сделано в одном из смартфонов Infinix.

Обычная Qi-подставка без магнитов прощает ошибку хуже: смещение всего на несколько миллиметров удваивает потери. По этой причине в тесте iFixit простая Qi-зарядка проигрывала кабелю вдвое, а MagSafe держался заметно ближе к проводу. Если вы пользуетесь ковриком без фиксации, привычка класть телефон «примерно по центру» реально стоит вам лишнего нагрева.

Насколько горячим становится телефон

Тепло выделяется сразу в двух местах — в самой подставке и в принимающей катушке телефона, поэтому греются оба устройства. В тесте iFixit при кабельной зарядке температура батареи кратко достигала 30°C. При беспроводной она устойчиво держалась выше 30°C, а в худших сценариях доходила до 40–45°C, и задняя крышка становилась ощутимо тёплой.

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Есть и обратная сторона такого нагрева: система управления зарядкой снижает ток при росте температуры, чтобы не перегреть аккумулятор. Поэтому беспроводная зарядка почти всегда медленнее кабеля при одинаковой заявленной мощности.

Опасен ли этот нагрев для батареи

Литий-ионный аккумулятор — это химия, и температура на неё влияет напрямую. Справочный ресурс Battery University считает 30°C нижней границей «повышенной температуры»: выше этой отметки ускоряются побочные реакции, которые необратимо расходуют активный литий и постепенно съедают ёмкость.

В цифрах разница выглядит так: по приведённым данным, после 500 циклов батарея при кабельной зарядке теряет около 18% ёмкости, а при беспроводной — около 23%. Главная причина именно в том, что при беспроводной зарядке телефон чаще и дольше держится выше 30°C. Пять процентных пунктов за год-полтора — не катастрофа, но заметно для тех, кто держит телефон три-четыре года.

Самый вредный сценарий — зарядка на всю ночь

Хуже всего для батареи, когда телефон всю ночь лежит на беспроводной подставке. Аккумулятор быстро добирается до 100%, но подставка ещё несколько часов продолжает «прощупывать» телефон, поддерживая нагрев. При этом батарея всё это время держится у верхней границы заряда, а сочетание полного заряда и повышенной температуры — как раз главный фактор ускоренного старения.

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Простое решение — включить лимит заряда в 80%, эта настройка есть и в iOS, и в Android. Она снижает сразу оба фактора: температура падает раньше, и батарея не упирается в верхний предел. В таком режиме разница между беспроводной зарядкой и кабелем становится минимальной. О том, почему держать смартфон подключённым до самого утра — не лучшая идея, есть и отдельный разбор.

Аргументы за и против беспроводной зарядки

Короткий вывод: пользоваться можно, паниковать из-за тепла не нужно. Беспроводная зарядка удобна, но за удобство вы платите более высоким нагревом и чуть более быстрым старением батареи. Даже Qi2 и MagSafe, самые эффективные из беспроводных стандартов, уступают хорошему кабелю примерно на 20–25 процентных пунктов КПД — физику пяти преобразований не обойти.

Разумный компромисс выглядит так:

для быстрой и «холодной» зарядки, особенно перед выходом из дома, используйте кабель;

беспроводную подставку держите для удобства днём — положил-взял, когда телефон лежит на столе;

если заряжаете ночью, включите лимит 80% и по возможности снимайте чехол потолще;

для коврика без магнитов старайтесь класть телефон ровно по центру, чтобы не удваивать потери.

Если же вас смущает сам факт постоянного нагрева, вы не одиноки — у нас выходил личный материал о том, почему одному из наших авторов так и не удалось полностью перейти на беспроводную зарядку. Для большинства пользователей золотая середина простая: беспроводная зарядка для удобства, кабель — когда нужно быстро и без лишнего тепла.