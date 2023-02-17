А вы знали, что умные часы уже могут измерять артериальное давление

Современные часы и трекеры уже, кажется, стали совершенными. За исключением того, что мы всегда найдем к чему придраться, по сути предъявить им особенно нечего. Они отлично работают, предлагают огромное количество функций и умещаются в корпусе, глядя на который, даже я не понимаю, как там все это уместилось. А ведь есть не просто Apple Watch, Galaxy Watch и тому подобные массовые продукты, но и нечто существенно более интересное. А именно, часы, которые могут снимать ЭКГ, измерять кислород в крови, следить за пульсом и температурой кожи (пока все привычно) и даже измерять кровяное давление. Именно эта функция и выводит Huawei Watch D на новый уровень, задавая направление развития для целой индустрии.

Часы, которые могут измерить давление

Концепция этих смарт-часов, которые могут измерять артериальное давление прямо на запястье без внешних манжет, просто не может не привлекать внимание! Однако поверить в то, что это возможно и в корпусе часов есть целый компрессор, просто невозможно, пока сам это не попробуешь. Да и сначала казалось, что часы только и могут измерять давление, но казалось, что все намного интереснее.

Когда я первый раз увидел эти часы, я удивился тому, какими громоздкими они были. Но когда надел их на руку, ощущение ушло — они отлично сидят. Это просто как широкий браслет, который сбалансирован и не перевешивает с одной или с другой стороны.

Обзор Huawei Watch D

Впервые о Huawei Watch D заговорили в мае 2022 года, а в продаже они появились пару месяцев назад. На выбор есть два цвета — черный и кремовый. А цена в зависимости от продавца варьируется в диапазоне 25000-30000 рублей. Их можно даже купить на AliExpress.

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Умные часы с большим экраном

Часы получили большой экран с диагональю 1,64 дюйма, но его рамки немного великоваты по современным меркам. Это AMOLED с достаточной яркостью, разрешением 456 на 280 пикселей и плотностью 326 точек на дюйм.

Корпус, как я говорил выше, довольно массивный — 51х38х13,6 мм. Но это неудивительно, если представить, что внутри находится полноценная помпа, способная накачать в манжете давление, достаточное для того, чтобы измерить давление. А ведь обычно для этого используются большие приборы, которые работают от четырех огромных пальчиковых батареек, а не от крохотного встроенного аккумулятора. А ведь он еще и обеспечивает долгое время работы остальных составляющих часов.

При всем сказанном про помпу, оказалось, что с часами можно плавать. По крайней мере у них заявлена защита от воды IP68. При этом в тренировках нет режима ”плавание”. Поэтому я не рисковал лезть с ними в воду. Тем более, часы сами говорили мне ”проверь, что манжета подключена правильно”. Отсюда я сделал вывод, что они сами в себе не уверены, но формально, при испытаниях, они прошли проверку.

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Как управлять умными часами

Для управления на корпусе, кроме сенсорного экрана, предусмотрены всего две кнопки. Верхняя используется для вызова меню, выхода из него и некоторых других функций, а нижняя с красным ободком предназначена для контроля артериального давления. Для основного управления Watch D можно пользоваться сенсорным экраном, который работает плавно и без задержек.

Что касается датчиков, то в Watch D их действительно много. Я даже встречал в сети шутки о том, что это часы не для спортсменов, а для бабушек. И это тот случай, когда такое сравнение не выглядит обидным. Это скорее достоинство, ведь такое сравнение говорит о многофункциональности. Шутки шутками, но тут есть акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма, датчик внешней освещенности, датчик температуры, датчик дифференциального давления и датчик Холла. А еще тут есть встроенный чип GPS, NFC и Bluetooth 5.1

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Отслеживание тренировок и здоровья

Все они работают или в связке в автоматических режимах тренировок, или по вызову. Например, после тренировки часы предложат вам измерить давление, но не сразу, а через 30 минут, когда в организме все ”встанет на место”. Так же можно принудительно проводить другие измерения, результаты которых будут сохраняться в приложении и в памяти часов.

Все это находится в корпусе часов или ремешке и обернуто вокруг запястья. Ремешок сделан из фторэластомера, который выглядит и ощущается очень премиально. На более длинной части ремешка вы найдете надувную манжету. Между собой две части ремешка соединяются пряжкой, которая часто встречается в дорогих часах, включая классические модели TAG Heuer. Она позволяет, один раз отрегулировав размер, быстро надевать часы без необходимости продевать одну часть ремешка в другую. Просто надеваете, защелкиваете застежку и готово. Правда, мне не понравилось, что пряжка царапает ноутбук во время работы, но это есть и во многих других ремешках с металлическими элементами.

ЭКГ, уровень кислорода в крови (SpO2), температура кожи, давление, пульс и другие измерения делают эти часы, наверное, самыми функциональными из всех, которые сделаны для простых людей, а не в качестве медицинского или профессионального оборудования. Если и этого мало, что они могут отслеживать сон, стресс, шаги и другие статистические данные, которые вы ожидаете от лучших современных фитнес-трекеров.

Вы также можете отслеживать тренировки с помощью часов, а благодаря встроенному чипу GPS тренироваться можно не только в помещении, но и на улице. Например, бегать или кататься на велосипеде. И все это без смартфона.

Естественно, тут есть также будильник, таймер, секундомер, погодные и интеллектуальные уведомления, управление музыкой с телефона и дыхательные упражнения. И пусть все эти функции не революционны, но они не так часто собираются в одном устройстве. Тут все это есть, а по цене это даже дешевле, чем лучшие модели от конкурентов — Samsung, Garmin и Apple. С последними Watch D, кстати, синхронизируются очень легко и просто, я пробовал — все работает.

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Как часто надо заряжать часы Huawei

Сложно получить точную картину времени автономной работы любых умных часов, ведь обычно представители бренда говорят об обычном и интенсивном режиме, но как правило часы используются в смешанном режиме, и смещение в ту или иную сторону у каждого свое.

Официальное время автономной работы Watch D составляет 7 дней при обычном использовании, что само по себе довольно много. Мне показалось, что они могут проработать и дольше, если не пользоваться тренировками и не измерять давление. Если отключить измерение кислорода в крови и перевести экран в более экономный режим, то часы легко отработают до 10 дней в режиме обычных часов. Но даже если делать это постоянно, на пару дней часов все равно хватит.

Huawei Watch D можно заряжать с помощью магнитного зарядного устройства Huawei, такого же, которое используется с Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition. Поэтому, если у вас были какие-то часы бренда, возможно, у вас уже есть вторая зарядка на всякий случай.

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Как измерить давление, если нет тонометра

Наверное, стоит подробнее остановится на функции измерения артериального давления. Если коротко, работает она хорошо. Когда вы впервые начинаете пользоваться часами, вам нужно отрегулировать ремешок, чтобы он правильно сидел на запястье — часы и приложение помогут вам в этом при помощи простой и понятной инструкции. Как только вы определите правильное положение ремешка, измерение давления будет сводиться к нажатию одной кнопки.

Чтобы показания были точными, вы должны принять специальное положение, поднять руку так, чтобы часы были на уровне сердца, и подождать пару десятков секунд. После того, как манжета надуется и сдуется, Watch D сразу же выдадут вам результаты.

Считывать ЭКГ так же просто. Надо во время измерения коснуться нижней кнопки и подождать, пока идет исследование. Излишне говорить, что Huawei Watch D не является медицинским устройством, поэтому показания артериального давления и ЭКГ следует воспринимать с осторожностью, а не как истину. Но при этом они довольно точные. Отклонения в измерении давления не превышают погрешности, если сравнивать с обычным электрическим тонометром. Конечно, если все сделано правильно.

Отслеживание стресса и температуры кожи тоже кажется нормальным, хотя о первом трудно судить, так как никто не знает, на чем оно основано. Согласно приложению Huawei Health, часы обеспечивают оценку уровня стресса на основе данных о колебаниях частоты сердечных сокращений и моделей стресса, что бы это ни значило.

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Стоит ли покупать Huawei Watch D

Подводя итог, можно сказать, что Huawei Watch D — это отличное носимое устройство с превосходной функциональностью для отслеживания здоровья, точными датчиками и отличным качеством сборки. Они уникальны на рынке смарт-часов благодаря механизму измерения артериального давления и множеству других функций, которые предоставляют пользователям много точных данных о состоянии их здоровья. Благодаря этому, в отличии от многих других трекеров, они подойдут не только активным людям, но и пожилым, которые следят за своим давлением.

Конечно, часы могут только следить за вашими жизненно важными показателями, но не могут делать всю работу за вас. Если часы говорят, что у вас высокий уровень стресса, вам нужно что-то сделать, чтобы его снизить. То же самое касается всех других показателей, включая высокое артериальное давление, плохой сон и уровень активности. Тем не менее, используя Huawei Watch D, вы, по крайней мере, будете знать об этом, а знание — это уже половина дела. Вы можете быть уверены, что Watch D будут внимательно следить за вашим здоровьем и сообщат вам, если что-то пойдет не так.

Сенсорный экран работает плавно, зарядки хватает надолго, но есть некоторые вопросы к размеру цифр и шрифту. Впрочем, через приложение можно устанавливать отдельные циферблаты, счет которых идет на тысячи. Учитывая не столь высокую цену и предлагаемые функции для здоровья, трудно не порекомендовать Huawei Watch D всем, кто заинтересован в наблюдении за собой, при этом все будет у вас на запястье. Гаджетом можно пользоваться и как обычными часами, но рассматривать их лучше именно как прибор для контроля здоровья.