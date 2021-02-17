Смарт-часы Самсунг. Какие купить в 2021 году?

Умные часы Samsung по праву занимают ”лучшее среди остальных” место с учетом предпочтений покупателей. С Apple Watch тягаться бесполезно, ведь их продается больше, чем всех остальных часов вместе взятых, но остальным производителям далеко до Samsung. Во многом компания обязана такими продажами широкому модельному ряду и тому, что покупателям всегда есть из чего выбрать. Вот только такой ассортимент иногда путает простых людей, которые не всегда могут понять, чем отличается одна модель от другой. Чтобы было проще понять, что выбрать, и стоит ли вообще покупать часы Samsung в 2021 году, давайте рассмотрим, что вообще сейчас есть на рынке под этим брендом.

Samsung Galaxy Watch 3 — лучшие часы Samsung

Сосредоточившись на своих умных часах, в большей степени ориентированных на фитнес, в 2019 году Samsung решила вернуться к своей более изысканной философии дизайна с Galaxy Watch 3. Часы не радикальны в плане какого-либо редизайна, и они будут знакомы всем, кто ценит классический дизайн Samsung.

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Тем не менее, часы тоньше и легче предыдущего поколения, что может сделать их более привлекательными для большей части пользователей. Ремешок из натуральной кожи одновременно повседневный и элегантный, а стандартные проушины означают, что вы всегда можете выбрать любой другой из часового магазина за углом.

Часы могут отслеживать кислород в крови, а также имеют встроенный тонометр и ЭКГ. Мне больше всего нравится способ управления часами. Для этого используется вращающийся безель, который сопоставим по удобству с Digital Crown в Apple Watch. Кто пробовал такой способ управления, скорее всего, согласится со мной, что это намного удобнее, чем просто свайпать по крошечному экранчику пальцем.

Часы поддерживают работу с функцией поиска SmartThings Find, но на процессоре производитель в некотором роде сэкономил. Часы действительно работают на более старом процессоре Exynos 9110, который изначально использовался в предыдущих Galaxy Watch и Galaxy Watch Active 2, но при этом стоят дороже их.

Все равно, это не мешает считать часы лучшим из того, что есть в этом направлении у Samsung.

Плюсы Galaxy Watch 3:

Тонкие и легкие

Улучшенное отслеживание сна

Улучшенные тренировки

Работа со SmartThings

Минусы Galaxy Watch 3:

Тонометр и ЭКГ работают не везде

Старый процессор Exynos

Мало поддерживаемых приложений

Высокая цена

Samsung Galaxy Watch — самые выгодные часы Samsung

Стандартные Galaxy Watch имеют громоздкий дизайн, что делает их привлекательной альтернативой для всех, кто любит большие часы. За защиту часов отвечает стекло Gorilla Glass DX+, а еще в часах можно плавать в пресной воде, но я бы не стал злоупотреблять этими возможностями.

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Эти часы также работают на Tizen и управляются при помощи вращающегося безеля. Отслеживание упражнений и сна работает так же хорошо, как и в более новой модели. Все Это очень приятно, учитывая относительно почтенный возраст часов. Есть даже поддержка GPS и Samsung Pay.

Главное, помните, что при 46-миллиметровом корпусе и большой толщине часы действительно громоздкие. Не покупайте их, пока не посмотрите в живую, как они выглядят. Как показывает практика, многими они ошибочно воспринимаются намного более компактными, чем есть на самом деле.

Плюсы Galaxy Watch:

Большие (если это нравится)

Прочные

Вращающийся безель

AMOLED — дисплей

Минусы Galaxy Watch:

Большие (если это не нравится)

Старый процессор Exynos

Мало поддерживаемых приложений

Samsung Galaxy Watch Active 2 — лучшие часы Samsung для спорта

Galaxy Watch Active 2 — лучшие спортивные часы от Samsung по той простой причине, что они созданы для этой цели. Выпущенные всего через шесть месяцев после выхода предыдущего Galaxy Watch Active, они не имеют каких-то серьезных отличий от предыдущего поколения, за исключением сенсорной панели.

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Физические вращающиеся лицевые панели были основой умных часов Samsung в течение многих лет, но в первом поколении модели Active компания отказалась от этого способа навигации. Galaxy Watch Active 2 вернулись к истокам, что очень приятно.

Чтобы можно было удобно заниматься спортом и не брать с собой телефон, в часы интегрирована поддержка Spotify. Можно просто подключить беспроводные наушники и отправиться в спортзал.

Встроенный GPS пригодится для пробежек на открытом воздухе, хотя он и разряжает аккумулятор. Поэтому часы не всегда могут работать дольше двух дней. Также стоит отметить, что часы не поддерживают мониторинг артериального давления и ЭКГ, хотя функция эта полезна именно в спортивном гаджете.

Плюсы Watch Active 2:

Маленькие и легкие

Сенсорный безель с тактильной обратной связью

Отслеживание упражнений и тренировок

Автономное воспроизведение Spotify

Минусы Watch Active 2:

Тонометр и ЭКГ недоступны

Слабая автономность

Незначительные улучшения по сравнению со старой моделью

Samsung Galaxy Watch Active — соотношение цена/качество

Когда Samsung впервые выпустила Galaxy Watch Active, она пыталась сделать две вещи: предложить что-то маленькое и легкое, а также сделать так, чтобы этот гаджет работал долго. Чтобы добиться этого, компании пришлось снять физически вращающийся безель и уменьшить толщину. В итоге часы выпускались только в размере 40 мм, хотя второе поколение получило версию на 44 мм.

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Часы работают на Tizen, а управление осуществляется касаниями сенсорного экрана и боковых кнопок. Если сравнивать эти часы с Galaxy Watch Active 2, они по-прежнему имеют преимущество в мониторинге сердечного ритма, точности GPS и акселерометра. Также есть дополнительная модель LTE, которого нет ни в одной из версий первого поколения Watch Active.

В остальном они довольно похожи. Водонепроницаемость и время автономной работы настолько близки, что разницы вы не заметите. Обе модели отслеживают одинаковое количество упражнений. У обоих часов нет возможности использовать функцию ЭКГ. Получается, если вы готовы мириться с некоторыми недостатками, то вам нет смысла переплачивать за более дорогое второе поколение.

Плюсы Watch Active:

Компактный размер

Защита от пота и воды

Отслеживание упражнений и тренировок

Автономное воспроизведение Spotify

Минусы Watch Active:

Только размер 40 мм

Не так точны, как Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Fit — лучшие дешевые часы Samsung

Если даже Galaxy Watch слишком громоздкие, а Gear Fit2 Pro слишком дорогие, то вы можете рассмотреть Galaxy Fit в качестве доступной альтернативы. Имея полноцветный AMOLED-дисплей на ремешке, который занимает меньше места, чем другие модели, многие получат то, что им нужно.

На самом деле это скорее фитнес-браслет, чем умные часы, но он не лишен некоторых свойственных ему преимуществ. Вы можете плавать в бассейне или вести ежедневное отслеживание активности, чтобы понимать, сколько вы двигаетесь. Базовые телефонные уведомления будут поступать на экран, но это устройство не будет интегрироваться со всеми приложениями, которые вы захотите использовать.

Несмотря на ряд преимуществ, к недостаткам гаджета можно отнести достаточно большую для детского или женского запястья толщину и меньшее по сравнению с остальными моделями количество программного обеспечения. Зато это устройство может работать от батареи дольше остальных, Неплохой компромисс.

Плюсы Galaxy Fit:

Легкий

Защита от пота и воды

Отслеживание упражнений и тренировок

Хорошее время автономной работы

Низкая цена

Минусы Galaxy Fit:

Ремешок толстый для маленьких запястий

Нет реальной интеграции приложений

Не идеален для отслеживания плавания

Какие часы Samsung купить

Раньше Samsung отставала от других брендов умных часов и фитнес-трекеров, таких, как Apple и Fitbit, но за последние пару лет она догнала некоторые культовые модели устройств. В итоге в линейке Samsung можно найти для себя что-то вне зависимости от того, что вам нужно — максимальная функциональность или минимальная цена.

Естественно, если вопрос денег не стоит, а гаджет нужен максимально функциональный, берите Galaxy Watch 3 — он будет лучшим вариантом. Эти умные часы по-прежнему имеют множество наворотов, но при этом выглядят чуть более стильно, чем другие модели. Особенно на мужской руке.

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Если вы все еще хотите небольшие, но функциональные часы для здоровья и фитнеса, то Galaxy Watch Active 2 будет следующим лучшим вариантом. Это очень способные умные часы сами по себе. А еще они могут похвастаться приличной ценой и набором функций.

А если вам нужно самое дешевое устройство — ваш выбор Galaxy Fit. И не забывайте о предыдущих поколениях более старших моделей. Они будут чуть слабее актуальных, но и по цене намного более привлекательными.