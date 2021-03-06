Samsung скоро выпустит новые смарт-часы с крутой функцией

Не надо быть пророком, чтобы сказать, что Samsung рано или поздно выпустит новое поколение своих умных часов. Это обычная практика и все компании стараются придерживаться определенного цикла обновлений. Иногда, впрочем, бывают некоторые отклонения, и в этом году нас ждет одно их таких. Дополнительным доказательством этого стало даже не то, что южнокорейская компания сдвинула дату презентации своих флагманских смартфонов серии ”Galaxy S”, а данные авторитетного инсайдера. Его слова дают нам понять, что ждать осталось совсем недолго и спешить покупать смарт-часы Samsung сейчас не стоит. Давайте разберемся, сколько осталось ждать и что будет в новых часах Samsung.

Когда выйдут новые часы Samsung

Естественно, чем ближе к презентации, тем больше информации постепенно просачивается в Сеть. Тем более, что в этом году она действительно должна состояться очень рано.

Если верить технологическому инсайдеру Ice Universe, чей послужной список заслуживает уважения, модели Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 будут анонсированы в течение нескольких ближайших месяцев.

Судя по всему, компания не дождется традиционной августовской презентации флагманских смартфонов. По данным Ice Universe, южнокорейский производитель представит новые умные часы уже во втором квартале 2021 года. То есть с апреля по июнь.

На какой ОС будут работать смарт часы Samsung

Главный вопрос, касающийся Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4, заключается в том, останутся ли они на программной платформе Tizen или перейдут на Wear OS (ранее Android Wear). В Интернете появились сообщения о том, что Samsung готовит умные часы, которые будут использовать Android вместо Tizen. Есть даже информация о том, какие кодовые имена часы получили внутри компании — ”Wise” and ”Fresh”

Переводятся эти названия как ”Мудрый” и ”Свежий” соответственно. На что они намекают, сказать сложно, но, скорее всего, это просто ни к чему не обязывающие названия. Для технологических компаний является обычной практикой раздавать их своим продуктам.

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Возможно, и другие модели часов будут представлены помимо линейки Galaxy Watch, но в модельном ряду компании и так довольно много однотипных продуктов, чтобы еще больше увеличивать их количество.

Часы для определения уровня сахара

Ждать чего-то принципиального от новых часов вряд ли стоит, за исключением всего одной важной детали. Есть вероятность, что новое поколение Galaxy Watch 4 и Watch Active 4 смогут определять уровень глюкозы в крови. Эта функция достойна того, чтобы подождать их выхода. Даже тем, у кого нет проблем с этим показателем, все равно не будет лишним дополнительный контроль.

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Много ли покупают смарт-часов

Аналитики Counterpoint Research подвели итоги последнего квартала 2020 года на рынке умных часов. Поскольку это последний квартал года, в отчет включены данные за год в целом.

Согласно этим данным, в четвертом квартале 2020 года рынок умных часов немного снизился в годовом исчислении. Аналитики связывают это с новой волной пандемии, оказавшей отрицательное влияние на продажи. В целом за год рынок вырос всего на 1,5%, несмотря на рекордные значения роста внутри года, когда по этой же причине продажи росли.

Не все производители в одинаковой степени испытали воздействие негативных факторов. Так, например, Apple — лидер рынка — увеличила поставки с 28,4 млн единиц в 2019 году до 33,9 млн единиц в 2020 году, то есть на 19%. По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года Apple владела 40% рынка. Годом ранее доля Apple составляла 34%.

На втором месте по итогам квартала расположилась Samsung с показателем 10%. В четвертом квартале 2019 года доля южнокорейского гиганта составляла 9%. За весь 2020 год Samsung отгрузила 9,1 миллиона устройств. Это примерно на 1% меньше, чем в 2019 году. По итогам года Samsung занимает третье место.

Что касается другого серьезного игрока — Huawei — то ее доля в четвертом квартале 2020 года составила 8%, за тот же период 2019 года — 9%. В 2020 году компания отгрузила 11,1 миллиона устройств, что на 26% больше, чем в 2019 году, когда было отгружено 8,7 миллиона устройств. По итогам года Huawei заняла второе место.

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В пятерку лидеров — как за квартал, так и за год — также входят BBK и Fitbit. Однако им нечем похвастаться: первая отгрузила 6,6 млн умных часов за год, что на 9% меньше, чем в 2019 году в годовом выражении, а вторая — 5,9 млн, что на 4% меньше. FitBit занимает 7% рынка, а BBK — 6%.

Сколько должны стоить смарт-часы

Напоследок вот интересная статистика о том, сколько часов в каждой ценовой категории было продано по итога позапрошлого и прошлого годов. Выводы делайте сами.